ВСУ с 2022 года воюют импортными снарядами - 30.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250330/1062146112.html
ВСУ с 2022 года воюют импортными снарядами
ВСУ с 2022 года воюют импортными снарядами - 30.03.2025 Украина.ру
ВСУ с 2022 года воюют импортными снарядами
Украинская армия почти три года воюют иностранными снарядами. Об этом РИА Новости рассказал пленный Александр Смольников.
2025-03-30T09:33
2025-03-30T09:33
новости
украина
киев
кир стармер
эммануэль макрон
париж
вооруженные силы украины
украинская армия
снаряды
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056179350_0:2:3636:2047_1920x0_80_0_0_479028ce709da72bf92c44e3c9265326.jpg
Старые советские снаряды закончились в подразделении, в котором воевал украинский пленный на донецком направлении с лета 2022 года, в том же году."Уже с 22-го года они были. Лето, где-то уже конец лета. Потому что уже старые советские, они уже закончились. Ящики поломанные, ... которые где-то из складов привозили, еще остатки такого всего. Потом уже пошли, видно, что по ящикам, что они новые", - цитирует издание ответ украинского пленного на вопрос о появлении импортных снарядов.По итогам состоявшегося 27 марта в Париже саммита стран-членов ЕС и НАТО британский премьер-министр Кир Стармер сообщил о формировании "коалиции желающих" разместить воинские контингенты на Украине. Французский президент Эммануэль Макрон в свою очередь заверил в продолжении военных поставок на Украину и выделении военной помощи для Киева.Подробности в публикации Военная делегация на Украине, за что боролись, на то и напоролись. Итоги 27 марта на УкраинеСитуацию рассмотрел Сергей Котвицкий в публикации Дорога к Киеву ведет к нищете. Британцы заплатят за милитаризм Стармера
украина
киев
париж
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056179350_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_ec1a509c73c38ca7125857f274bdd6d8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, кир стармер, эммануэль макрон, париж, вооруженные силы украины, украинская армия, снаряды, военная помощь, украина-нато, сво, пленные
Новости, Украина, Киев, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Париж, Вооруженные силы Украины, украинская армия, снаряды, военная помощь, Украина-НАТО, СВО, Пленные

ВСУ с 2022 года воюют импортными снарядами

09:33 30.03.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТрофейный танк Leopard 2A6
Трофейный танк Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинская армия почти три года воюют иностранными снарядами. Об этом РИА Новости рассказал пленный Александр Смольников.
Старые советские снаряды закончились в подразделении, в котором воевал украинский пленный на донецком направлении с лета 2022 года, в том же году.
"Уже с 22-го года они были. Лето, где-то уже конец лета. Потому что уже старые советские, они уже закончились. Ящики поломанные, ... которые где-то из складов привозили, еще остатки такого всего. Потом уже пошли, видно, что по ящикам, что они новые", - цитирует издание ответ украинского пленного на вопрос о появлении импортных снарядов.
По итогам состоявшегося 27 марта в Париже саммита стран-членов ЕС и НАТО британский премьер-министр Кир Стармер сообщил о формировании "коалиции желающих" разместить воинские контингенты на Украине. Французский президент Эммануэль Макрон в свою очередь заверил в продолжении военных поставок на Украину и выделении военной помощи для Киева.
Подробности в публикации Военная делегация на Украине, за что боролись, на то и напоролись. Итоги 27 марта на Украине
Ситуацию рассмотрел Сергей Котвицкий в публикации Дорога к Киеву ведет к нищете. Британцы заплатят за милитаризм Стармера
 
НовостиУкраинаКиевКир СтармерЭммануэль МакронПарижВооруженные силы Украиныукраинская армияснарядывоенная помощьУкраина-НАТОСВОПленные
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:47Журнал "Time" получил от USAID $4 млн за объявление Зеленского "Персоной года"
12:34Чего про Украину не знает глава ЦРУ Рэтклифф, но при этом хорошо осведомлен в СИЗО нардеп Дубинский
12:04"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Локшина
12:03Дрон ВСУ атаковал частный сектор в Белгородской области – ранен секретарь местного совбеза
11:45СК России зафиксировал очередные преступления в отношении мирного населения ДНР
11:45Рождение ненависти
11:29ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством
10:49Со спортивного батута на политическое дно. Шесть лиц толерантной до изнеможения Анналены Бербок
10:48ГПСУ обнаружила утопленника на маршруте бегства с Украины в ЕС
10:32Экономические соглашение Украины с США выглядит как захват ресурсов вассала - Le Monde
10:19Фотоальбом Победы: Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов с офицерами
10:16Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую
10:01"Стягивают к Гуево вcё, что могут". Главное на Украине на утро 30 марта
09:52Киев предложит США новое масштабное экономическое соглашение - Bloomberg
09:33ВСУ с 2022 года воюют импортными снарядами
08:04Николай Ватутин: опальный освободитель
07:58Париж-1856: переиграть проигранную войну
07:45Контрактники или мобилизованные? Брутер раскрыл, кого армия России намерена привлечь
07:30Ермаков ответил, почему Украина не “раскручивает” военкоров и нужно ли России посылать на фронт своих
07:15Павлив раскрыл, от чего зависит, будет ли Зеленский участвовать в украинских выборах
Лента новостейМолния