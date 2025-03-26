"Флаг над головой Трампа": Зубец о том, как зерновая сделка может стать предлогом для отмена санкций - 26.03.2025 Украина.ру
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"Флаг над головой Трампа": Зубец о том, как зерновая сделка может стать предлогом для отмена санкций
"Флаг над головой Трампа": Зубец о том, как зерновая сделка может стать предлогом для отмена санкций - 26.03.2025 Украина.ру
"Флаг над головой Трампа": Зубец о том, как зерновая сделка может стать предлогом для отмена санкций
Зерновая сделка — это шаг к миру, Трампу необходим "флаг над головой, которым он будет махать". Президенту США важно объявить себя миротворцем и под это дело отменить санкции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2025-03-26T05:00
2025-03-26T05:00
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
алексей зубец
зерновая сделка
переговоры
санкции
антироссийские санкции
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Представители России и США обсудили 24 марта в Эр-Рияде возобновление сделки по вывозу зерна из портов Украины, более известной как Черноморская инициатива.Россия рассчитывает добиться того, чтобы в новой сделке обязательства перед Москвой неукоснительно выполнялись. Ранее президент США Дональд Трамп предложил возобновить зерновую сделку, российский лидер Владимир Путин согласился.Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Для России это выгодно, потому что в обмен на отмену ударов по Одессе, она получает контроль над военными поставками на Украину и экспортом непродовольственных товаров, потому что это создаст проблемы для украинского экспорта металлургической продукции, отметил эксперт.То есть Россия получит право вето на проход кораблей, идущих из Украины, добавил Зубец.Зерновая сделка — это шаг к миру, указал эксперт, отметив, что Трампу необходим "флаг над головой, которым он будет махать". Президенту США важно объявить себя миротворцем и под это дело отменить санкции, отметил он."Уже речь идет о поставках запчастей для "Боингов" в Россию, американской фармацевтической продукции. То есть Трампу нужен предлог, чтобы начать отменять санкции. Зерновая сделка может стать таким предлогом", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.Также на тему возобновления Черноморской инициативы: "Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность?" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250325/1062037350.html
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, алексей зубец, зерновая сделка, переговоры, санкции, антироссийские санкции, корабли, поставки, оружие, экспорт, сво
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Алексей Зубец, зерновая сделка, переговоры, санкции, антироссийские санкции, корабли, поставки, оружие, экспорт, СВО

"Флаг над головой Трампа": Зубец о том, как зерновая сделка может стать предлогом для отмена санкций

05:00 26.03.2025
 
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© Public domain
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Зерновая сделка — это шаг к миру, Трампу необходим "флаг над головой, которым он будет махать". Президенту США важно объявить себя миротворцем и под это дело отменить санкции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Представители России и США обсудили 24 марта в Эр-Рияде возобновление сделки по вывозу зерна из портов Украины, более известной как Черноморская инициатива.
Россия рассчитывает добиться того, чтобы в новой сделке обязательства перед Москвой неукоснительно выполнялись. Ранее президент США Дональд Трамп предложил возобновить зерновую сделку, российский лидер Владимир Путин согласился.
Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Для России это выгодно, потому что в обмен на отмену ударов по Одессе, она получает контроль над военными поставками на Украину и экспортом непродовольственных товаров, потому что это создаст проблемы для украинского экспорта металлургической продукции, отметил эксперт.
То есть Россия получит право вето на проход кораблей, идущих из Украины, добавил Зубец.
Зерновая сделка — это шаг к миру, указал эксперт, отметив, что Трампу необходим "флаг над головой, которым он будет махать". Президенту США важно объявить себя миротворцем и под это дело отменить санкции, отметил он.
"Уже речь идет о поставках запчастей для "Боингов" в Россию, американской фармацевтической продукции. То есть Трампу нужен предлог, чтобы начать отменять санкции. Зерновая сделка может стать таким предлогом", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.
Также на тему возобновления Черноморской инициативы: "Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность?" на сайте Украина.ру.
Переговоры России и США по Украине
Вчера, 15:53
Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-РиядеПоследние новости, о том, как прошли переговоры в Эр-Рияде – не будет никаких новостей. Дмитрий Песков сообщил, что их содержание не обнародуют, поскольку они были техническим. Трехсторонней встречи России-США-Украины пока не планируется, как и телефонного разговора Трампа и Путина в ближайшее время.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампАлексей Зубецзерновая сделкапереговорысанкцииантироссийские санкциикораблипоставкиоружиеэкспортСВО
 
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