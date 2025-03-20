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Европейские столицы сигнализируют о милитаризации, диссонируя с настроем Путина и Трампа – Песков
Европейские столицы сигнализируют о милитаризации, диссонируя с настроем Путина и Трампа – Песков - 20.03.2025 Украина.ру
Европейские столицы сигнализируют о милитаризации, диссонируя с настроем Путина и Трампа – Песков
Евросоюз взял курс на милитаризацию и проводит политику, диссонирующую со стремлениями лидеров США и России искать пути выхода на мирный процесс урегулирования. Об этом 20 марта сообщил журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-03-20T13:50
2025-03-20T13:50
2025-03-20T13:50
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"Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются, скажем так, планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования. То есть Европа пока ударилась, скажем так, в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны", - сказал Песков.Он отметил, что в это же время Владимир Путин и Дональд Трамп прилагают реальные усилия в поиске пути мирного урегулирования конфликта на Украине."Нам никаких сигналов не было", - уточнил Песков в общении с прессой.Также 20 марта руководитель пресс-службы Кремля рассказал о практических шагах Москвы и Вашингтона в выработке решения украинской проблемы. Подробности в публикации В Кремле рассказали о подготовке переговоров России и США в Саудовской Аравии
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новости, сша, россия, европа, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, ес, украина, сво, международные отношения, международная политика, дипломатические отношения, дипломатия
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Европейские столицы сигнализируют о милитаризации, диссонируя с настроем Путина и Трампа – Песков
Евросоюз взял курс на милитаризацию и проводит политику, диссонирующую со стремлениями лидеров США и России искать пути выхода на мирный процесс урегулирования. Об этом 20 марта сообщил журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.