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Британия не желает ждать сделки США с Россией по Украине

Британия не желает ждать сделки США с Россией по Украине - 23.03.2025 Украина.ру

Британия не желает ждать сделки США с Россией по Украине

Евросоюзу следует не ждать решения украинской проблемы Вашингтоном и Москвой, а готовить план "сдерживания" России после окончания конфликта на Украине. Об этом в интервью газете The New York Times заявил британский премьер-министр Кир Стармер

2025-03-23T12:16

2025-03-23T12:16

2025-03-23T12:16

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Владимир Путин разорвёт любое мирное соглашение, если нынешнее руководство Украины не получит от Запада надёжных гарантий безопасности, уверен Кир Стармер. Британский премьер-министр заявил, что европейским союзникам Лондона следует готовиться к заключению "сделки" по Украине, которую анонсировал президента США Дональд Трамп.По его мнению, Британии с союзниками из ЕС следует взять на себя обеспечение надежных гарантий безопасности для киевского режима.При этом Стармер заметил, что сохранение отношений между США и Британией для Лондона имеет решающее значение.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел британскую ситуацию в публикации "Пугающая двусмысленность" из-за Украины. В Великобритании - мусорные бунты и экономия на инвалидах

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новости, украина, британия, сша, кир стармер, владимир путин, дональд трамп, ес, нато, военная помощь, миротворцы, россия, сво