Трампа рано записывать в миротворцы, он может обострить ситуацию. Что стоит за заморозкой помощи Украине

Новая американская администрация приостановила финансирование программ поддержки других государств, в том числе Украины, но говорить о том, что Вашингтон её бросил, не приходится – в итоге всё может обернуться ещё большим усилением поддержки Киева

Свой второй президентский срок Дональд Трамп начал с проведения масштабного аудита доставшегося ему политического наследия."В первый же день я велел всем членам своего кабинета направить все полномочия на борьбу с инфляцией и снижение стоимости жизни. Мы хотим снизить цены. Я заморозил приём на работу сотрудников в федеральные органы власти. Я заморозил иностранную помощь", – заявил глава государства, выступая 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада).Согласно распоряжению госсекретаря США Марко Рубио, финансирование программ иностранной помощи приостанавливается на 90 дней. Решение об их продолжении, изменении или прекращении будет принято по результатам проверки, проведённой главой Госдепартамента. По информации издания Politico, документ предусматривает некоторые исключения: помощь Израилю и Египту продолжится, а вот Украина, Иордания и Тайвань как минимум временно поддержки лишатся.Журналисты поинтересовались у Трампа, когда администрация может возобновить реализацию приостановленных программ, он прямо не ответил, а только выразил пожелание, чтобы остальные западные государства активнее участвовали в процессе, а не полагались в этом на Вашингтон."Мы хотим, чтобы к нам присоединились другие. Мы тратим миллиарды, миллиарды, миллиарды долларов, а другие богатые страны тратят ноль. Мы хотим, чтобы они помогали. Почему заниматься этим должны только мы?! Они понимают, им это говорили", – сказал американский лидер.Что касается Израиля, то ему не только не урезали финансирование, но и сняли запрет на поставку авиабомб MK-84 массой 2 000 фунтов (около 907 кг), которые предыдущий президент США Джо Байден отказался передавать Тель-Авиву из опасений, что их применение приведёт к большим жертвам среди мирного населения. Теперь же, после заключения соглашения между Израилем и ХАМАС, Трамп ограничения снял, уточнив, что MK-84 давно находились на складах, Тель-Авив за них заплатил и ждал поставку, и она, по сведениям портала Axios, состоится в ближайшие дни в количестве 1800 бомб. Руководство еврейского государства выразило благодарность американскому лидеру, как сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, за "выполнение обещания дать Израилю инструменты, необходимые для защиты себя". А новый глава Пентагона Пит Хегсет, который не без труда добился утверждения на эту должность в Сенате, заверил главу правительства в телефонном разговоре, что "под руководством президента Трампа США в полной мере привержены тому, чтобы Израиль обладал необходимыми ему для самообороны возможностями". В свою очередь, глава МИД Израиля Гидеон Саар отметил, что Ближний Восток "становится безопаснее, когда Израиль имеет то, что ему нужно для самообороны".Украине повезло не так, как Израилю, – предназначенные для неё программы помощи приостановлены. Кто-то может, прочитав эту новость, воскликнуть, что Трамп, как и обещал, налаживает отношения с Россией и чуть ли ни встал на её сторону в конфликте, но спешить с выводами не стоит. Необходимо внимательно посмотреть, что же значит решение президента США.Приостановка финансирования деятельности на период 90 дней коснулась украинского подразделения Агентства США по международному развитию (USAID), что подтвердил один из сотрудников телеканалу "Суспільне", отметив при этом, что подробности внедрения директивы и возможные исключения пока не ясны."[В одном из сообщений подрядчику предписывалось] немедленно прекратить работу по контракту/заказу USAID /Украина. Он не должен возобновлять работу до тех пор, пока не будет получено письменное уведомление от должностного лица по контракту об отмене настоящего приказа о прекращении работ", – уточняет издание Financial Times.Директор одной из ПНО, работающих в Киеве, сказал журналистам, что заморозка финансирования может стать катастрофой для организации.С начала СВО USAID оказало прямую бюджетную поддержку правительству Украины на сумму свыше $30 млрд, предоставило гуманитарную помощь на $2,6 млрд и $5 млрд на поддержку развития.Агентство, как написано на сайте, в настоящее время финансирует десятки проектов на Украине (контракты в основном заключены с американскими организациями), нацеленных на укрепление роли СМИ и расширение доступа населения к информации, цифровую трансформацию страны, обеспечение кибербезопасности критической инфраструктуры, контроль выборов и политических процессов, укрепление потенциала правительства и Верховной Рады, помощь Счётной палате Украины в проведении аудита бюджетных расходов, включая прямую поддержку от американского правительства, поддержку децентрализации, "формирование у молодых людей чувства личной ответственности за демократическое европейское будущее Украины". В этом же списке – энергетические проекты, проекты поддержки школ и помощи учреждениям здравоохранения, включая вакцинацию детей и экстренную помощь матерям.Как мы видим, речь идёт о гуманитарных программах, проектах в медиасфере и переформатировании работы государственных органов.