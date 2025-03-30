Париж-1856: переиграть проигранную войну
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Крымская, она же – Восточная, она же – "нулевая мировая" война 1853-55 годов окончилась поражением России. Не только не были достигнуты цели войны, но был потерян Черноморский флот, под контролем неприятеля оказалось практически всё черноморское побережье Крыма, на Дальнем Востоке был потерян остров Итуруп
Начав войну против заведомо слабого противника – Турции, которую русские с начала XVIII века постоянно били, Россия неожиданно оказалась втянута в войну с коалицией государств, существенно её превосходящих в техническом аспекте – пришлось столкнуться с армиями, вооружёнными нарезным оружием, паровым флотом и даже последним новшеством – самоходными блиндированными плавбатареями (непосредственными предшественниками броненосцев, которые приняли первый бой в 1862 году во время Гражданской войны в США).
Поражение России не стало ещё более катастрофическим только благодаря:
- героической обороне Севастополя, который так и не удалось взять (российские войска оставили его сами из-за невозможности дальнейшей обороны);
- эпидемий, которые нанесли союзным армиям потери большие, чем российские войска (французской армии пришлось особенно быстро эвакуироваться);
- невозможности достичь жизненно важных центров Российской империи из-за нейтралитета Пруссии (зато после взятия русскими войсками Карса под угрозой оказались центры Османской империи…).
27 марта 2024, 08:08ИсторияЕвропа против России: просчёт Николая IГлавной особенностью Крымской войны стала почти полная дипломатическая изоляция России в Европе – поддержку (больше на словах) ей оказала только Греция. Вступление же в войну на стороне Турции двух европейских сверхдержав было крайне неприятной неожиданностью. Российская разведка и дипломатия эту возможность пропионерили
Тем не менее, подписанный 30 марта 1856 года Парижский мирный договор оказался для России очень мягким, причём позднее его ограничения были сняты. Фактически это уникальный в мировой практике случай, когда военное поражение было компенсировано дипломатическими усилиями. По этой причине война не считается полностью проигранной.
Первой ход к миру сделала Франция – в конце 1855 года Наполеон III написал императору Александру II письмо с выражением соболезнования по кончины Николая I (умер 2 марта – Луи-Наполеон не торопился). Ничего удивительно в этом не было. Николай I ошибся в вопросе готовности Франции принять участие именно в этой войне, но в основном-то он был прав – у Франции действительно не было причин воевать с Россией и были причины конфликтовать с Британией (а она была настроена на продолжение войны). К тому же, слишком большие потери создали для Луи-Наполеона дополнительные политические проблемы.
Тут, к сожалению, вмешалась Австрия, до этого державшаяся нейтралитета и потребовала отказаться от контроля над Молдавией, Валахией и устьем Дуная, а также от протектората над славянами Балкан и согласиться на демилитаризацию Чёрного моря, угрожая вступить в войну.
Это была чёрная неблагодарность по отношению к России, которая спасла трон Франца Иосифа I во время революции 1848 года. Справедливости ради надо сказать, что благодарность распространялась, по идее, на Николая I, а не на Россию… Неприятной неожиданностью было и то, что требования Австрии поддержала Пруссия.
Однако, даже не смотря на эту подлость, к моменту начала работы Парижской конференции (25 февраля 1856 года) общий международный климат был совсем иным, чем в начале войны. В основном – в силу обострившихся противоречий между участниками антироссийской коалиции и обеспокоенности европейских стран возможностью передела европейских границ. В общем, Россию надо было наказать, но так, чтобы не ослаблять чрезмерно (ибо завтра её поддержка могла кому-то понадобиться) и не запугать чрезмерно европейские страны, чтобы они не объединились и… (этого избежать не удалось).
29 ноября 2024, 07:59ИсторияСинопское сражение – не "пиррова" победа Черноморского флотаУтром 30 ноября 1853 года эскадра Черноморского флота России под командованием вице-адмирала Павла Нахимова двумя колоннами пошла на прорыв к Синопскому рейду. На нём в тот момент находилась 7 турецких фрегатов, 3 корвета, 2 пароходофрегата, 2 брига и 2 военных транспорта
Этим воспользовались представители России: начальник III отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, шеф жандармов князь Алексей Орлов и опытный дипломат Филипп Бруннов. Они, фактически вели совместную игру с Луи-Наполеоном и главой французского МИД графом Александром Валевским.
В результате были отброшены требования Англии о разрушении крепостей и арсеналов на материковом побережье Чёрного моря, а Австрия не получила контроля над Дунайскими княжествами.
Условия договора были такими:
1. Россия возвращала территории, которые были захвачены на Кавказе (там турки воевали без поддержки союзников, потому потеряли всё, что у русские смогли занять), однако не просто так, а в обмен на… все занятые союзниками районы Крыма, включая Севастополь и материковый Кинбурн!
2. Чёрное море объявлялось нейтральным (то есть открытым для коммерческих и закрытым для военных судов в мирное время), с запретом России и Османской империи иметь там военные флоты и арсеналы (запрет был неравноценным – Турция имела возможности ввести флот со Средиземного моря).
26 сентября 2024, 08:00ИсторияТрагедия ошибок: 170 лет первой обороне Севастополя Осадное положение в Севастополе было введено 25 сентября 1854 года, после того, как французские войска заняли Федюхины высоты. Оборона города продолжалась 349 дней – интервенты вошли в город только 11 сентября 1955 года, после того как гарнизон отступил на северную сторону бухты. Однако полностью город так и не был занят до конца войны
3. Плавание по Дунаю объявлялось свободным, для чего русские границы были отодвинуты от реки и часть русской Бессарабии была присоединена к Молдавии, а дельта Дуная – к Османской империи.
4. Россия лишалась протектората над Молдавией и Валахией и исключительного покровительства России над христианскими подданными Османской империи.
5. Россия обязалась не возводить укреплений на Аландских островах в Балтийском море.
Ключевым тут было то, что уже потерянный Крым остался в составе России, а Турция фактически отказалась от претензий на него.
Крымская война, Парижская конференция и заключённые на ней соглашения имели разнообразные последствия. В частности:
- была разрушена система, построенная в соответствии с Венским трактатом 1815 года;
- было отменено каперство (это было отдельное определение конференции);
9 декабря 2024, 08:01ИсторияТурки и их союзники в Крымской войнеВ начале декабря 1852 года власти Блистательной Порты передали ключи от церкви Рождества Христова в Вифлееме французам, чем вызвали гнев Николая I, который активно продвигал интересы русской православной церкви на Ближнем. Этот инцидент запустил цепь дипломатических демаршей, которые привели к началу Крымской войны
- Россия вынуждена была продать Аляску (прямо от неё этого не требовали, но опыт Крыма показал, что в случае конфликта удержать столь отдалённую территорию будет нереально);
- Россия на 20 лет была выключена из балканской повестки;
- Александр II решил, что стране нужны реформы – и провёл их, став государем-Освободителем;
- обеспокоенность европейских стран возможным переделом границ естественным образом привела к переделу границ, в результате которых возникли королевство Италия (1861) и Германская империя (1871).
Впрочем, парижские ограничения действовали недолго. Работу по отмене ограничений возглавил выдающийся российский дипломат князь Александр Михайлович Горчаков (тот самый – соученик Пушкина в лицее, а с 1867 года – последний государственный канцлер Российской империи).
3 марта 2022, 18:06«Пинок» Николаю I. Чем на самом деле обернулась для британцев война в КрымуНакануне специальной операции на Украине со стороны Запада раздавались заявления одно громче и воинственнее другого. Однако, на общем фоне, кажется, максимально выделился министр обороны Британии Бен Уоллес, который в рамках общения с шотландскими гвардейцами напомнил о временах, когда они сражались в Крыму. Однако знание истории его подвело
21 августа 1856 года в посольства России был разослан циркуляр Горчакова со словами, которые сами по себе стали крылатой фразой: "Россию упрекают в том, что она заключается в одиночестве и хранит молчание ввиду явлений, несогласных ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, Россия сердится. Нет, Россия не сердится. Россия сосредоточивается".
В 1860-х годах Россия опять сблизилась с Францией и Пруссией. Это сыграло решающую роль во время франко-прусской войны, когда обе стороны были заинтересованы в том, чтобы Россия ничего не делала и Россия… ничего не делала, получив по итогам Лондонского конгресса 1871 года отмену запрета на содержание флота в Чёрном море.
А после русско-турецкой войны 1877 года Берлинский конгресс постановил вернуть России Карс, Батум и Южную Бессарабию (правда, ценой отказа от достижений на Балканах, но это уже другая история).