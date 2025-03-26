https://ukraina.ru/20250326/1062043568.html

Зеленский может "моментально" прекратить огонь, но решил воевать до последнего украинца — Ищенко

Зеленский может "моментально" прекратить огонь, но решил воевать до последнего украинца — Ищенко - 26.03.2025 Украина.ру

Зеленский может "моментально" прекратить огонь, но решил воевать до последнего украинца — Ищенко

Как только Трамп стал говорить о том, что надо заключить мир, он стал врагом для Зеленского и для тех, кто его поддерживает на Украине. Поэтому Зеленский стал дружить с врагами президента США в Европе и вместе пытаться "устраивать Трампу гадости". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-26T03:30

2025-03-26T03:30

2025-03-26T03:30

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перемирие

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Трамп может позвонить Зеленскому и сказать, что его единственный шанс сохранить Украину — это заключить мир, считает эксперт. Но Зеленский явно не хочет этого делать, в первую очередь это связано с его амбициями, отметил Ищенко. "Зеленский может прекратить огонь моментально. ВСУ достаточно покинуть Донецкую (ДНР. — Ред.), Запорожскую и Херсонскую области. (...) Но Украина заявляет, что условия перемирия, которые объявил Трамп и которые не устраивают Россию, она тоже не собирается выполнять", — подчеркнул обозреватель.Как только Трамп стал говорить о том, что надо заключить мир, он стал врагом для Зеленского и для тех, кто его на Украине поддерживает. Поэтому он тут же стал дружить с врагами Трампа в Европе и пытаться вместе с ними "устраивать Трампу гадости", уточнил Ищенко.Безусловно, США имеют возможность принуждать Украину к определённым действиям, отметил Ищенко. Но "принуждать" и "принудить" — это разные глаголы несовершенного и совершенного видов, добавил он.Пока Зеленский принял решение "воевать до последнего украинца". И французы с англичанами ему в этом будут помогать, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.О переговорах Дональда Трампа и Зеленского в материале: Разведать всё о переговорах с Путиным и продать неподконтрольную ЗАЭС. Зачем Зеленский звонил Трампу.

https://ukraina.ru/20250325/1062024210.html

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новости, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, ростислав ищенко, всу, переговоры, перемирие, запорожская область, враги