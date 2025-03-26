Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке - 26.03.2025 Украина.ру
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Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке
Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке - 26.03.2025 Украина.ру
Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке
Возможность возобновления сделки образца 2023 года в нынешних условиях — большой вопрос. Прежний формат Черноморской инициативы готовили долго, сделку удалось заключить с большим трудом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2025-03-26T04:00
2025-03-26T04:00
новости
россия
одесса
алексей зубец
сша
переговоры
зерно
черное море
флот
турция
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Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Теперь в ходе переговоров предлагается такой вариант: Россия не уничтожает инфраструктуру и корабли, которые приходят в Одессу. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы, рассказал эксперт.Если Анкара не согласится на эту сделку, тогда встает вопрос, кто будет контролировать проливы и транспортные потоки, потому что у США нет флота в Черном море, и проливы находятся вне их компетенции, указал эксперт."То есть нужны морские заставы из американских кораблей в Средиземном море, но захотят ли американцы с этим возиться?" — отметил Зубец.По его мнению, возможность возобновления сделки образца 2023 года в нынешних условиях — это большой вопрос. Прежний формат Черноморской инициативы готовили долго, и сделку удалось заключить с большим трудом, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.Также на тему возобновления Черноморской инициативы: "Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность?" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250325/1062044919.html
россия
одесса
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черное море
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новости, россия, одесса, алексей зубец, сша, переговоры, зерно, черное море, флот, турция, сво, спецоперация, саудовская аравия
Новости, Россия, Одесса, Алексей Зубец, США, переговоры, зерно, Черное море, флот, Турция, СВО, Спецоперация, Саудовская Аравия

Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке

04:00 26.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украиныpolarnet
polarnet
© Пресс-служба президента Украины
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Возможность возобновления сделки образца 2023 года в нынешних условиях — большой вопрос. Прежний формат Черноморской инициативы готовили долго, сделку удалось заключить с большим трудом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Теперь в ходе переговоров предлагается такой вариант: Россия не уничтожает инфраструктуру и корабли, которые приходят в Одессу. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы, рассказал эксперт.
"Вопрос, захотят ли в этом участвовать турки, и как к этому отнесется Украина, потому что далеко не факт, что она согласится. Ведь сейчас отрицательным моментом для Киева является то, что Россия бомбит Одессу, а во всем остальном у украинской стороны плюс", — подчеркнул Зубец.
Если Анкара не согласится на эту сделку, тогда встает вопрос, кто будет контролировать проливы и транспортные потоки, потому что у США нет флота в Черном море, и проливы находятся вне их компетенции, указал эксперт.
"То есть нужны морские заставы из американских кораблей в Средиземном море, но захотят ли американцы с этим возиться?" — отметил Зубец.
По его мнению, возможность возобновления сделки образца 2023 года в нынешних условиях — это большой вопрос. Прежний формат Черноморской инициативы готовили долго, и сделку удалось заключить с большим трудом, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.
Также на тему возобновления Черноморской инициативы: "Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность?" на сайте Украина.ру.
Константин Блохин интервью
Вчера, 18:36
Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле бояЕвропейская элита рассматривает Трампа как временное явление. Они надеются, что через четыре года придет Харрис и все встанет на свои места, или вашингтонское болото через год-два поглотит Трампа. Только решительная безальтернативная победа России поставит крест на поддержке Украины Западом.
 
НовостиРоссияОдессаАлексей ЗубецСШАпереговорызерноЧерное морефлотТурцияСВОСпецоперацияСаудовская Аравия
 
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Заголовок открываемого материала
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