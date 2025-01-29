ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове - 29.01.2025 Украина.ру
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ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове
ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове - 29.01.2025 Украина.ру
ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове
Украинское Госбюро расследований раскрыло очередную схему уклонения от мобилизации через якобы смену места жительства в одном из харьковских территориальных центров комплектования (военкоматов)
2025-01-29T15:13
2025-01-29T15:13
новости
харьков
украина
гбр
госпогранслужба
владимир зеленский
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"Желающим уклониться от службы предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК", - говорится в телеграм-канале ведомства.Документы заполняли без присутствия "клиента", в дальнейшем мужчинам выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу. Стоимость такой повестки составляла 70 тысяч гривен (более 1,6 тысячи долларов).Силовикам удалось задержать посредника, которого организаторы сделки направили за вознаграждением от очередного уклониста. Задержанный также уклонялся от службы с помощью этой схемы.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Подробнее об уклонистах - в материале Госпогранслужба Украины выявила около 650 групп по вывозу за границу уклонистов на сайте Украина.ру.
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новости, харьков, украина, гбр, госпогранслужба, владимир зеленский
Новости, Харьков, Украина, ГБР, Госпогранслужба, Владимир Зеленский

ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове

15:13 29.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Украинское Госбюро расследований раскрыло очередную схему уклонения от мобилизации через якобы смену места жительства в одном из харьковских территориальных центров комплектования (военкоматов)
"Желающим уклониться от службы предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Документы заполняли без присутствия "клиента", в дальнейшем мужчинам выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу. Стоимость такой повестки составляла 70 тысяч гривен (более 1,6 тысячи долларов).
Силовикам удалось задержать посредника, которого организаторы сделки направили за вознаграждением от очередного уклониста. Задержанный также уклонялся от службы с помощью этой схемы.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Подробнее об уклонистах - в материале Госпогранслужба Украины выявила около 650 групп по вывозу за границу уклонистов на сайте Украина.ру.
 
НовостиХарьковУкраинаГБРГоспогранслужбаВладимир Зеленский
 
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