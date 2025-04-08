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Песков рассказал о следующих российско-американских контактах

Песков рассказал о следующих российско-американских контактах - 08.04.2025 Украина.ру

Песков рассказал о следующих российско-американских контактах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 апреля ответил журналистам, на каком уровне будут проходить переговоры 10 апреля в Стамбуле и кто будет представлять Россию

2025-04-08T13:09

2025-04-08T13:09

2025-04-08T13:09

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"Это будет с участием с нашей стороны - это будет по линии министерства иностранных дел, и, соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИДа", - сказал Песков.В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон для проведения встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Дмитриев стал первым с 2022 года российским чиновником высокого ранга, посетившим Вашингтон для переговоров. Как утверждал телеканал CNN со ссылкой на источники, визит направлен на укрепление отношений между РФ и США и поиск путей завершения конфликта на Украине. Сам Дмитриев заявил, что Россия и США по итогам двух дней сделали "три шага вперед".Подробнее - в материале Виктории Титовой Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон на сайте Украина.ру.

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новости, россия, вашингтон, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, мид