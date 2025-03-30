https://ukraina.ru/20250330/1062119721.html
Ермаков ответил, почему Украина не “раскручивает” военкоров и нужно ли России посылать на фронт своих
Ермаков ответил, почему Украина не “раскручивает” военкоров и нужно ли России посылать на фронт своих - 30.03.2025 Украина.ру
Ермаков ответил, почему Украина не “раскручивает” военкоров и нужно ли России посылать на фронт своих
Даже после трагических событий, которые случились в середине марта, Россия должна продолжать посылать на фронт своих военкоров. У Украины они тоже имеются, однако Запад воспитал Киев так, что упор нужно делать не на конкретных людях, а на СМИ
2025-03-30T07:30
2025-03-30T07:30
2025-03-30T07:30
новости
украина
россия
запад
вооруженные силы украины
вс рф
военкор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/15/1061943422_0:109:3071:1836_1920x0_80_0_0_74777f59bfb276e983419f6cfbeb5ed9.jpg.webp
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков.По его словам, террористическое воздействие Украины как раз направлено на то, чтобы Россия прекратила информационное освещение СВО, а потом впала в состоянии апатии и паники. Поэтому, подчеркнул он, военкоры должны продолжать посещать линии боевых действий.Он также отметил, что такому поведению в информационном поле Украину научил Запад, так как управлять системой проще, чем одним человеком.Стоит напомнить, что в минувший понедельник, 24 марта, стало известно о смерти корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Еще одной жертвой ВСУ стала журналист Первого канала Анна Прокофьева, она погибла 26 марта.Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцах читайте на сайте Украина.ру.
украина
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/15/1061943422_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_757b4da62f692f31854959d486521b84.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, запад, вооруженные силы украины, вс рф, военкор
Новости, Украина, Россия, Запад, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, военкор
Ермаков ответил, почему Украина не “раскручивает” военкоров и нужно ли России посылать на фронт своих
Даже после трагических событий, которые случились в середине марта, Россия должна продолжать посылать на фронт своих военкоров. У Украины они тоже имеются, однако Запад воспитал Киев так, что упор нужно делать не на конкретных людях, а на СМИ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков.
По его словам, террористическое воздействие Украины как раз направлено на то, чтобы Россия прекратила информационное освещение СВО, а потом впала в состоянии апатии и паники. Поэтому, подчеркнул он, военкоры должны продолжать посещать линии боевых действий.
“Кстати, на Украине свои военкоры тоже есть, просто они не так представлены. У них нет людей калибра [Александра] Коца, [Семена] Пегова и [Евгения] Поддубного, которые сами по себе являются передвижным СМИ, к которым тянется миллион подписчиков. У них информационная повестка взята под серьезный контроль. Поэтому они делают упор не на военкоров с серьезным опытом и репутацией, а делают ставку на СМИ и телеграм-каналы”, — заявил Ермаков.
Он также отметил, что такому поведению в информационном поле Украину научил Запад, так как управлять системой проще, чем одним человеком.
Стоит напомнить, что в минувший понедельник, 24 марта, стало известно о смерти корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Еще одной жертвой ВСУ
стала журналист Первого канала Анна Прокофьева, она погибла 26 марта.