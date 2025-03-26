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"Водевиль" на переговорах и желание увековечить войну. Чем занимается украинская элита

"Водевиль" на переговорах и желание увековечить войну. Чем занимается украинская элита - 26.03.2025 Украина.ру

"Водевиль" на переговорах и желание увековечить войну. Чем занимается украинская элита

Представители украинской политической элиты сейчас более всего обеспокоены вероятностью прекращения военного конфликта, что может прикрыть для них лавочку обогащения на военных поставках и режим благоприятствования в ЕС для украинских олигархов.

2025-03-26T04:41

2025-03-26T04:41

2025-03-26T04:41

эксклюзив

александр дубинский

дональд трамп

саудовская аравия

сша

украина

сергей гайдай

ес

financial times

верховная рада

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На словах некоторые из представителей элиты пытаются во всем соглашаться с Дональдом Трампом, но лишь, чтобы саботировать любые решения по перемирию.На этой неделе стало известно, что 5 июня ЕС может отменить полный доступ украинской аграрной продукции на рынок Европы, чего давно требуют европейские аграрии. Это очень сильно ударит по бюджету Украины, лишив его миллиардных доходов. И если к тому моменту действительно будет достигнуто перемирие, ЕС обязательно перекроет поток украинской агропродукции. Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Financial Times назвал вероятную отмену льгот "действительно разрушительной", учитывая значительную долю рынков ЕС в экспорте Украины.Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что ощущение политического кризиса уже охватило оппозицию, элиты и региональных лидеров, которые начали готовиться к сценарию смены власти и ищут новых политических партнеров.Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, от которого может зависеть передача власти, внезапно слег в больницу с "сердечными проблемами". Бывший нардеп Игорь Мосийчук* подозревает, что у того "воспаление хитрости", поэтому рекомендует украинским депутатам в столь важный для государства момент избрать себе более здорового и ответственного спикера.Нардеп Александр Дубинский уверен, что новая администрация США "не завязана в украинских делах", что открывает для нее уникальную возможность для перезагрузки элит. По его мнению, такая перезагрузка необходима для установления прочного мира.Однако украинский политолог-националист Сергей Гайдай считает, что США сделали ставку на украинских силовиков. Основной инструмент влияния на них, по его словам, - это поставки вооружений. И уже затем, считает Гайдай, силовики могут выдвинуть какого-нибудь украинского политика. "Грубо говоря, смотри, если мы увидим сигнал, что армия поддерживает Юлю [Тимошенко], это будет очень мощный сигнал. Если там будет энное количество командиров, которые говорят "мы приветствуем это". Им даже никуда ходить не надо, они останутся на фронте. Важен сигнал поддержки", - рассказывает политолог.Политолог Михаил Чаплыга утверждает, что украинские элиты давно поняли, что США для них стали врагами, никаких особых иллюзий в отношении Трампа не испытывают, поэтому занимаются "игрой в тянучку". После недавних переговоров в Саудовской Аравии, говорит политолог, Украина обязательно примет к сведению, возьмет недельку на изучение и через две недели представит свои "обеспокоенности" и "встречные предложения". Он также считает, что на переговоры Зеленский специально послал "преторианскую гвардию" из числа представителей украинских военных, чтобы Соединенные Штаты поняли, кто будет решать все вопросы.Однако опальный депутат Дубинский считает украинскую делегацию в военной форме на переговорах в Саудовской Аравии лишь ряжеными актерами. "Это же сценическое! Для Зеленского - форма выше содержания, поэтому во главе всего антураж. “Мы воюем” - значит, делегация в камуфляже. Будет “мы строим” - они приедут в касках. Надо будет “мы плывем” - в ластах. Это же дешевый водевиль", - пишет Дубинский.По его мнению, американцам сейчас следует сделать всё, чтобы не допустить к выборам апологетов войны вроде Кирилла Буданова, Валерия Залужного, Петра Порошенко и Владимира Кличко.Экс-президент Петр Порошенко поставил под сомнение полномочия украинской делегации в Саудовской Аравии. Он утверждает, что без директив и поручений от имени Украины выступать, делать заявления и вести переговоры могут только три человека в государстве: президент, премьер-министр и министр иностранных дел.И пока одни украинские политики обсуждают варианты перемирия, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук буквально кричит о необходимости новой войны с Россией. По ее словам, независимо от того, когда и как закончится конфликт, Украине нужно построить "систему нацсопротивления". Она рассказывает, что эта система должна будет работать несколько десятков лет и быть "заточенной против России". Хотя простым украинцам Ирина Верещук запомнилась, скорее, в "водевиле" - в 2020 году она баллотировалась в мэры Киева и, подвешенная на страховке, болталась над киевским мостом с зонтиком, изображая Мэри Поппинс. С тех пор украинцам сложно воспринимать ее, как серьезного политика.Украинский военный из Третьей штурмовой бригады ВСУ (неонацистский "Азов"*) Геннадий Поляков тоже рассказывает о необходимости во время вероятного перемирия готовиться к новой войне с Россией. Основную ставку он делает на детей, которые должны подрасти за время перемирия. "Будем сплачиваться, совершенствоваться и будем готовы к новой войне", - рассказывает неонацист.Нардеп Андрей Николаенко тоже говорит, что в возможность перемирия на определенный срок он верит, но не верит в долгосрочный мир с Россией. На всех телеканалах Украины разные представители украинской элиты требуют от рядовых соотечественников не расслабляться, готовиться к продолжению войны, даже в случае кратковременного перемирия.Все-таки, пока идет война, украинские элиты не только могут богатеть на военных поставках и вымогательствах. Кроме того, война это еще и гарантия того, что "жертвам российской агрессии" из числа упитанных олигархов будут предоставлять различные бонусы в ЕС, а американские компании не рискнут сунуться на Украину, где идут боевые действия.О других проблемах и заботаэ украинской элитв - в статье Дмитрия Ковалевича "Пресмыкается перед Трампом и распродает богатства страны. Чем занимается украинская элита"*Признан в РФ террористом и экстремистом

саудовская аравия

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, александр дубинский, дональд трамп, саудовская аравия, сша, украина, сергей гайдай, ес, financial times, верховная рада, элита