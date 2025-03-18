В Госдуме наградили мужчину, сбившего вражеский БПЛА из охотничьего ружья
© duma.gov.ru
© duma.gov.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил почетную грамоту за личный вклад в обеспечение безопасности российских граждан Александру Юдаеву, который в ночь на 11 марта сбил из охотничьего ружья украинский беспилотник в небе над Московской областью. Информация об этом 18 марта появилась на сайте ГД РФ
"Человек совершил поступок - когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил", - сказал Володин.
Он добавил, что российская земля всегда была богата героями, готовыми прийти на помощь другим. Володин поблагодарил Юдаева за поступок, а его родителей - за воспитание сына.
В ночь на 11 марта ВСУ атаковали Московскую область 91 дроном, всего же над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА. По предварительным данным, погибло три человека, еще 14 получили ранения разной степени тяжести, включая несколько детей.
11 марта, 10:3691 беспилотник над Московской областью, 377 - над всей Россией: всё об украинской атаке БПЛАВ ночь на 11 марта произошла самая массированная атака БПЛА со стороны ВСУ за 2025 год. В Москву прилетели 74 дрона, они были уничтожены силами ПВО, Всего же в ночь на 11 марта надо территорией Росси было сбито 377 вражеских БПЛА
Произошло это накануне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу: Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах сказали эксперты.
ВСУ не оставляют попыток атаковать мирное население России, умножая свои усилия в преддверии различных событий и переговоров. Вторник не стал исключением: перед телефонным разговором глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа украинские военные запустили по территории РФ 46 беспилотников.
Часть из них были сбиты над Брянской, Курской и Орловской областями, однако основной удар пришелся на Белгородский регион. Его же ВСУ во вторник пытаются атаковать, чтобы повредить России на переговорах президентов.