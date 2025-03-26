https://ukraina.ru/20250326/1062047865.html

"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины

"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины - 26.03.2025 Украина.ру

"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины

Вы никогда не можете предугадать, где противник нанесет следующий удар тактикой просачивания. Она опасна именно тем, что даже с помощью разведданных вы не можете ничего спрогнозировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-03-26T05:15

2025-03-26T05:15

2025-03-26T05:15

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Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Сазонов отметил, что в случае с Демидовкой киевский режим повторяет ту же ошибку, что и во время курской авантюры."Украина опять включила режим мясорубки. Потому что за операцией по просачиванию должна последовать более крупная оперативно-тактическая операция. То есть за просочившимися войсками должны идти более серьезные силы, чтобы ударить в точку прорыва", — подчеркнул военный историк.Ранее появилась информация, что ВСУ ракетами "Хаймарс" уничтожили два моста в Белгородской области в районе населенных пунктов Графовка и Надежевка. По мнению Сазонова, это затруднит логистику российских войск, которые пытаются ликвидировать прорыв ВСУ.Но у ВС РФ есть понтонные переправы. К тому же, сейчас грузы доставляют большие коптеры (до 2 тонн в сутки). В современных условиях полностью изолировать российские части у ВСУ явно не получится, указал эксперт."Пока я не вижу, чтобы мы что-то проспали. Глубокого прорыва ВСУ нет, идут приграничные сражения. Вы никогда не можете предугадать, где противник нанесет следующий удар тактикой просачивания. Она опасна именно тем, что вы даже с помощью разведданных не можете ничего спрогнозировать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале: "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения".

https://ukraina.ru/20250325/1062023822.html

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новости, вс рф, всу, белгородская область, наступление, разведка, курская область, атака, прорыв, сво, спецоперация, граница