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ВСУ с 2022 года воюют импортными снарядами
ВСУ с 2022 года воюют импортными снарядами - 30.03.2025 Украина.ру
ВСУ с 2022 года воюют импортными снарядами
Украинская армия почти три года воюют иностранными снарядами. Об этом РИА Новости рассказал пленный Александр Смольников.
2025-03-30T09:33
2025-03-30T09:33
2025-03-30T09:33
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Старые советские снаряды закончились в подразделении, в котором воевал украинский пленный на донецком направлении с лета 2022 года, в том же году."Уже с 22-го года они были. Лето, где-то уже конец лета. Потому что уже старые советские, они уже закончились. Ящики поломанные, ... которые где-то из складов привозили, еще остатки такого всего. Потом уже пошли, видно, что по ящикам, что они новые", - цитирует издание ответ украинского пленного на вопрос о появлении импортных снарядов.По итогам состоявшегося 27 марта в Париже саммита стран-членов ЕС и НАТО британский премьер-министр Кир Стармер сообщил о формировании "коалиции желающих" разместить воинские контингенты на Украине. Французский президент Эммануэль Макрон в свою очередь заверил в продолжении военных поставок на Украину и выделении военной помощи для Киева.Подробности в публикации Военная делегация на Украине, за что боролись, на то и напоролись. Итоги 27 марта на УкраинеСитуацию рассмотрел Сергей Котвицкий в публикации Дорога к Киеву ведет к нищете. Британцы заплатят за милитаризм Стармера
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новости, украина, киев, кир стармер, эммануэль макрон, париж, вооруженные силы украины, украинская армия, снаряды, военная помощь, украина-нато, сво, пленные
Новости, Украина, Киев, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Париж, Вооруженные силы Украины, украинская армия, снаряды, военная помощь, Украина-НАТО, СВО, Пленные
ВСУ с 2022 года воюют импортными снарядами
Украинская армия почти три года воюют иностранными снарядами. Об этом РИА Новости рассказал пленный Александр Смольников.