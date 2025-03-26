Затаил зло и не хочет мира: Ищенко о том, почему Зеленский "устраивает гадости" и дружит с врагами Трампа - 26.03.2025 Украина.ру
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Затаил зло и не хочет мира: Ищенко о том, почему Зеленский "устраивает гадости" и дружит с врагами Трампа
Затаил зло и не хочет мира: Ищенко о том, почему Зеленский "устраивает гадости" и дружит с врагами Трампа - 26.03.2025 Украина.ру
Затаил зло и не хочет мира: Ищенко о том, почему Зеленский "устраивает гадости" и дружит с врагами Трампа
Трамп может позвонить Зеленскому и сказать, что его единственный шанс сохранить Украину — это заключить мир с Россией. Но Зеленский явно не хочет заключать мир. В первую очередь это связано с его амбициями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-26T05:45
2025-03-26T05:45
новости
украина
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сша
владимир зеленский
дональд трамп
ростислав ищенко
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мир
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Влияние США на Украину и на её политику огромно, но оно не бесконечно. И любой человек сам принимает конкретные решения, тем более политик, отметил эксперт. При этом политик исходит из своих интересов, из интересов государства, то есть комбинации этих интересов, из своего видения будущего, настоящего и прошлого, и чего угодно, подчеркнул Ищенко."[Президент Украины Дональд] Трамп может позвонить [Владимиру] Зеленскому, что он уже делал, и сказать, что его единственный шанс сохранить страну — это заключить мир. Но Зеленский явно не хочет заключать мир. И я думаю, что это в первую очередь связано с его амбициями", — указал собеседник Украина.ру.Потому что Зеленский ожидал, что его будут носить на руках, когда он станет президентом Украины, подчеркнул эксперт.Для него было огромным потрясением, когда выяснилось, что президент РФ Владимир Путин не хочет с ним встречаться. С тех пор "он затаил зло, и мира не хочет вообще в принципе", констатировал Ищенко."Как только Трамп стал говорить о том, что надо заключить мир, он стал врагом для Зеленского и для тех, кто его на Украине поддерживает. Поэтому Зеленский тут же стал дружить с врагами Трампа в Европе и пытаться вместе с ними устраивать Трампу гадости", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, мир, перемирие, враги, европа, политик, власти украины
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина.ру, мир, перемирие, враги, Европа, политик, власти Украины

Затаил зло и не хочет мира: Ищенко о том, почему Зеленский "устраивает гадости" и дружит с врагами Трампа

05:45 26.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Трамп может позвонить Зеленскому и сказать, что его единственный шанс сохранить Украину — это заключить мир с Россией. Но Зеленский явно не хочет заключать мир. В первую очередь это связано с его амбициями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Влияние США на Украину и на её политику огромно, но оно не бесконечно. И любой человек сам принимает конкретные решения, тем более политик, отметил эксперт.
При этом политик исходит из своих интересов, из интересов государства, то есть комбинации этих интересов, из своего видения будущего, настоящего и прошлого, и чего угодно, подчеркнул Ищенко.
"[Президент Украины Дональд] Трамп может позвонить [Владимиру] Зеленскому, что он уже делал, и сказать, что его единственный шанс сохранить страну — это заключить мир. Но Зеленский явно не хочет заключать мир. И я думаю, что это в первую очередь связано с его амбициями", — указал собеседник Украина.ру.
Потому что Зеленский ожидал, что его будут носить на руках, когда он станет президентом Украины, подчеркнул эксперт.
Для него было огромным потрясением, когда выяснилось, что президент РФ Владимир Путин не хочет с ним встречаться. С тех пор "он затаил зло, и мира не хочет вообще в принципе", констатировал Ищенко.
"Как только Трамп стал говорить о том, что надо заключить мир, он стал врагом для Зеленского и для тех, кто его на Украине поддерживает. Поэтому Зеленский тут же стал дружить с врагами Трампа в Европе и пытаться вместе с ними устраивать Трампу гадости", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.
Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".
Вчера, 10:47
Переговоры в Эр-Рияде. Интересные подробности, кто участвовал и что обсуждалиПереговоры в Саудовской Аравии, в которых участвовали представители России и США, завершились. Шли они 12 часов
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампРостислав ИщенкоУкраина.румирперемириеврагиЕвропаполитиквласти Украины
 
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Заголовок открываемого материала
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05:45Затаил зло и не хочет мира: Ищенко о том, почему Зеленский "устраивает гадости" и дружит с врагами Трампа
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