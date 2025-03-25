https://ukraina.ru/20250325/1062019136.html

Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ

Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ - 25.03.2025 Украина.ру

Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ

На Донбасском направлении идут тяжелые бои в Дзержинске. Штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись севернее "Дружбы" и закрепились к западу от канала Северский Донец — Донбасс. Севернее Работино идут бои за посадки в направлении Новоданиловки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-03-25T04:00

2025-03-25T04:00

2025-03-25T04:00

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россия

дзержинск (торецк)

донбасс

геннадий алехин

вс рф

сво

спецоперация

наступление

работино

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На прошлой неделе активизировался Запорожский участок фронта. После взятия Степового (Степного) ВС РФ продолжили продвигаться севернее в посадках и заняли позиции на господствующих высотах, сообщил эксперт.Он также отметил, что на Донбасском направлении идут тяжелые бои в Дзержинске. Штурмовые подразделения значительно продвинулись севернее "Дружбы" и закрепились на новых рубежах к западу от канала Северский Донец — Донбасс, уточнил полковник запаса.Он отметил, что случае успешного наступления в направлении Дылеевки, Белой Горы или Александро-Шультино значительно улучшатся и позиции ВС РФ в Часовом Яре, за который идут тяжелые бои (противник признает, что российские штурмовики закрепились в частном секторе южнее железной дороги), подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250324/1062012516.html

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дзержинск (торецк)

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новости, россия, дзержинск (торецк), донбасс, геннадий алехин, вс рф, сво, спецоперация, наступление, работино, запорожье, всу