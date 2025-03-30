Павлив раскрыл, от чего зависит, будет ли Зеленский участвовать в украинских выборах
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Наверняка выборы на Украине пройдут в этом году. Однако будет ли принимать в них участие Владимир Зеленский зависит от его же поведения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Михаил Павлив
По его словам, трудно делать предположения относительно сроков предстоящих президентских выборов на Украине.
“Но то, что выборы будут, для меня является неопровержимым фактом. И почти наверняка в этом году. А будет ли участвовать Зеленский или нет сильно зависит от его поведения”, — считает Павлив.
Он также подчеркнул, что США настаивают на том, чтобы нынешний глава киевского режима был отстранен от этой “гонки”.
“Американцы настаивают на том, чтобы не участвовал, а после подписания документов написал заявление об уходе по собственному желанию. Дальше будет переходный этап с ведущей ролью Верховной Рады”, — заявил политолог.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин предположил, что лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержит Вашингтон, а экс-президент Украины Петр Порошенко станет “лошадкой”, на которую поставит Европа.
Подробнее о том, почему именно так распределятся “спонсоры” кандидатов — в интервью Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа.
Полный текст интервью Михаила Павлива: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций читайте на сайте Украина.ру.