https://ukraina.ru/20250330/1044776550.html

Париж-1856: переиграть проигранную войну

Париж-1856: переиграть проигранную войну - 30.03.2025 Украина.ру

Париж-1856: переиграть проигранную войну

Крымская, она же – Восточная, она же – "нулевая мировая" война 1853-55 годов окончилась поражением России. Не только не были достигнуты цели войны, но был потерян Черноморский флот, под контролем неприятеля оказалось практически всё черноморское побережье Крыма, на Дальнем Востоке был потерян остров Итуруп

2025-03-30T07:58

2025-03-30T07:58

2025-03-30T07:58

история

история

история украины

история новороссии

крымская война

переговоры

дипломатия

российская империя

османская империя

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1c/1044805610_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_10d1fc80c78a88c3890578b30492447d.jpg

Начав войну против заведомо слабого противника – Турции, которую русские с начала XVIII века постоянно били, Россия неожиданно оказалась втянута в войну с коалицией государств, существенно её превосходящих в техническом аспекте – пришлось столкнуться с армиями, вооружёнными нарезным оружием, паровым флотом и даже последним новшеством – самоходными блиндированными плавбатареями (непосредственными предшественниками броненосцев, которые приняли первый бой в 1862 году во время Гражданской войны в США).Поражение России не стало ещё более катастрофическим только благодаря:- героической обороне Севастополя, который так и не удалось взять (российские войска оставили его сами из-за невозможности дальнейшей обороны);- эпидемий, которые нанесли союзным армиям потери большие, чем российские войска (французской армии пришлось особенно быстро эвакуироваться);- невозможности достичь жизненно важных центров Российской империи из-за нейтралитета Пруссии (зато после взятия русскими войсками Карса под угрозой оказались центры Османской империи…).Тем не менее, подписанный 30 марта 1856 года Парижский мирный договор оказался для России очень мягким, причём позднее его ограничения были сняты. Фактически это уникальный в мировой практике случай, когда военное поражение было компенсировано дипломатическими усилиями. По этой причине война не считается полностью проигранной.Первой ход к миру сделала Франция – в конце 1855 года Наполеон III написал императору Александру II письмо с выражением соболезнования по кончины Николая I (умер 2 марта – Луи-Наполеон не торопился). Ничего удивительно в этом не было. Николай I ошибся в вопросе готовности Франции принять участие именно в этой войне, но в основном-то он был прав – у Франции действительно не было причин воевать с Россией и были причины конфликтовать с Британией (а она была настроена на продолжение войны). К тому же, слишком большие потери создали для Луи-Наполеона дополнительные политические проблемы.Тут, к сожалению, вмешалась Австрия, до этого державшаяся нейтралитета и потребовала отказаться от контроля над Молдавией, Валахией и устьем Дуная, а также от протектората над славянами Балкан и согласиться на демилитаризацию Чёрного моря, угрожая вступить в войну.Это была чёрная неблагодарность по отношению к России, которая спасла трон Франца Иосифа I во время революции 1848 года. Справедливости ради надо сказать, что благодарность распространялась, по идее, на Николая I, а не на Россию… Неприятной неожиданностью было и то, что требования Австрии поддержала Пруссия.Однако, даже не смотря на эту подлость, к моменту начала работы Парижской конференции (25 февраля 1856 года) общий международный климат был совсем иным, чем в начале войны. В основном – в силу обострившихся противоречий между участниками антироссийской коалиции и обеспокоенности европейских стран возможностью передела европейских границ. В общем, Россию надо было наказать, но так, чтобы не ослаблять чрезмерно (ибо завтра её поддержка могла кому-то понадобиться) и не запугать чрезмерно европейские страны, чтобы они не объединились и… (этого избежать не удалось).Этим воспользовались представители России: начальник III отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, шеф жандармов князь Алексей Орлов и опытный дипломат Филипп Бруннов. Они, фактически вели совместную игру с Луи-Наполеоном и главой французского МИД графом Александром Валевским.В результате были отброшены требования Англии о разрушении крепостей и арсеналов на материковом побережье Чёрного моря, а Австрия не получила контроля над Дунайскими княжествами.Условия договора были такими:1. Россия возвращала территории, которые были захвачены на Кавказе (там турки воевали без поддержки союзников, потому потеряли всё, что у русские смогли занять), однако не просто так, а в обмен на… все занятые союзниками районы Крыма, включая Севастополь и материковый Кинбурн!2. Чёрное море объявлялось нейтральным (то есть открытым для коммерческих и закрытым для военных судов в мирное время), с запретом России и Османской империи иметь там военные флоты и арсеналы (запрет был неравноценным – Турция имела возможности ввести флот со Средиземного моря).3. Плавание по Дунаю объявлялось свободным, для чего русские границы были отодвинуты от реки и часть русской Бессарабии была присоединена к Молдавии, а дельта Дуная – к Османской империи.4. Россия лишалась протектората над Молдавией и Валахией и исключительного покровительства России над христианскими подданными Османской империи.5. Россия обязалась не возводить укреплений на Аландских островах в Балтийском море.Ключевым тут было то, что уже потерянный Крым остался в составе России, а Турция фактически отказалась от претензий на него.Крымская война, Парижская конференция и заключённые на ней соглашения имели разнообразные последствия. В частности:- была разрушена система, построенная в соответствии с Венским трактатом 1815 года;- было отменено каперство (это было отдельное определение конференции);- Россия вынуждена была продать Аляску (прямо от неё этого не требовали, но опыт Крыма показал, что в случае конфликта удержать столь отдалённую территорию будет нереально);- Россия на 20 лет была выключена из балканской повестки;- Александр II решил, что стране нужны реформы – и провёл их, став государем-Освободителем;- обеспокоенность европейских стран возможным переделом границ естественным образом привела к переделу границ, в результате которых возникли королевство Италия (1861) и Германская империя (1871).Впрочем, парижские ограничения действовали недолго. Работу по отмене ограничений возглавил выдающийся российский дипломат князь Александр Михайлович Горчаков (тот самый – соученик Пушкина в лицее, а с 1867 года – последний государственный канцлер Российской империи).21 августа 1856 года в посольства России был разослан циркуляр Горчакова со словами, которые сами по себе стали крылатой фразой: "Россию упрекают в том, что она заключается в одиночестве и хранит молчание ввиду явлений, несогласных ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, Россия сердится. Нет, Россия не сердится. Россия сосредоточивается".В 1860-х годах Россия опять сблизилась с Францией и Пруссией. Это сыграло решающую роль во время франко-прусской войны, когда обе стороны были заинтересованы в том, чтобы Россия ничего не делала и Россия… ничего не делала, получив по итогам Лондонского конгресса 1871 года отмену запрета на содержание флота в Чёрном море.А после русско-турецкой войны 1877 года Берлинский конгресс постановил вернуть России Карс, Батум и Южную Бессарабию (правда, ценой отказа от достижений на Балканах, но это уже другая история).

https://ukraina.ru/20240327/1044637627.html

https://ukraina.ru/20241129/1059297932.html

https://ukraina.ru/20240926/1057691997.html

https://ukraina.ru/20241209/1029883142.html

https://ukraina.ru/20220303/1033430505.html

российская империя

османская империя

великобритания

франция

австрия

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история украины, история новороссии, крымская война, переговоры, дипломатия, российская империя, османская империя, великобритания, франция, австрия, крым