"Украина опять включила режим мясорубки": Сазонов раскрыл, как ВСУ повторяют ошибки курской авантюры - 26.03.2025 Украина.ру
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"Украина опять включила режим мясорубки": Сазонов раскрыл, как ВСУ повторяют ошибки курской авантюры
"Украина опять включила режим мясорубки": Сазонов раскрыл, как ВСУ повторяют ошибки курской авантюры - 26.03.2025 Украина.ру
"Украина опять включила режим мясорубки": Сазонов раскрыл, как ВСУ повторяют ошибки курской авантюры
В случае с Демидовкой киевский режим повторяет старые ошибки курской авантюры. Потому что за операцией по просачиванию должна последовать более крупная оперативно-тактическая операция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-03-26T05:30
2025-03-26T05:30
новости
россия
украина
вс рф
белгородская область
курская область
потери
наступление
сво
атака
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Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. По мнению эксперта, кроме медийного пиар-эффекта, у таких атак есть и военное значение.Курская авантюра Украины была изначально обречена на провал по простой причине: ВСУ не пытались нанести концентрированный удар, а атаковали малыми группами, считает Сазонов, отмечая, что в случае с Демидовкой киевский режим повторяет ту же ошибку."Украина опять включила режим мясорубки. Потому что за операцией по просачиванию должна последовать более крупная оперативно-тактическая операция. То есть за просочившимися войсками должны идти более серьезные силы, чтобы ударить в точку прорыва", — подчеркнул военный историк.Он отметил, что видимо противнику просто нечем бить. Потому что при наступлении всегда потери примерно в три раза выше, чем в обороне, указал Сазонов.Более того, согласно военной науке, если подразделение понесло более 25% потерь, оно считается небоеспособным и должно быть отведено на переформирование. То есть ВСУ сами наносят своим подразделениям такие потери, которые делают их небоеспособными, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".
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россия
украина
белгородская область
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новости, россия, украина, вс рф, белгородская область, курская область, потери, наступление, сво, атака, прорыв, спецоперация
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, Белгородская область, Курская область, потери, наступление, СВО, атака, прорыв, Спецоперация

"Украина опять включила режим мясорубки": Сазонов раскрыл, как ВСУ повторяют ошибки курской авантюры

05:30 26.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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В случае с Демидовкой киевский режим повторяет старые ошибки курской авантюры. Потому что за операцией по просачиванию должна последовать более крупная оперативно-тактическая операция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. По мнению эксперта, кроме медийного пиар-эффекта, у таких атак есть и военное значение.
Курская авантюра Украины была изначально обречена на провал по простой причине: ВСУ не пытались нанести концентрированный удар, а атаковали малыми группами, считает Сазонов, отмечая, что в случае с Демидовкой киевский режим повторяет ту же ошибку.
"Украина опять включила режим мясорубки. Потому что за операцией по просачиванию должна последовать более крупная оперативно-тактическая операция. То есть за просочившимися войсками должны идти более серьезные силы, чтобы ударить в точку прорыва", — подчеркнул военный историк.
Он отметил, что видимо противнику просто нечем бить. Потому что при наступлении всегда потери примерно в три раза выше, чем в обороне, указал Сазонов.
Более того, согласно военной науке, если подразделение понесло более 25% потерь, оно считается небоеспособным и должно быть отведено на переформирование. То есть ВСУ сами наносят своим подразделениям такие потери, которые делают их небоеспособными, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".
Вчера, 16:11
"Утешение посреди ада": пронзительная история соседства кошек и бойцов ВС РФВ одном из немногих уцелевших домов в угледарском селе Никольское волонтеры федерального проекта помощи животным "Кошкин дом" нашли около 30 кошек и записку, которую оставили ушедшие на штурм Угледара бойцы ВС РФ с просьбой позаботиться о животных.
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону"
05:45Затаил зло и не хочет мира: Ищенко о том, почему Зеленский "устраивает гадости" и дружит с врагами Трампа
05:30"Украина опять включила режим мясорубки": Сазонов раскрыл, как ВСУ повторяют ошибки курской авантюры
05:15"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины
05:14Их борьба
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04:41"Водевиль" на переговорах и желание увековечить войну. Чем занимается украинская элита
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