https://ukraina.ru/20250123/1060489493.html

Александр Зимовский: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами

Александр Зимовский: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами - 23.01.2025 Украина.ру

Александр Зимовский: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами

Трамп все равно наш враг. Действовать он будет нам во вред, что бы он там не говорил. Никакой эйфории от его победы быть не должно, считает российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-01-23T07:00

2025-01-23T07:00

2025-01-23T07:00

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курская область

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Леонидович, когда мы с вами ранее обсуждали угрозы для Брянско-Гомельского направления, вы рассказывали военно-учебный центр "Десна" (Черниговская область). В советское время про него придумали неприличную поговорку: "Лучше кое-что забить в сосну, чем попасть служить в "Десну"". Что же там такого было страшного тогда? Что сейчас там сохранилось с тех страшных времен?- В Советской Армии было несколько учебных центров, включая "Десну", про которые ходили легенды, что там якобы очень жесткий режим подготовки. Хотя не думаю, что "Десна" в этом отношении серьезно отличалась от военного городка Печи под Борисовом. Тем более, что там еще была школа прапорщиков, куда направлялись люди, желавшие продолжить службу в этом почетном звании.У меня есть товарищи, которые эту школу прошли. Они рассказывали, что там была серьезная физическая подготовка и военная специализация (служба везде не сахар), но там не было ничего такого, чего бы не мог выдержать 18-22 летний человек.После того, как "Десна" перешла под крыло Украины, там смягчился режим, но основные направления подготовки остались: пехота, танки и даже учебное поле для ЗРК, которые находятся в составе пехотных подразделений. Украинская пропаганда хвастается, что сейчас в "Десне" про школу прапорщиков давно забыли и что подготовка проходит по стандартам НАТО (чуть ли не как во французском учебном центре "Иностранного полигона" в Кастельнодари), но я там не был и подтвердить это не могу.Сейчас в "Десне" единовременно может находиться несколько тысяч военнослужащих, которые проходят подготовку и переподготовку. Они не представляют собой полностью боеготовых подразделений. Но поскольку это люди с оружием, базовой техникой, командирами и штатным расписанием, они в любой момент по приказу могут переместиться на Брянско-Гомельское направление.В этом смысле мы можем воспринимать их как потенциальную угрозу.- Я не припомню, чтобы мы за последнее время наносили резонансные удары по "Десне" и другим северо-украинским полигонам.- Насколько я понимаю логику российского командования, оно рассматривает в качестве приоритетной цели только Яворовский полигон. Оно смотрит на Деснянский, Житомирский и Ровенский военно-учебные центры лишь как на поля для обучения пехоты и подразделений на бронемашинах. Большой угрозы для нашего фронта оно в них не видит. Мы бьем по ним только тогда, когда разведка внезапно выясняет, что туда съехалось энное количество наемников. Зачастую эти удары оказываются успешными.- А почему? Разве нелогично стараться уничтожить вражеского военнослужащего еще в тот момент, пока он не попал на фронт?- Украинские солдаты там находятся не компактно, а рассеяно. Живут в палаточных лагерях, раскиданными по подразделениях. И когда они выезжают на учебные поля, они ничем не отличаются от украинской пехоты на фронте – они рассредоточены. Тратить на них ценные боеприпасы в виде дальнобойного высокоточного оружия нецелесообразно.- В любой дистанционной войне командование вынуждено разрываться между тактическими и стратегическими целями. Лично вы за что выступаете?- Сразу уточню. Есть командование стратегических сил, есть командование тактических и оперативных сил. Задачу на нанесение ударов стратегическими силами получает само руководство этих сил. А задачами "на земле" (на фронте) занимаются другие структуры. Да, Генштаб все это объединяет, но они как правило не пересекаются. Короче говоря, тот же удар по Яворовскому полигону не наносится в интересах конкретной операции, которая сейчас происходит на фронте.- Я задал этот вопрос, поскольку последний наш прилет по "Мотор Сичи" на видео смотрелся эффектно, но неизвестно, что мы там поразили и поразили ли вообще.- Мы же не знаем, какова была цель этой атаки. Если просто попасть по "Мотор Сичи" и произвести визуальный эффект – это одно. Если попасть по КБ или цех, где происходит доводка двигателей перед тем, как они должны поступить в войска – это другое. Эффективность этого удара мы сможем оценить только по утечкам, которые предоставляют нам украинские "доброжелатели" или случайные люди.- Вы ранее говорили, что ВСУ могут пойти на брянско-белорусскую авантюру только после того, как их курская авантюра будет доведена до логического завершения. Вы по-прежнему так считаете?- Я в этом уверен.Военную авантюру против Белоруссии киевский режим предпринимать не будет. Военно-политическую провокацию со своей территории Украина позволить себе может. Но осуществлять эту провокацию будут не сами ВСУ, и белорусские наемники-полицаи, которые на Украине нежно и упорно культивируются.