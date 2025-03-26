"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины - 26.03.2025 Украина.ру
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"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины
"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины - 26.03.2025 Украина.ру
"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины
Вы никогда не можете предугадать, где противник нанесет следующий удар тактикой просачивания. Она опасна именно тем, что даже с помощью разведданных вы не можете ничего спрогнозировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-03-26T05:15
2025-03-26T05:15
новости
вс рф
всу
белгородская область
наступление
разведка
курская область
атака
прорыв
сво
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Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Сазонов отметил, что в случае с Демидовкой киевский режим повторяет ту же ошибку, что и во время курской авантюры."Украина опять включила режим мясорубки. Потому что за операцией по просачиванию должна последовать более крупная оперативно-тактическая операция. То есть за просочившимися войсками должны идти более серьезные силы, чтобы ударить в точку прорыва", — подчеркнул военный историк.Ранее появилась информация, что ВСУ ракетами "Хаймарс" уничтожили два моста в Белгородской области в районе населенных пунктов Графовка и Надежевка. По мнению Сазонова, это затруднит логистику российских войск, которые пытаются ликвидировать прорыв ВСУ.Но у ВС РФ есть понтонные переправы. К тому же, сейчас грузы доставляют большие коптеры (до 2 тонн в сутки). В современных условиях полностью изолировать российские части у ВСУ явно не получится, указал эксперт."Пока я не вижу, чтобы мы что-то проспали. Глубокого прорыва ВСУ нет, идут приграничные сражения. Вы никогда не можете предугадать, где противник нанесет следующий удар тактикой просачивания. Она опасна именно тем, что вы даже с помощью разведданных не можете ничего спрогнозировать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".
https://ukraina.ru/20250325/1062023822.html
белгородская область
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, всу, белгородская область, наступление, разведка, курская область, атака, прорыв, сво, спецоперация, граница
Новости, ВС РФ, ВСУ, Белгородская область, наступление, разведка, Курская область, атака, прорыв, СВО, Спецоперация, граница

"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины

05:15 26.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Вы никогда не можете предугадать, где противник нанесет следующий удар тактикой просачивания. Она опасна именно тем, что даже с помощью разведданных вы не можете ничего спрогнозировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Сазонов отметил, что в случае с Демидовкой киевский режим повторяет ту же ошибку, что и во время курской авантюры.
"Украина опять включила режим мясорубки. Потому что за операцией по просачиванию должна последовать более крупная оперативно-тактическая операция. То есть за просочившимися войсками должны идти более серьезные силы, чтобы ударить в точку прорыва", — подчеркнул военный историк.
Ранее появилась информация, что ВСУ ракетами "Хаймарс" уничтожили два моста в Белгородской области в районе населенных пунктов Графовка и Надежевка. По мнению Сазонова, это затруднит логистику российских войск, которые пытаются ликвидировать прорыв ВСУ.
Но у ВС РФ есть понтонные переправы. К тому же, сейчас грузы доставляют большие коптеры (до 2 тонн в сутки). В современных условиях полностью изолировать российские части у ВСУ явно не получится, указал эксперт.
"Пока я не вижу, чтобы мы что-то проспали. Глубокого прорыва ВСУ нет, идут приграничные сражения. Вы никогда не можете предугадать, где противник нанесет следующий удар тактикой просачивания. Она опасна именно тем, что вы даже с помощью разведданных не можете ничего спрогнозировать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".
- РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Вчера, 10:46
Переговоры в Эр-Рияде. Мир на американском поводке, США держат Европу и Украину про запасПо данным агентства РИА "Новости", 25 марта 2025 года будет опубликовано совместное заявление делегаций России и США по итогам переговоров о мире в Украине, проведенных накануне в Эр-Рияде в течение почти 13 часов с тремя перерывами
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону"
05:45Затаил зло и не хочет мира: Ищенко о том, почему Зеленский "устраивает гадости" и дружит с врагами Трампа
05:30"Украина опять включила режим мясорубки": Сазонов раскрыл, как ВСУ повторяют ошибки курской авантюры
05:15"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины
05:14Их борьба
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04:00Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке
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