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Павлив раскрыл, от чего зависит, будет ли Зеленский участвовать в украинских выборах

Павлив раскрыл, от чего зависит, будет ли Зеленский участвовать в украинских выборах - 30.03.2025 Украина.ру

Павлив раскрыл, от чего зависит, будет ли Зеленский участвовать в украинских выборах

Наверняка выборы на Украине пройдут в этом году. Однако будет ли принимать в них участие Владимир Зеленский зависит от его же поведения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Михаил Павлив

2025-03-30T07:15

2025-03-30T07:15

2025-03-30T07:15

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европа

владимир зеленский

верховная рада

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По его словам, трудно делать предположения относительно сроков предстоящих президентских выборов на Украине.Он также подчеркнул, что США настаивают на том, чтобы нынешний глава киевского режима был отстранен от этой “гонки”.“Американцы настаивают на том, чтобы не участвовал, а после подписания документов написал заявление об уходе по собственному желанию. Дальше будет переходный этап с ведущей ролью Верховной Рады”, — заявил политолог.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин предположил, что лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержит Вашингтон, а экс-президент Украины Петр Порошенко станет “лошадкой”, на которую поставит Европа.Подробнее о том, почему именно так распределятся “спонсоры” кандидатов — в интервью Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа.Полный текст интервью Михаила Павлива: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций читайте на сайте Украина.ру.

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новости, выборы, украина, сша, европа, владимир зеленский, верховная рада