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Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон

Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон - 05.04.2025 Украина.ру

Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон

На фоне тарифной войны Трампа, падения мировых рынков и цен на нефть немного в тени остался важный визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

2025-04-05T09:58

2025-04-05T09:58

2025-04-05T09:58

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Меду тем, именно эта поездка в Вашингтон высокопоставленного российского чиновника (впервые с 2022 года), является маркером продолжения переговорного трека России и США. А он тихо, тихо, но идёт. Этот визит также увязывается в экономический передел мира, затеянный Трампом, в котором Путин играет важную роль. Неспроста Дмитриев в интервью телеканалу FoxNews заявил, что санкции помогли российской экономике стать более конкурентной и самодостаточной. Также Дмитриев подчеркнул, что именно Путин и Трамп являются историческими мировыми лидерами. О значении визита и дальнейшем диалоге – в анализе экспертов.Американист-международник Алексей НаумовКирилл Дмитриев в Вашингтоне: заявления по итогам громкие, но подчёркнуто неконкретные. Это хороший знак: администрации Путина и Трампа с самого начала ведут переговоры за закрытыми дверями, не позволяя конкретике утечь в прессу. Нормальной дипломатии с постоянными утечками и "сливами" не устроить. Если бы задачей Трампа — как говорят некоторые наблюдатели — было найти поводы для новых санкций или разлада, то приглашать для этого Дмитриева в Вашингтон и снимать с него санкции было бы не нужно. Очевидно, Россию хотят услышать. Особенно интересно, что Дмитриев встретился с сенатором Линдси Грэмом, внесенным у нас ныне аж в террористические и экстремистские списки — Грэм влиятелен и занят российско-украинским вопросом, хорошо, что позицию Москвы до него удалось донести хорошим английским Дмитриева, а не в пересказе украинских или американских медиа. Единственное конкретное заявление: консенсус по отсутствию Украины в НАТО, кажется, сложился и принят всей администрацией. Но это было ожидаемо. Ждём новых переговоров, санкций пока не ждём — и это уже хорошо.Политолог Максим ЖаровВизит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон вызвал в России большое недоумение, прежде всего из-за странной фразы Дмитриева, что Россия якобы "не просит о снятии санкций". В интервью Fox News Дмитриев развернул этот тезис "снятие санкций с России понадобится, если американские компании захотят вернуться в Россию", что сделало ситуацию ещё более двусмысленной. Этим тезисом Дмитриев, видимо, хотел заинтересовать американские СМИ, но они не проявили к этому "расширению контекста" видимого в их заголовках интереса. Судя по контенту соцсетей Дмитриева и этим странным тезисам, выдаваемым им в паблик, команда пиарщиков, которая с ним работает, не понимает ни текущую внутрироссийскую, ни внутриамериканскую повестку. В результате чего и происходят подобные "непонимания" как у ключевых СМИ, так и у более широкой публики. И если говорить о спецпредставителях Кремля на переговорах с Трампом по Украине, то тот же Григорий Карасин, в последние дни давший множество интервью, куда более понятен публике, чем Дмитриев.Украинский политик Александр ДубинскийМое видение ситуации. Дмитриев повез в Вашингтон предложение Москвы по остановке огня, с теми условиями, на которые готовы в Кремле + те условия, которые там требуют от Украины. Назовем их минимальными необходимыми.После Дмитриева в Вашингтон летит делегация Украины получить перечень этих условий, от согласия на которые будет зависеть степень жесткости договора о минералах. Разговор сводится к тому, остаются США в регулировании украинского кризиса на стороне Киева, или нет. Европа уже - после развертывания торговой войны - не может. Убытки только Германии за год составят 150-180 млрд евро. Там явно сначала займутся своими внутренними вопросами. Фактически, вопрос сегодня стоит так. Соглашаться на 20% потерь территории и вассальную зависимость от США на остальных 80% через подписание договора о минералах, или потерять все 100%. Зеленский в этом разговоре, как и действующий парламент, нужен только для подписания соглашений - полный контроль над властью стал его главной уязвимостью.Он должен подписать и ратифицировать через управляемый парламент все, что ему скажут, и тогда ему дадут уйти.Дальнейшие выборы пройдут под полным контролем США. Если договоренность не будет достигнута, то выборы пройдут чуть позже, но под контролем РФ.Американист Дмитрий ЕвстафьевМаленькое, но важное замечание относительно поездки К.Дмитриева в США. Думаю, что поездка была сложной. Дмитриеву пришлось очень непросто. Судя просто по атмосфере его приезда в Вашингтон. Но он молодец. Хотя бы потому, что не допущено никаких отклонений от политической линии и никаких негативных информационных всплесков. Даже наша "партия мира" ничего из заявлений Дмитриева "выжать" не могла. Нет, я продолжаю считать дату 20 апреля не слишком реалистичной. Более того, по тому, что сказал Дмитриев, совершенно очевидно, что наиболее продуктивно речь идет о вопросах "вокруг Украины", то есть о выходе отношений между Россией и США на уровень "холодной войны". Что будет большим позитивным шагом. То, что я вижу, означает возвращение к нормальному политико-дипломатическому процессу. Причем именно в том формате, как это было в "советский" период, когда контактерами Кремля по деликатным вопросам выступали люди со статусом, но не государственные или партийные чиновники. Например, Е.М.Примаков, Г.А.Арбатов, Г.А.Боровик, Ю.С.Семенов и т.п. Любопытно, что и американцы идут по этому же пути. В "советский" период у них модель "контактерства" была более сложная. И там очень большую роль играла университетская профессура, на которую сейчас опираться невозможно. Ничего страшнего в такой модели нет. Напротив, она естественна для мира, где ни Россия, ни команда Трампа не имеют серьезного влияния в межгосударственных институтах.Общественный деятель Татьяна Поп…спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев после встреч с администрацией Трампа и сенаторами в Вашингтоне с некоторой вальяжностью сообщает, что с санкциями они могут не суетиться – нас положение устраивает: "Многие россияне считают, что санкции даже помогли стране снизить зависимость от Запада. Если взглянуть на наш рост ВВП - в прошлом году он составил 4%, тогда как в Европе около 1%. А отношение госдолга к ВВП у нас 18% против примерно 100% в Европе. Так что российская экономика справляется хорошо, и мы не просим о снятии санкций. Мы лишь отмечаем: если Америка хочет больше бизнеса с Россией, то, конечно, может это сделать".Для тех сил Запада, что делали ставку на 100500 санкций, позиция показательная. Расчёт же был на то, что российская экономика или "порвется в клочья" или приблизится к исчерпанию своего запаса прочности и Москва будет вынуждена увязывать санкции с украинским кейсом. Не срослось, не угадали. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Глобалистам в таких раскладах впору подумать, не засунуть ли самого просроченного Зелю в "пакет с пакетами".О том, что тем временем происходит на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле"

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эксклюзив, россия, вашингтон, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, fox news