Песков рассказал о следующих российско-американских контактах - 08.04.2025 Украина.ру
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Песков рассказал о следующих российско-американских контактах
Песков рассказал о следующих российско-американских контактах - 08.04.2025 Украина.ру
Песков рассказал о следующих российско-американских контактах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 апреля ответил журналистам, на каком уровне будут проходить переговоры 10 апреля в Стамбуле и кто будет представлять Россию
2025-04-08T13:09
2025-04-08T13:09
новости
россия
вашингтон
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
мид
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"Это будет с участием с нашей стороны - это будет по линии министерства иностранных дел, и, соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИДа", - сказал Песков.В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон для проведения встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Дмитриев стал первым с 2022 года российским чиновником высокого ранга, посетившим Вашингтон для переговоров. Как утверждал телеканал CNN со ссылкой на источники, визит направлен на укрепление отношений между РФ и США и поиск путей завершения конфликта на Украине. Сам Дмитриев заявил, что Россия и США по итогам двух дней сделали "три шага вперед".Подробнее - в материале Виктории Титовой Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вашингтон, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, мид
Новости, Россия, Вашингтон, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, МИД

Песков рассказал о следующих российско-американских контактах

13:09 08.04.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 апреля ответил журналистам, на каком уровне будут проходить переговоры 10 апреля в Стамбуле и кто будет представлять Россию
"Это будет с участием с нашей стороны - это будет по линии министерства иностранных дел, и, соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИДа", - сказал Песков.
В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон для проведения встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Дмитриев стал первым с 2022 года российским чиновником высокого ранга, посетившим Вашингтон для переговоров.
Как утверждал телеканал CNN со ссылкой на источники, визит направлен на укрепление отношений между РФ и США и поиск путей завершения конфликта на Украине. Сам Дмитриев заявил, что Россия и США по итогам двух дней сделали "три шага вперед".
Подробнее - в материале Виктории Титовой Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВашингтонСШАКирилл ДмитриевДмитрий ПесковМИД
 
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