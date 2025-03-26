Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке
Возможность возобновления сделки образца 2023 года в нынешних условиях — большой вопрос. Прежний формат Черноморской инициативы готовили долго, сделку удалось заключить с большим трудом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Теперь в ходе переговоров предлагается такой вариант: Россия не уничтожает инфраструктуру и корабли, которые приходят в Одессу. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы, рассказал эксперт.
"Вопрос, захотят ли в этом участвовать турки, и как к этому отнесется Украина, потому что далеко не факт, что она согласится. Ведь сейчас отрицательным моментом для Киева является то, что Россия бомбит Одессу, а во всем остальном у украинской стороны плюс", — подчеркнул Зубец.
Если Анкара не согласится на эту сделку, тогда встает вопрос, кто будет контролировать проливы и транспортные потоки, потому что у США нет флота в Черном море, и проливы находятся вне их компетенции, указал эксперт.
"То есть нужны морские заставы из американских кораблей в Средиземном море, но захотят ли американцы с этим возиться?" — отметил Зубец.
По его мнению, возможность возобновления сделки образца 2023 года в нынешних условиях — это большой вопрос. Прежний формат Черноморской инициативы готовили долго, и сделку удалось заключить с большим трудом, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.
Также на тему возобновления Черноморской инициативы: "Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность?" на сайте Украина.ру.
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