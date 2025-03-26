https://ukraina.ru/20250326/1062047834.html

"Украина опять включила режим мясорубки": Сазонов раскрыл, как ВСУ повторяют ошибки курской авантюры

"Украина опять включила режим мясорубки": Сазонов раскрыл, как ВСУ повторяют ошибки курской авантюры - 26.03.2025 Украина.ру

"Украина опять включила режим мясорубки": Сазонов раскрыл, как ВСУ повторяют ошибки курской авантюры

В случае с Демидовкой киевский режим повторяет старые ошибки курской авантюры. Потому что за операцией по просачиванию должна последовать более крупная оперативно-тактическая операция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-03-26T05:30

2025-03-26T05:30

2025-03-26T05:30

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Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. По мнению эксперта, кроме медийного пиар-эффекта, у таких атак есть и военное значение.Курская авантюра Украины была изначально обречена на провал по простой причине: ВСУ не пытались нанести концентрированный удар, а атаковали малыми группами, считает Сазонов, отмечая, что в случае с Демидовкой киевский режим повторяет ту же ошибку."Украина опять включила режим мясорубки. Потому что за операцией по просачиванию должна последовать более крупная оперативно-тактическая операция. То есть за просочившимися войсками должны идти более серьезные силы, чтобы ударить в точку прорыва", — подчеркнул военный историк.Он отметил, что видимо противнику просто нечем бить. Потому что при наступлении всегда потери примерно в три раза выше, чем в обороне, указал Сазонов.Более того, согласно военной науке, если подразделение понесло более 25% потерь, оно считается небоеспособным и должно быть отведено на переформирование. То есть ВСУ сами наносят своим подразделениям такие потери, которые делают их небоеспособными, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".

https://ukraina.ru/20250325/1062041059.html

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новости, россия, украина, вс рф, белгородская область, курская область, потери, наступление, сво, атака, прорыв, спецоперация