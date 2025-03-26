https://ukraina.ru/20250326/1062043568.html
Зеленский может "моментально" прекратить огонь, но решил воевать до последнего украинца — Ищенко
Зеленский может "моментально" прекратить огонь, но решил воевать до последнего украинца — Ищенко - 26.03.2025 Украина.ру
Зеленский может "моментально" прекратить огонь, но решил воевать до последнего украинца — Ищенко
Как только Трамп стал говорить о том, что надо заключить мир, он стал врагом для Зеленского и для тех, кто его поддерживает на Украине. Поэтому Зеленский стал дружить с врагами президента США в Европе и вместе пытаться "устраивать Трампу гадости". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-26T03:30
2025-03-26T03:30
2025-03-26T03:30
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Трамп может позвонить Зеленскому и сказать, что его единственный шанс сохранить Украину — это заключить мир, считает эксперт. Но Зеленский явно не хочет этого делать, в первую очередь это связано с его амбициями, отметил Ищенко. "Зеленский может прекратить огонь моментально. ВСУ достаточно покинуть Донецкую (ДНР. — Ред.), Запорожскую и Херсонскую области. (...) Но Украина заявляет, что условия перемирия, которые объявил Трамп и которые не устраивают Россию, она тоже не собирается выполнять", — подчеркнул обозреватель.Как только Трамп стал говорить о том, что надо заключить мир, он стал врагом для Зеленского и для тех, кто его на Украине поддерживает. Поэтому он тут же стал дружить с врагами Трампа в Европе и пытаться вместе с ними "устраивать Трампу гадости", уточнил Ищенко.Безусловно, США имеют возможность принуждать Украину к определённым действиям, отметил Ищенко. Но "принуждать" и "принудить" — это разные глаголы несовершенного и совершенного видов, добавил он.Пока Зеленский принял решение "воевать до последнего украинца". И французы с англичанами ему в этом будут помогать, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.О переговорах Дональда Трампа и Зеленского в материале: Разведать всё о переговорах с Путиным и продать неподконтрольную ЗАЭС. Зачем Зеленский звонил Трампу.
https://ukraina.ru/20250325/1062024210.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, ростислав ищенко, всу, переговоры, перемирие, запорожская область, враги
Новости, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, ВСУ, переговоры, перемирие, Запорожская область, враги
Зеленский может "моментально" прекратить огонь, но решил воевать до последнего украинца — Ищенко
Как только Трамп стал говорить о том, что надо заключить мир, он стал врагом для Зеленского и для тех, кто его поддерживает на Украине. Поэтому Зеленский стал дружить с врагами президента США в Европе и вместе пытаться "устраивать Трампу гадости". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко