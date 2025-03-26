https://ukraina.ru/20250326/1062047865.html
"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины
"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины - 26.03.2025 Украина.ру
"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины
Вы никогда не можете предугадать, где противник нанесет следующий удар тактикой просачивания. Она опасна именно тем, что даже с помощью разведданных вы не можете ничего спрогнозировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-03-26T05:15
2025-03-26T05:15
2025-03-26T05:15
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Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Сазонов отметил, что в случае с Демидовкой киевский режим повторяет ту же ошибку, что и во время курской авантюры."Украина опять включила режим мясорубки. Потому что за операцией по просачиванию должна последовать более крупная оперативно-тактическая операция. То есть за просочившимися войсками должны идти более серьезные силы, чтобы ударить в точку прорыва", — подчеркнул военный историк.Ранее появилась информация, что ВСУ ракетами "Хаймарс" уничтожили два моста в Белгородской области в районе населенных пунктов Графовка и Надежевка. По мнению Сазонова, это затруднит логистику российских войск, которые пытаются ликвидировать прорыв ВСУ.Но у ВС РФ есть понтонные переправы. К тому же, сейчас грузы доставляют большие коптеры (до 2 тонн в сутки). В современных условиях полностью изолировать российские части у ВСУ явно не получится, указал эксперт."Пока я не вижу, чтобы мы что-то проспали. Глубокого прорыва ВСУ нет, идут приграничные сражения. Вы никогда не можете предугадать, где противник нанесет следующий удар тактикой просачивания. Она опасна именно тем, что вы даже с помощью разведданных не можете ничего спрогнозировать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".
https://ukraina.ru/20250325/1062023822.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, всу, белгородская область, наступление, разведка, курская область, атака, прорыв, сво, спецоперация, граница
Новости, ВС РФ, ВСУ, Белгородская область, наступление, разведка, Курская область, атака, прорыв, СВО, Спецоперация, граница
"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины
Вы никогда не можете предугадать, где противник нанесет следующий удар тактикой просачивания. Она опасна именно тем, что даже с помощью разведданных вы не можете ничего спрогнозировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Сазонов отметил, что в случае с Демидовкой киевский режим повторяет ту же ошибку, что и во время курской авантюры.
"Украина опять включила режим мясорубки. Потому что за операцией по просачиванию должна последовать более крупная оперативно-тактическая операция. То есть за просочившимися войсками должны идти более серьезные силы, чтобы ударить в точку прорыва", — подчеркнул военный историк.
Ранее появилась информация, что ВСУ ракетами "Хаймарс" уничтожили два моста в Белгородской области в районе населенных пунктов Графовка и Надежевка. По мнению Сазонова, это затруднит логистику российских войск, которые пытаются ликвидировать прорыв ВСУ.
Но у ВС РФ есть понтонные переправы. К тому же, сейчас грузы доставляют большие коптеры (до 2 тонн в сутки). В современных условиях полностью изолировать российские части у ВСУ явно не получится, указал эксперт.
"Пока я не вижу, чтобы мы что-то проспали. Глубокого прорыва ВСУ нет, идут приграничные сражения. Вы никогда не можете предугадать, где противник нанесет следующий удар тактикой просачивания. Она опасна именно тем, что вы даже с помощью разведданных не можете ничего спрогнозировать", — резюмировал собеседник издания.