Кроме того, Министерство внутренней безопасности США приостановило программу Uniting for Ukraine, которая позволяла украинским иммигрантам въезжать в США при наличии финансовых спонсоров. Благодаря этому в Штаты попали более 150 000 человек.Так что, это история не о полном сворачивании военной помощи Киеву. Это подтвердил и глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.В свою очередь Владимир Зеленский сказал: "Знаю, что было ограничение гуманитарных программ, программ для институций во всём мире. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена".Трамп вернулся в Белый дом всего неделю назад, после четырёх лет правления его политического оппонента Байдена, и он, как бизнесмен, хочет для начала разобраться, куда, когда и сколько денег было потрачено из государственного бюджета, на какие цели, дошли ли до конечного получателя или на каком-то этапе осели у кого-либо в кармане. С этой целью и проводится аудит, на период которого финансовые потоки остановлены, а по истечении 90 дней они могут потечь в прежнем направлении. А возможно, даже с большей скоростью и в большем объёме.С другой стороны, при оптимизации расходов, например, на гуманитарные программы Вашингтон может высвободить некоторую сумму и перенаправить её на военную помощь Украине. Трамп, хоть и выступает за скорейшее урегулирование конфликта, но открыто признал, что может возобновить поставки вооружений ВСУ. Для чего проводится аудит иностранной помощи? Чтобы установить, насколько её оказание отвечает национальным интересам США, а боевые действия на Украине как минимум пополняют американскую казну: в 2024 году, как сообщила французская газета Ouest-France со ссылкой на сведения Госдепартамента, доход Соединённых Штатов от продажи оружия за границу вырос на 29%, достигнув рекордной суммы в $318,7 млрд, это связано со стремлением многих стран пополнить запасы оружия взамен отправленного на Украину."Опасения относительно того, что Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины и Владимира Зеленского, ошибочны, утверждают источники", – пишет The Independent.Собеседники издания отметили, что на инаугурации 47-го президента США в ротонде Капитолия (куда смогли попасть не все получившие приглашения) присутствовал один из ключевых союзников Зеленского – председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавлявший правительственную делегацию на переговорах с российской стороной весной 2022 года в Белоруссии и Стамбуле. Теперь он ожидает встречи украинской делегации с американскими чиновниками в феврале в рамках "украинской недели" в Вашингтоне.Привлекает внимание и срок заморозки программ помощи – 90 дней. Он тесно коррелирует с обозначенными спецпосланником по Украине Китом Келлогом 100 днями на достижение результатов. Трамп намерен добиться мирной сделки к весне, сообщают различные источники.По неподтверждённой информации издания "Страна.ua", американская сторона уже передала европейским дипломатам план-график завершения войны за 100 дней, составленный командой Трампа, и выглядит он так:1. В конце января-начале февраля Трамп планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, а в начале февраля план обсудят с украинскими властями.2. По итогам общения Вашингтона с Москвой и Киевом, если никаких точек соприкосновения не найдут, переговоры поставят на паузу, а при положительном исходе продолжат.3. Если диалог продолжится, Зеленский должен отменить указ о запрете вести переговоры с Путиным.В феврале-первой половине марта состоится встреча Трампа с Зеленским и Путиным – трёхсторонняя или две отдельные – на которой утвердят основные параметры мирного плана, а затем работу над соглашением продолжат спецуполномоченные.Пока идут переговоры и продолжаются боевые действия, Трамп не блокирует отправку военной помощи Украине.4. С 20 апреля 2025 года, когда все христианские конфессии отмечают Пасху, по всей линии фронта объявят перемирие. К тому моменту все силы ВСУ должны покинуть Курскую область.5. В конце апреля начнёт работу Международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Украиной и РФ о завершении войны при посредничестве США, Китая, ряда стран Европы и глобального юга.6. В конце апреля начнётся обмен пленными по формуле "всех на всех".7. Декларация Международной мирной конференции о завершении войны на Украине на основе согласованных параметров – до 9 мая.После этой даты Украина не будет продлевать действие режима военного положения и мобилизацию.8. В конце августа на Украине состоятся президентские выборы, в конце октября – парламентские и местные.Таким образом, 90-дневный срок заморозки финансирования помощи Киеву истечёт примерно к середине апреля, когда стороны при содействии посредников должны завершить переговорный процесс и достичь договорённостей. Если этого добиться не удастся, администрация Трампа вполне может возобновить поддержку Украины, преподнеся это как инструмент давления или даже "принуждения" России к миру: дескать, мы пытались договориться с Путиным по-хорошему, за столом переговоров, как и обещал Трамп, но не получилось, поэтому будем действовать по-плохому.Так что, история с поддержкой Украины со стороны США после возвращения Трампа не закончилась. Ждём решения госсекретаря Рубио о целесообразности продолжения программ на украинском направлении, которое он должен озвучить в течение 85 дней после вступления ограничений в силу.Читайте также Ростислав Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше

