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Киев предложит США новое масштабное экономическое соглашение - Bloomberg

Киев предложит США новое масштабное экономическое соглашение - Bloomberg - 30.03.2025 Украина.ру

Киев предложит США новое масштабное экономическое соглашение - Bloomberg

Украинское руководство попросит внести изменения в масштабное новое экономическое соглашение, предложенное президентом Дональдом Трампом. Об этом 29 марта сообщило информагентство Bloomberg

2025-03-30T09:52

2025-03-30T09:52

2025-03-30T09:52

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По словам источника издания, руководство Украины попросит внести изменения в масштабное новое экономическое соглашение с целью добиться увеличения инвестиций из США.Киев намерен добиваться изменения предложенных Вашингтоном условий и обозначения гарантий безопасности от США для постсоветской республики.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Колонизация – и точка. Как поделят Украину и выгодно ли это России

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, киев, украина, дональд трамп, bloomberg, разработка недр, гарантии безопасности, постсоветское пространство