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Ермаков ответил, почему Украина не “раскручивает” военкоров и нужно ли России посылать на фронт своих

Ермаков ответил, почему Украина не “раскручивает” военкоров и нужно ли России посылать на фронт своих - 30.03.2025 Украина.ру

Ермаков ответил, почему Украина не “раскручивает” военкоров и нужно ли России посылать на фронт своих

Даже после трагических событий, которые случились в середине марта, Россия должна продолжать посылать на фронт своих военкоров. У Украины они тоже имеются, однако Запад воспитал Киев так, что упор нужно делать не на конкретных людях, а на СМИ

2025-03-30T07:30

2025-03-30T07:30

2025-03-30T07:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков.По его словам, террористическое воздействие Украины как раз направлено на то, чтобы Россия прекратила информационное освещение СВО, а потом впала в состоянии апатии и паники. Поэтому, подчеркнул он, военкоры должны продолжать посещать линии боевых действий.Он также отметил, что такому поведению в информационном поле Украину научил Запад, так как управлять системой проще, чем одним человеком.Стоит напомнить, что в минувший понедельник, 24 марта, стало известно о смерти корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Еще одной жертвой ВСУ стала журналист Первого канала Анна Прокофьева, она погибла 26 марта.Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцах читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, запад, вооруженные силы украины, вс рф, военкор