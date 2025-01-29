https://ukraina.ru/20250129/1060656649.html

ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове

ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове - 29.01.2025 Украина.ру

ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове

Украинское Госбюро расследований раскрыло очередную схему уклонения от мобилизации через якобы смену места жительства в одном из харьковских территориальных центров комплектования (военкоматов)

2025-01-29T15:13

2025-01-29T15:13

2025-01-29T15:13

новости

харьков

украина

гбр

госпогранслужба

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045841561_0:198:3163:1977_1920x0_80_0_0_e4ddff429f9fd20c6906c34b4e87d05d.jpg

"Желающим уклониться от службы предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК", - говорится в телеграм-канале ведомства.Документы заполняли без присутствия "клиента", в дальнейшем мужчинам выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу. Стоимость такой повестки составляла 70 тысяч гривен (более 1,6 тысячи долларов).Силовикам удалось задержать посредника, которого организаторы сделки направили за вознаграждением от очередного уклониста. Задержанный также уклонялся от службы с помощью этой схемы.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Подробнее об уклонистах - в материале Госпогранслужба Украины выявила около 650 групп по вывозу за границу уклонистов на сайте Украина.ру.

харьков

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, украина, гбр, госпогранслужба, владимир зеленский