Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ - 25.03.2025 Украина.ру
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Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ
Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ - 25.03.2025 Украина.ру
Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ
На Донбасском направлении идут тяжелые бои в Дзержинске. Штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись севернее "Дружбы" и закрепились к западу от канала Северский Донец — Донбасс. Севернее Работино идут бои за посадки в направлении Новоданиловки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-03-25T04:00
2025-03-25T04:00
новости
россия
дзержинск (торецк)
донбасс
геннадий алехин
вс рф
сво
спецоперация
наступление
работино
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На прошлой неделе активизировался Запорожский участок фронта. После взятия Степового (Степного) ВС РФ продолжили продвигаться севернее в посадках и заняли позиции на господствующих высотах, сообщил эксперт.Он также отметил, что на Донбасском направлении идут тяжелые бои в Дзержинске. Штурмовые подразделения значительно продвинулись севернее "Дружбы" и закрепились на новых рубежах к западу от канала Северский Донец — Донбасс, уточнил полковник запаса.Он отметил, что случае успешного наступления в направлении Дылеевки, Белой Горы или Александро-Шультино значительно улучшатся и позиции ВС РФ в Часовом Яре, за который идут тяжелые бои (противник признает, что российские штурмовики закрепились в частном секторе южнее железной дороги), подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250324/1062012516.html
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дзержинск (торецк)
донбасс
работино
запорожье
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новости, россия, дзержинск (торецк), донбасс, геннадий алехин, вс рф, сво, спецоперация, наступление, работино, запорожье, всу
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Донбасс, Геннадий Алехин, ВС РФ, СВО, Спецоперация, наступление, Работино, Запорожье, ВСУ

Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ

04:00 25.03.2025
 
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На Донбасском направлении идут тяжелые бои в Дзержинске. Штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись севернее "Дружбы" и закрепились к западу от канала Северский Донец — Донбасс. Севернее Работино идут бои за посадки в направлении Новоданиловки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На прошлой неделе активизировался Запорожский участок фронта. После взятия Степового (Степного) ВС РФ продолжили продвигаться севернее в посадках и заняли позиции на господствующих высотах, сообщил эксперт.
"Одновременно были атакованы позиции ВСУ в Лобковом, которое близко к освобождению. Это создает благоприятные условия для атаки Каменского. Продолжаются наши атакующие действия в направлении Новоандреевки. Севернее Работино — упорные бои за посадки в направлении Новоданиловки", — подчеркнул Алехин.
Он также отметил, что на Донбасском направлении идут тяжелые бои в Дзержинске. Штурмовые подразделения значительно продвинулись севернее "Дружбы" и закрепились на новых рубежах к западу от канала Северский Донец — Донбасс, уточнил полковник запаса.
Он отметил, что случае успешного наступления в направлении Дылеевки, Белой Горы или Александро-Шультино значительно улучшатся и позиции ВС РФ в Часовом Яре, за который идут тяжелые бои (противник признает, что российские штурмовики закрепились в частном секторе южнее железной дороги), подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
Сергей Сазонов интервью
Вчера, 19:30
Сергей Сазонов: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова Белгород практически вплотную прилегает к границе. И если на территории Белгородской области начнутся масштабные сражения, это создаст серьезную угрозу этому нашему большому городу. Над этим надо задуматься. Я вообще удивляюсь, почему ВСУ раньше этого не сделали, когда у них был более подходящий момент.
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)ДонбассГеннадий АлехинВС РФСВОСпецоперациянаступлениеРаботиноЗапорожьеВСУ
 
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