https://ukraina.ru/20250323/1061980068.html
Британия не желает ждать сделки США с Россией по Украине
Британия не желает ждать сделки США с Россией по Украине - 23.03.2025 Украина.ру
Британия не желает ждать сделки США с Россией по Украине
Евросоюзу следует не ждать решения украинской проблемы Вашингтоном и Москвой, а готовить план "сдерживания" России после окончания конфликта на Украине. Об этом в интервью газете The New York Times заявил британский премьер-министр Кир Стармер
2025-03-23T12:16
2025-03-23T12:16
2025-03-23T12:16
новости
украина
британия
сша
кир стармер
владимир путин
дональд трамп
ес
нато
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061553555_562:405:1403:878_1920x0_80_0_0_cfb82c0605757dc3983cdb2365307a57.jpg.webp
Владимир Путин разорвёт любое мирное соглашение, если нынешнее руководство Украины не получит от Запада надёжных гарантий безопасности, уверен Кир Стармер. Британский премьер-министр заявил, что европейским союзникам Лондона следует готовиться к заключению "сделки" по Украине, которую анонсировал президента США Дональд Трамп.По его мнению, Британии с союзниками из ЕС следует взять на себя обеспечение надежных гарантий безопасности для киевского режима.При этом Стармер заметил, что сохранение отношений между США и Британией для Лондона имеет решающее значение.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел британскую ситуацию в публикации "Пугающая двусмысленность" из-за Украины. В Великобритании - мусорные бунты и экономия на инвалидах
украина
британия
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061553555_679:409:1319:889_1920x0_80_0_0_a998b0f68b97a2ea44a6c89feaa1a3cb.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, британия, сша, кир стармер, владимир путин, дональд трамп, ес, нато, военная помощь, миротворцы, россия, сво
Новости, Украина, Британия, США, Кир Стармер, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, военная помощь, миротворцы, Россия, СВО
Британия не желает ждать сделки США с Россией по Украине
Евросоюзу следует не ждать решения украинской проблемы Вашингтоном и Москвой, а готовить план "сдерживания" России после окончания конфликта на Украине. Об этом в интервью газете The New York Times заявил британский премьер-министр Кир Стармер
Владимир Путин разорвёт любое мирное соглашение, если нынешнее руководство Украины не получит от Запада надёжных гарантий безопасности, уверен Кир Стармер. Британский премьер-министр заявил, что европейским союзникам Лондона следует готовиться к заключению "сделки" по Украине, которую анонсировал президента США Дональд Трамп.
"Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок", — заявил
Стрмер.
По его мнению, Британии с союзниками из ЕС следует взять на себя обеспечение надежных гарантий безопасности для киевского режима.
При этом Стармер заметил, что сохранение отношений между США и Британией для Лондона имеет решающее значение.