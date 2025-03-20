Европейские столицы сигнализируют о милитаризации, диссонируя с настроем Путина и Трампа – Песков - 20.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250320/1061926683.html
Европейские столицы сигнализируют о милитаризации, диссонируя с настроем Путина и Трампа – Песков
Европейские столицы сигнализируют о милитаризации, диссонируя с настроем Путина и Трампа – Песков - 20.03.2025 Украина.ру
Европейские столицы сигнализируют о милитаризации, диссонируя с настроем Путина и Трампа – Песков
Евросоюз взял курс на милитаризацию и проводит политику, диссонирующую со стремлениями лидеров США и России искать пути выхода на мирный процесс урегулирования. Об этом 20 марта сообщил журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-03-20T13:50
2025-03-20T13:50
новости
сша
россия
европа
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
ес
украина
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056988096_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_01aa290bc68c55154d0f83fa19d4de36.jpg
"Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются, скажем так, планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования. То есть Европа пока ударилась, скажем так, в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны", - сказал Песков.Он отметил, что в это же время Владимир Путин и Дональд Трамп прилагают реальные усилия в поиске пути мирного урегулирования конфликта на Украине."Нам никаких сигналов не было", - уточнил Песков в общении с прессой.Также 20 марта руководитель пресс-службы Кремля рассказал о практических шагах Москвы и Вашингтона в выработке решения украинской проблемы. Подробности в публикации В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии
сша
россия
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056988096_113:0:788:506_1920x0_80_0_0_ad7fff41121aad194de2b0c00b185a86.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, европа, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, ес, украина, сво, международные отношения, международная политика, дипломатические отношения, дипломатия
Новости, США, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, Украина, СВО, международные отношения, Международная политика, дипломатические отношения, дипломатия

Европейские столицы сигнализируют о милитаризации, диссонируя с настроем Путина и Трампа – Песков

13:50 20.03.2025
 
© из открытых источниковЛеопард-1
Леопард-1
© из открытых источников
Читать в
ДзенTelegram
Евросоюз взял курс на милитаризацию и проводит политику, диссонирующую со стремлениями лидеров США и России искать пути выхода на мирный процесс урегулирования. Об этом 20 марта сообщил журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются, скажем так, планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования. То есть Европа пока ударилась, скажем так, в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны", - сказал Песков.
Он отметил, что в это же время Владимир Путин и Дональд Трамп прилагают реальные усилия в поиске пути мирного урегулирования конфликта на Украине.
"Нам никаких сигналов не было", - уточнил Песков в общении с прессой.
Также 20 марта руководитель пресс-службы Кремля рассказал о практических шагах Москвы и Вашингтона в выработке решения украинской проблемы. Подробности в публикации В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии
 
НовостиСШАРоссияЕвропаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампЕСУкраинаСВОмеждународные отношенияМеждународная политикадипломатические отношениядипломатия
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе
15:11Майдан – турецкое слово. К чему приведёт стамбульский кастрюльный бунт
14:54"Ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс": Медведев отчитал будущего канцлера Германии
14:32ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас
13:50Европейские столицы сигнализируют о милитаризации, диссонируя с настроем Путина и Трампа – Песков
13:41России придётся снова брать Берлин: Крапивник о переговорах Путина и Трампа
13:32В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии
13:29Взялись за яйца. Как Трамп начал мстить Байдену
13:10Хинштейн в Курчатове вручил военнослужащим Росгвардии и Минобороны медали "Защитник Курской области"
13:04"Извини, Эммануэль", обстрелы, налёты и террор гражданских объектов. Главное на Украине на 13:00 20 марта
12:44Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7
12:18Разведать всё о переговорах с Путиным и продать неподконтрольную ЗАЭС. Зачем Зеленский звонил Трампу
12:03Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за его стремления помочь Зеленскому
11:26Суд постановил взыскать миллиарды по делу о фортификациях в Курской области
11:12Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет
10:08Массированная атака регионов РФ: под прицелом оказались больница, школа и детские сады
09:59Европа развяжет войну? Ордуханян о планах Запада и главном в разговоре Путина с Трампом
09:23США получат украинские АЭС. Главное на Украине на утро 20 марта
08:03Осень гегемона. Как предреволюционная Франция признала российский протекторат над Крымом
07:07Китайская карта в Большой игре. Утонченная хитрость на службе геополитических интересов
Лента новостейМолния