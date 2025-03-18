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В Госдуме наградили мужчину, сбившего вражеский БПЛА из охотничьего ружья

В Госдуме наградили мужчину, сбившего вражеский БПЛА из охотничьего ружья - 18.03.2025 Украина.ру

В Госдуме наградили мужчину, сбившего вражеский БПЛА из охотничьего ружья

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил почетную грамоту за личный вклад в обеспечение безопасности российских граждан Александру Юдаеву, который в ночь на 11 марта сбил из охотничьего ружья украинский беспилотник в небе над Московской областью. Информация об этом 18 марта появилась на сайте ГД РФ

2025-03-18T15:31

2025-03-18T15:31

2025-03-18T15:31

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Он добавил, что российская земля всегда была богата героями, готовыми прийти на помощь другим. Володин поблагодарил Юдаева за поступок, а его родителей - за воспитание сына.В ночь на 11 марта ВСУ атаковали Московскую область 91 дроном, всего же над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА. По предварительным данным, погибло три человека, еще 14 получили ранения разной степени тяжести, включая несколько детей.Произошло это накануне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу: Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах сказали эксперты.ВСУ не оставляют попыток атаковать мирное население России, умножая свои усилия в преддверии различных событий и переговоров. Вторник не стал исключением: перед телефонным разговором глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа украинские военные запустили по территории РФ 46 беспилотников.Часть из них были сбиты над Брянской, Курской и Орловской областями, однако основной удар пришелся на Белгородский регион. Его же ВСУ во вторник пытаются атаковать, чтобы повредить России на переговорах президентов.

https://ukraina.ru/20250311/1061695336.html

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новости, россия, московская область, сша, вячеслав володин, владимир путин, дональд трамп, госдума, вооруженные силы украины