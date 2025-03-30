Ермаков ответил, почему Украина не “раскручивает” военкоров и нужно ли России посылать на фронт своих - 30.03.2025 Украина.ру
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Ермаков ответил, почему Украина не “раскручивает” военкоров и нужно ли России посылать на фронт своих
Ермаков ответил, почему Украина не “раскручивает” военкоров и нужно ли России посылать на фронт своих - 30.03.2025 Украина.ру
Ермаков ответил, почему Украина не “раскручивает” военкоров и нужно ли России посылать на фронт своих
Даже после трагических событий, которые случились в середине марта, Россия должна продолжать посылать на фронт своих военкоров. У Украины они тоже имеются, однако Запад воспитал Киев так, что упор нужно делать не на конкретных людях, а на СМИ
2025-03-30T07:30
2025-03-30T07:30
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военкор
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков.По его словам, террористическое воздействие Украины как раз направлено на то, чтобы Россия прекратила информационное освещение СВО, а потом впала в состоянии апатии и паники. Поэтому, подчеркнул он, военкоры должны продолжать посещать линии боевых действий.Он также отметил, что такому поведению в информационном поле Украину научил Запад, так как управлять системой проще, чем одним человеком.Стоит напомнить, что в минувший понедельник, 24 марта, стало известно о смерти корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Еще одной жертвой ВСУ стала журналист Первого канала Анна Прокофьева, она погибла 26 марта.Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцах читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, запад, вооруженные силы украины, вс рф, военкор
Новости, Украина, Россия, Запад, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, военкор

Ермаков ответил, почему Украина не “раскручивает” военкоров и нужно ли России посылать на фронт своих

07:30 30.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Даже после трагических событий, которые случились в середине марта, Россия должна продолжать посылать на фронт своих военкоров. У Украины они тоже имеются, однако Запад воспитал Киев так, что упор нужно делать не на конкретных людях, а на СМИ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков.
По его словам, террористическое воздействие Украины как раз направлено на то, чтобы Россия прекратила информационное освещение СВО, а потом впала в состоянии апатии и паники. Поэтому, подчеркнул он, военкоры должны продолжать посещать линии боевых действий.
“Кстати, на Украине свои военкоры тоже есть, просто они не так представлены. У них нет людей калибра [Александра] Коца, [Семена] Пегова и [Евгения] Поддубного, которые сами по себе являются передвижным СМИ, к которым тянется миллион подписчиков. У них информационная повестка взята под серьезный контроль. Поэтому они делают упор не на военкоров с серьезным опытом и репутацией, а делают ставку на СМИ и телеграм-каналы”, — заявил Ермаков.
Он также отметил, что такому поведению в информационном поле Украину научил Запад, так как управлять системой проще, чем одним человеком.
Стоит напомнить, что в минувший понедельник, 24 марта, стало известно о смерти корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Еще одной жертвой ВСУ стала журналист Первого канала Анна Прокофьева, она погибла 26 марта.
Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцах читайте на сайте Украина.ру.
 
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