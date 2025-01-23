https://ukraina.ru/20250123/1060501464.html

Песков рассказал о запасе прочности и проблемах экономики России

Песков рассказал о запасе прочности и проблемах экономики России - 23.01.2025 Украина.ру

Песков рассказал о запасе прочности и проблемах экономики России

Экономика России обладает достаточным запасом прочности для решения текущих вопросов и обеспечения как военных, так и социальных нужд государства. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-01-23T13:51

2025-01-23T13:51

2025-01-23T13:51

новости

россия

кремль

дмитрий песков

экономика

российская экономика

антироссийские санкции

социальная политика

социальные расходы

социальные выплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101786/45/1017864504_0:4:2383:1344_1920x0_80_0_0_1afc64765731af4e242f5be5ad1ef3cf.jpg

"Ситуация оценивается как стабильная, запас прочности имеется, проблемы тоже имеются. Но проблемы являются спутниками практически всех государств мира", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о состоянии российской экономики.Он напомнил, что санкционное давление недружественных стран не останется без последствий для тех, кто применяет такие дискриминационные меры.По словам официального представителя Кремля, российское государство при нынешнем состоянии экономики страны и также с учетом инфляции может себе позволить производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров.Ранее на эту тему: Песков напомнил о последствиях недружественных действий в отношении России

россия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, кремль, дмитрий песков, экономика, российская экономика, антироссийские санкции, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, социальная инфраструктура, оборонный бюджет