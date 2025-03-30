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Киев предложит США новое масштабное экономическое соглашение - Bloomberg
Киев предложит США новое масштабное экономическое соглашение - Bloomberg - 30.03.2025 Украина.ру
Киев предложит США новое масштабное экономическое соглашение - Bloomberg
Украинское руководство попросит внести изменения в масштабное новое экономическое соглашение, предложенное президентом Дональдом Трампом. Об этом 29 марта сообщило информагентство Bloomberg
2025-03-30T09:52
2025-03-30T09:52
2025-03-30T09:52
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По словам источника издания, руководство Украины попросит внести изменения в масштабное новое экономическое соглашение с целью добиться увеличения инвестиций из США.Киев намерен добиваться изменения предложенных Вашингтоном условий и обозначения гарантий безопасности от США для постсоветской республики.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Колонизация – и точка. Как поделят Украину и выгодно ли это России
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+7 495 645 66 01
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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, bloomberg, разработка недр, гарантии безопасности, постсоветское пространство
Новости, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, bloomberg, разработка недр, гарантии безопасности, постсоветское пространство
Киев предложит США новое масштабное экономическое соглашение - Bloomberg
Украинское руководство попросит внести изменения в масштабное новое экономическое соглашение, предложенное президентом Дональдом Трампом. Об этом 29 марта сообщило информагентство Bloomberg
По словам
источника издания, руководство Украины попросит внести изменения в масштабное новое экономическое соглашение с целью добиться увеличения инвестиций из США.
"Проект предложения,
с которым ознакомилось агентство Bloomberg News, предоставит Вашингтону контроль над всеми крупными будущими инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые в охваченной войной стране — и без каких-либо временных ограничений. Киев обеспокоен тем, что сделка может не только подорвать его заявку на вступление в Европейский союз, но и потребует от него возмещения всей военной и экономической поддержки США, предоставленной с начала войны", - сказано в публикации.
Киев намерен добиваться изменения предложенных Вашингтоном условий и обозначения гарантий безопасности от США для постсоветской республики.