Судя по заявлениям белорусских спецслужб, Минск видит эту угрозу в основном в Литве и в Польше, а Украина в качестве места сосредоточения белорусских коллаборационистов называется крайне редко.То есть либо Минск очень хорошо осведомлен и этой угрозы не видит, либо не замечает или не считает ее существенной.- При этом по поводу Курской области вы ранее говорили, что взять там ВСУ в котел можно будет только в случае замыкания этого котла возле Сум. А если мы возьмем Свердликово и Гуево, что приведет к перерезанию дороги "Сумы-Суджа-Курск", это не будет считаться за котел?- Нет, этого будет недостаточно.Чтобы замкнуть котел в Курской области, крылья этого котла должны сходиться в районе Сум. Иначе у нас ничего не выйдет, потому что украинская граница останется доступной для противника, и он по-прежнему будет в состоянии перебрасывать туда резервы.То есть пока мы не ликвидируем Сумы как опорный хаб для курской группировки ВСУ, все наши попытки организовать котел или даже мешок с очень узким горлышком будут обречены на сомнительный успех.Освобождение Суджи тоже не приведет к тому, что этот участок Курской области будет полностью зачищен от ВСУ. Этот успех будет значить для нас не больше, чем взятие Котлино на Покровском (Красноармейском) направлении.- По поводу Котлино. Вы поняли, с чем связана истерика украинских военных, которые сейчас вопят, что раз за разом стали пропускать фланговые удары из-за своего бездарного командования?- Не только из-за командования. Украинское командование сейчас действует в духе "Не стреляйте в пианиста, она старается как может". Просто любая сила когда-нибудь ломается под давлением. Даже в учебниках по сопромату написано: "Можно взять на кручение, можно взять на изгиб".Дело в том, что севернее и западнее Котлино и Удачного вообще нет городских поселений. Когда мы выбьем противника из Котлично и шахты северо-западнее, украинские части окажутся в белом поле. Они на этом не очень белом снегу будут как тараканы под тапком, и тогда мы их уже будем конкретно прессовать.В каком-то строении и в погребе солдат чувствует себя в относительной безопасности. А когда он лежит в голой посадке, над ним постоянно кружат русские дроны и его кроет артиллерия (украинцы еще жалуются, что вдруг активизировались наши вертолетчики, которые почти безнаказанно ходят по головам), то ему даже будет трудно в землю закопаться.Это самый большой страх не только украинского командования, но и украинской пехоты – что им придется уходить из какой-никакой застройки в чистое поле.- А когда мы сможем перерезать последнюю дорогу для снабжения ВСУ "Покровск-Павлоград"?- Физически мы дорогу на Днепропетровскую область уже перерезали. Там движение уже не осуществляются. Только какие-то отчаянные люди пытаются прорваться в Покровск неизвестно зачем. Что касается перерезания трассы на Константиновку, то нам пока еще не хватает клещей для охвата. Если мы установим над ней хотя бы огневой контроль, это уже будет серьезным прорывом.- Насчет того, что якобы наши вертолетчики ходят по головам ВСУ. Реально ли уничтожить все тактические ЗРК, чтобы это произошло?- Сами вертолетчики по тактическим ЗРК не работают. Но они уже находятся в зоне досягаемости русских дроноводов. В этих условиях подгонять тактические ЗРК ближе к полю боя невозможно. Во-первых, их не так много. Во-вторых, каждый сожженный "Гепард" - это плохой пиар и для украинцев, и для немцев. Поэтому противник старается работать из засад, маскируясь и вычисляя места полета. Это обычная тактическая работа войсковой ПВО. А задача наших вертолетчиков – не попадать в эти ловушки.- Минобороны РФ официально подтвердило, что мы освободили населенный пункт Западное уже на правом берегу Оскола. Можем ли мы развить этот успех в плане раздергивания резервов ВСУ между Донбассом и Купянском?- Мы уже и так серьезно раздергали украинские резервы. У них не хватает солдат на всех участках фронта, кроме Курской области. Там к ним подкрепление поступает бесперебойно, что позволяет им держать там оборону. При этом сами украинские военные на участках от Великой Новоселки до Купянска жалуются на нехватку пехоты.Теперь насчет Западного.Мы, конечно, переправились через Оскол. Но из-за погодных и природных условий мы можем переправляться через реку только силами пехоты (артиллерию и бронетехнику пока перетащить не можем). Все-таки Оскол – это заболоченная речка. А раз полноценные переправы навести пока нельзя, мы занимаем плацдарм и начинаем его осваивать. Крупных прорывов там пока ждать не приходится.- Я задал вопрос про раздергивание резервов, потому что я с первых чисел января читаю, что вот-вот падет Великая Новоселка, Торецк и Часов Яр, а они до сих пор не пали.- А военные об этом и не говорят. Об этом пишут наши блогеры. Им же надо привлекать внимание кликбейтными заголовками, чтобы удерживать аудиторию. На войне быстро ничего не происходит. Если только это не супер-операция, которая была в Авдеевке, когда наши разведгруппы подготовили водосток, а потом в тылу ВСУ появилось солидное подразделение, которое начало их громить.Если нечто похожее готовится в Великой Новоселке – хорошо. Если же мы там продолжаем использовать новую тактику фланговых охватов – тоже хорошо. Мы показываем ВСУ: "Бегите, пока можно. Когда будет нельзя, вы останетесь там в виде пищи для воронья на весну".Нам всем бы хотелось, чтобы все было побыстрее. Но этот процесс спешки не требует.- При этом во время Авдеевской операции Минобороны про нее вообще не говорило вплоть до ее успешного завершения.- Это очень правильный подход. Он у нас идет еще со времен Великой Отечественной войны. О том, что стартовала Сталинградская операция, Совинформбюро сообщило только через неделю после ее начала. Надо сперва понять, получается она или нет. И рапортовать надо даже не тогда, когда успех наметился, а когда он закреплен.Не надо создавать атмосферу завышенных ожиданий, после которой все потом ругают "бездарное командование". Лучше всего писать, что мы наступаем медленно, но верно. Постепенное достижение успехов всегда лучше быстрого провала (смеется).- Поясните, пожалуйста, свою позицию по поводу новых немецких САУ "Боксер", которые передают Украине. Сначала вы в телеграм-канале написали пост о страшных ТТХ этой штуки. Потом вы опубликовали пост о том, что любые вражеские самоходки – это лакомая цель для наших дроноводов.- "Боксер" - это фактически PZH-2000 на колесном ходу. Это нечто вроде французского "Цезаря", у которого мы успешно пробивали алюминиевый корпус. При всем ее технологическом совершенстве ("Там такие тепловизоры стоят, что их нет ни у кого в Москве, даже у Айседоры Дункан"), обслуживать эту САУ трудно.Во-первых, для этого нужен обученный экипаж (не удивлюсь, если в ней будут немцы из Бундесвера сидеть на первых порах). Во-вторых, колесная техника не показала себя в условиях украинского климата и топографии, потому что не может съехать с дороги. С этой ситуацией справляются только "Хаймарсы", потому что они не работают в поле, а на шоссе. В-третьих, "Боксеров" на Украину поступило еще не так много.Пока киевский режим получил только одну такую САУ. Она находится в Германии, на ней проводится подготовка личного состава. То есть пока Украина не может сформировать из них батареи и дивизионы. Это не 18 орудий, которые сразу же переходят в распоряжение артиллерийской бригады и приступают к боевым действиям.Они поступают по одной-две. И украинские начальники гадают, кому же их лучше отдать: "азовцам"* или "волкам Да Винчи"**, потому что все хотят с ней фотографироваться.Повторюсь, пушка у "Боксера" та же самая, что и у PZH-2000. Да, ее устройство наведения обладает более высокими характеристиками, но большой разницы между ними нет.- Сейчас наша армия стала с дронов сбрасывать на ВСУ противотанковые мины весом в 10 килограммов. Если у нас их будет очень много, можем ли мы ими заменить ФАБы, дабы не стрелять из пушки по воробьям и быть более гибкими в выборе целей?- Мы же неоднократно видели, как эти мины в окно забрасывают штурмовики. Это прямо "от нашего стола вашему столу" (смеется).Под ФАБ нужно выбирать особую цель. Например, девятиэтажка на шесть подъездов сложной конфигурации. А если это не очень большое долговременное огневое сооружение, то по нему должен прилетать дрон с противотанковый дрон с миной.К тому же, мы должны поражать эту цель с гарантией, а ТМ-ки не всегда взрываются при падении на землю.Поэтому мы будем комбинировать работу штуромиков, дронов и ФАБов, чтобы всяк сверчок знал свой шесток.- В прошлый раз мы говорили о "ночи мира с Трампом". Так вот после инаугурации американский президент начал хамить. Он сказал, что Россия якобы потеряла на СВО миллион солдат и что Путин плохо управляет страной. Реально ли хоть о чем-то договориться с ним с таким подходом?- А никто не говорил, что будет легко. Трамп будет гнуть свою линию. И пока я бы хотел акцентировать внимание на двух моментах.Первое. Принято решение о приостановке на 90 дней помощи зарубежным странам. Да, прямо никто не говорил, что Украина три месяца не получит от США никакой поддержки, но это подразумевается.Второе. Трамп якобы поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта в течение 100 дней.И возможно, Трамп таким образом пытается послать Москве следующий сигнал: "Я готов кое в чем пойти вам навстречу. Я даю вам 100 дней для решения ваших вопросов. Что возьмете за 100 дней – то ваше. А потом уже я буду думать, что с вами делать".На момент нашей с вами беседы мы не знаем, насколько Москва восприняла этот сигнал.Повторюсь, Трамп все равно наш враг. Действовать он будет нам во вред, что бы он там не говорил. Никакой эйфории от его победы быть не должно.*Запрещенная в России террористическая организация.** Запрещенная в России террористическая организация.О других аспектах СВО - в интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок

https://ukraina.ru/20241213/1059642677.html

https://ukraina.ru/20250122/1060465800.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, курская область, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, мотор сич, минобороны, белоруссия, покровск/красноармейск, артиллерия, дроны