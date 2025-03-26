https://ukraina.ru/20250326/1062047250.html

Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке

Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке - 26.03.2025 Украина.ру

Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке

Возможность возобновления сделки образца 2023 года в нынешних условиях — большой вопрос. Прежний формат Черноморской инициативы готовили долго, сделку удалось заключить с большим трудом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2025-03-26T04:00

2025-03-26T04:00

2025-03-26T04:00

новости

россия

одесса

алексей зубец

сша

переговоры

зерно

черное море

флот

турция

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Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Теперь в ходе переговоров предлагается такой вариант: Россия не уничтожает инфраструктуру и корабли, которые приходят в Одессу. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы, рассказал эксперт.Если Анкара не согласится на эту сделку, тогда встает вопрос, кто будет контролировать проливы и транспортные потоки, потому что у США нет флота в Черном море, и проливы находятся вне их компетенции, указал эксперт."То есть нужны морские заставы из американских кораблей в Средиземном море, но захотят ли американцы с этим возиться?" — отметил Зубец.По его мнению, возможность возобновления сделки образца 2023 года в нынешних условиях — это большой вопрос. Прежний формат Черноморской инициативы готовили долго, и сделку удалось заключить с большим трудом, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.Также на тему возобновления Черноморской инициативы: "Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250325/1062044919.html

россия

одесса

сша

черное море

турция

саудовская аравия

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