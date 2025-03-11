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Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты

Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты - 11.03.2025 Украина.ру

Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты

ВСУ атаковали Москву 74 дронами, всего же в ночь на 11 марта надо территорией Росси было сбито 377 вражеских БПЛА. Произошло это накануне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу

2025-03-11T10:17

2025-03-11T10:17

2025-03-11T12:12

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что активность киевского режима связана именно с приездом Синирлиоглу в Москву. Этим мнением она поделилась в своем телеграм-канале.Эксперты телеграм-канала "Военная хроника" считают, что сегодняшний налет "лишний раз доказывает, что никакого прекращения поставок разведданных на Украину в реальности не происходило. Либо происходило, но ненадолго".Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов отметил, что атака украинских беспилотников на московский регион является отчаянной демонстрацией мнимой силы Владимира Зеленского в попытке сохранить власть.Журналист Юрий Подоляка уверен, что произошедшее - акт отчаяния Киева, желания хоть как-то подсластить горькую пилюлю поражения в Курской области."Где противника уже очевидно ожидает полный разгром, с высокой долей вероятности нашего дальнейшего захода в Сумскую область", - отметил он.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ночная атака беспилотников ВСУ связана с переговорами между Украиной и США. И налет - это пропагандистский ход Киева, который хочет показать американской общественности, "что он еще что-то может".Согласился с этим и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что сегодняшняя террористическая атака киевского режима с помощью БПЛА на Россию и их удар с помощью HIMARS в воскресенье по рынку в Великих Копанях - звенья одной цепи."Это и трусливая реакция на успешное наступление ВС РФ в Курской области, и подлая провокация на фоне развивающейся подготовки к переговорам", - сказал Сальдо.Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий согласился, что нельзя исключать провокацию для срыва переговорного процесса."Массовый налет дронов ВСУ на российские регионы - не просто варварский теракт режима Зеленского. Намеренная атака! Бандеровцы, стремительно теряющие позиции на фронте, очевидно решили продемонстрировать европейским ястребам свой "потенциал" военным преступлением против мирных граждан. Здесь также нельзя исключать провокацию для срыва переговорного процесса", - сказал он.Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на посты ряда украинских телеграм-каналов, похваставшихся, что таким образом Киев пытается выиграть себе на предстоящих переговорах в саудовском городе Джидда.Согласен с этим и посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он отметил, что Киев своей атакой БПЛА на Москву демонстрирует недовольство диалогом РФ и США.В ночь на 11 марта произошла одна из самых масштабных атак ВСУ на российские регионы. На подлете к Москве было сбито 74 беспилотника, а над областью - 91. По предварительным данным, 14 человек пострадали, включая несколько детей. Двое мужчин - 38 и 50 лет - погибли.Всего же над территорией России за ночь было сбито 377 вражеских БПЛА: 126 беспилотников ликвидировали над территорией Курской области, 38 - над территорией Брянской области, 25 - над территорией Белгородской области, 22 дрона - над территорией Рязанской области, 10 - над территорией Калужской области, по 8 - над Липецкой и Орловской областями, 6 - над Воронежской и 3 - над Нижегородской областью.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что велась эта массированная атака дронов ВСУ как минимум из трех областей Украины - Днепропетровской, Сумской и Черниговской.Тем временем украинская делегация прибыла к месту переговоров в саудовский город Джидда. Этот факт подтвердил Офиса президента Украины Андрей Ермак, уточнив, что его команда готовится к "защите украинских интересов".

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новости, москва, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины