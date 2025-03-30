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Контрактники или мобилизованные? Брутер раскрыл, кого армия России намерена привлечь

Контрактники или мобилизованные? Брутер раскрыл, кого армия России намерена привлечь - 30.03.2025 Украина.ру

Контрактники или мобилизованные? Брутер раскрыл, кого армия России намерена привлечь

Российское руководство пришло к выводу о том, что мотивированные контрактники лучше мобилизованных. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2025-03-30T07:45

2025-03-30T07:45

2025-03-30T07:45

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны серьезно задумывается над ротацией мобилизованных на линии боевого соприкосновения.Отвечая на вопрос, значит ли это, что украинский конфликт будет продолжать еще долго, эксперт подчеркнул, что тема стоит на повестке все три года.“Страна не может выполнить условия по демобилизации, которые были заложены в контрактах. И все это создает проблемы в отношении с людьми, которые находятся там с 2022 года. Вопрос в том, откуда взять новых”, — объяснил он.По словам Брутера, мобилизация не решит этот вопрос.Полный текст интервью Владимира Брутера: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, европа, владимир брутер, владимир путин