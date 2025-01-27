"Трамп все равно наш враг": Зимовский рассказал, на какие два момента нужно обратить внимание России - 27.01.2025 Украина.ру
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"Трамп все равно наш враг": Зимовский рассказал, на какие два момента нужно обратить внимание России
"Трамп все равно наш враг": Зимовский рассказал, на какие два момента нужно обратить внимание России - 27.01.2025 Украина.ру
"Трамп все равно наш враг": Зимовский рассказал, на какие два момента нужно обратить внимание России
Трамп все равно наш враг. Действовать он будет во вред России, что бы он там не говорил. Никакой эйфории от его победы быть не должно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-01-27T04:15
2025-01-27T04:15
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москва
дональд трамп
владимир путин
кит келлог
президент сша
сша
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После инаугурации американский президент Дональд Трамп начал откровенно хамить и сделал ряд неоднозначных заявлений в сторону России и ее президента Владимира Путина.По мнению эксперта, Трамп будет гнуть свою линию, никто ведь не обещал, что с ним будет легко. Здесь необходимо акцентировать внимание на двух моментах, добавил он.Он предположил, что Трамп таким образом пытается послать Москве сигнал: "Я готов кое в чем пойти вам навстречу. Я даю вам 100 дней для решения ваших вопросов. Что возьмете за 100 дней – то ваше. А потом уже я буду думать, что с вами делать"."На момент нашей с вами беседы мы не знаем, насколько Москва восприняла этот сигнал. Повторюсь, Трамп все равно наш враг. Действовать он будет нам во вред, что бы он там не говорил. Никакой эйфории от его победы быть не должно", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.О том, какими способами Трамп может прекратить конфликт на Украине – в материале "Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, москва, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, президент сша, сша, военная помощь, сво, детали, международные отношения
Новости, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог, президент США, США, военная помощь, СВО, детали, международные отношения

"Трамп все равно наш враг": Зимовский рассказал, на какие два момента нужно обратить внимание России

04:15 27.01.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Трамп все равно наш враг. Действовать он будет во вред России, что бы он там не говорил. Никакой эйфории от его победы быть не должно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
После инаугурации американский президент Дональд Трамп начал откровенно хамить и сделал ряд неоднозначных заявлений в сторону России и ее президента Владимира Путина.
По мнению эксперта, Трамп будет гнуть свою линию, никто ведь не обещал, что с ним будет легко. Здесь необходимо акцентировать внимание на двух моментах, добавил он.
"Первое. Принято решение о приостановке на 90 дней помощи зарубежным странам. Да, прямо никто не говорил, что Украина три месяца не получит от США никакой поддержки, но это подразумевается. Второе. Трамп якобы поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта в течение 100 дней", — указал Зимовский.
Он предположил, что Трамп таким образом пытается послать Москве сигнал: "Я готов кое в чем пойти вам навстречу. Я даю вам 100 дней для решения ваших вопросов. Что возьмете за 100 дней – то ваше. А потом уже я буду думать, что с вами делать".
"На момент нашей с вами беседы мы не знаем, насколько Москва восприняла этот сигнал. Повторюсь, Трамп все равно наш враг. Действовать он будет нам во вред, что бы он там не говорил. Никакой эйфории от его победы быть не должно", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.
О том, какими способами Трамп может прекратить конфликт на Украине – в материале "Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Вчера, 11:25Аналитика
За спиной Трампа. Вице-президент Вэнс - простой парень из Хиллбилли, который не хочет воевать с Россией После потрясающих указов и заявлений Трампа по захвату Гренландии, Канады и Панамского канала, после отмены повестки ЛГБТ и трансгендеризма, после вообще всего этого фееричного шоу в Овальный кабинет наконец-то зашел вице-президент Дж. Д. Вэнс. Без помпы, без интервью, без криков "я здесь главный!" Просто зашел в толпе других приближенных.
 
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