Британия не желает ждать сделки США с Россией по Украине - 23.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250323/1061980068.html
Британия не желает ждать сделки США с Россией по Украине
Британия не желает ждать сделки США с Россией по Украине - 23.03.2025 Украина.ру
Британия не желает ждать сделки США с Россией по Украине
Евросоюзу следует не ждать решения украинской проблемы Вашингтоном и Москвой, а готовить план "сдерживания" России после окончания конфликта на Украине. Об этом в интервью газете The New York Times заявил британский премьер-министр Кир Стармер
2025-03-23T12:16
2025-03-23T12:16
новости
украина
британия
сша
кир стармер
владимир путин
дональд трамп
ес
нато
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061553555_562:405:1403:878_1920x0_80_0_0_cfb82c0605757dc3983cdb2365307a57.jpg.webp
Владимир Путин разорвёт любое мирное соглашение, если нынешнее руководство Украины не получит от Запада надёжных гарантий безопасности, уверен Кир Стармер. Британский премьер-министр заявил, что европейским союзникам Лондона следует готовиться к заключению "сделки" по Украине, которую анонсировал президента США Дональд Трамп.По его мнению, Британии с союзниками из ЕС следует взять на себя обеспечение надежных гарантий безопасности для киевского режима.При этом Стармер заметил, что сохранение отношений между США и Британией для Лондона имеет решающее значение.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел британскую ситуацию в публикации "Пугающая двусмысленность" из-за Украины. В Великобритании - мусорные бунты и экономия на инвалидах
украина
британия
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061553555_679:409:1319:889_1920x0_80_0_0_a998b0f68b97a2ea44a6c89feaa1a3cb.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, британия, сша, кир стармер, владимир путин, дональд трамп, ес, нато, военная помощь, миротворцы, россия, сво
Новости, Украина, Британия, США, Кир Стармер, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, военная помощь, миротворцы, Россия, СВО

Британия не желает ждать сделки США с Россией по Украине

12:16 23.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / Lauren Hurley / No 10 Downing Street
- РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© commons.wikimedia.org / Lauren Hurley / No 10 Downing Street
Читать в
ДзенTelegram
Евросоюзу следует не ждать решения украинской проблемы Вашингтоном и Москвой, а готовить план "сдерживания" России после окончания конфликта на Украине. Об этом в интервью газете The New York Times заявил британский премьер-министр Кир Стармер
Владимир Путин разорвёт любое мирное соглашение, если нынешнее руководство Украины не получит от Запада надёжных гарантий безопасности, уверен Кир Стармер. Британский премьер-министр заявил, что европейским союзникам Лондона следует готовиться к заключению "сделки" по Украине, которую анонсировал президента США Дональд Трамп.
"Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок", — заявил Стрмер.
По его мнению, Британии с союзниками из ЕС следует взять на себя обеспечение надежных гарантий безопасности для киевского режима.
При этом Стармер заметил, что сохранение отношений между США и Британией для Лондона имеет решающее значение.
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел британскую ситуацию в публикации "Пугающая двусмысленность" из-за Украины. В Великобритании - мусорные бунты и экономия на инвалидах
 
НовостиУкраинаБританияСШАКир СтармерВладимир ПутинДональд ТрампЕСНАТОвоенная помощьмиротворцыРоссияСВО
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Почему нельзя доверять РЭБ, не проверяя: важные советы тем, кто хочет спасти себя и других
13:58Они ничему не научились. Байден возвращается в большую политику
13:14Насколько сильно главные рупоры пропаганды США влияют на людей и страны — Ищенко
13:09Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 марта
13:01Аэродромы ВСУ в Прилуках и пригороде Чернигова подверглись атакам – подполье
12:50Армия России контролирует Срибное в ДНР
12:50Девять лиц Макрона. Как семейно-альковной грязью мировая элита держит президента Франции на крючке
12:35Молдавию превращают в полицейское государство – оппозиция
12:16Британия не желает ждать сделки США с Россией по Украине
12:04В США нашли мертвой экс-прокурора штата Вирджиния
12:00"Вокруг Булгакова": Маргарита и роман мастера
11:54МИД России считает пожизненный приговор Тордену политически мотивированным
11:33Запад должен признать статус Крыма - Константинов
11:26ЮАР блокирует Starlink из-за геноцида белых – Маск
10:51Суд арестовал мэра Стамбула, телеканалы прекратили трансляцию оппозиционных митингов
10:17Захарова рассказала о кощунственном "заскоке" посла Канады на Пискарёвское кладбище
09:39СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области
09:35Головная боль — Закарпатье. Главное на Украине на утро 23 марта
09:25Чехия может присоединиться к "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину
09:15План Каи Каллас, что с замороженными деньгами России, почему Урсулу не пускают к Трампу и другие скандалы
Лента новостейМолния