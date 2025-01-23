Песков рассказал о запасе прочности и проблемах экономики России - 23.01.2025 Украина.ру
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Песков рассказал о запасе прочности и проблемах экономики России
Песков рассказал о запасе прочности и проблемах экономики России - 23.01.2025 Украина.ру
Песков рассказал о запасе прочности и проблемах экономики России
Экономика России обладает достаточным запасом прочности для решения текущих вопросов и обеспечения как военных, так и социальных нужд государства. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-01-23T13:51
2025-01-23T13:51
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"Ситуация оценивается как стабильная, запас прочности имеется, проблемы тоже имеются. Но проблемы являются спутниками практически всех государств мира", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о состоянии российской экономики.Он напомнил, что санкционное давление недружественных стран не останется без последствий для тех, кто применяет такие дискриминационные меры.По словам официального представителя Кремля, российское государство при нынешнем состоянии экономики страны и также с учетом инфляции может себе позволить производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров.Ранее на эту тему: Песков напомнил о последствиях недружественных действий в отношении России
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новости, россия, кремль, дмитрий песков, экономика, российская экономика, антироссийские санкции, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, социальная инфраструктура, оборонный бюджет
Новости, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, экономика, российская экономика, антироссийские санкции, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, социальная инфраструктура, оборонный бюджет

Песков рассказал о запасе прочности и проблемах экономики России

13:51 23.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Индии Н. Моди
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Индии Н. Моди - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Экономика России обладает достаточным запасом прочности для решения текущих вопросов и обеспечения как военных, так и социальных нужд государства. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ситуация оценивается как стабильная, запас прочности имеется, проблемы тоже имеются. Но проблемы являются спутниками практически всех государств мира", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о состоянии российской экономики.
Он напомнил, что санкционное давление недружественных стран не останется без последствий для тех, кто применяет такие дискриминационные меры.
"Главное - запас прочности нашей экономики позволяет удовлетворять не только все военные требования, не только вопросы социального обеспечения государства, - сказал Песков. - Мы по Конституции социальное государство".
По словам официального представителя Кремля, российское государство при нынешнем состоянии экономики страны и также с учетом инфляции может себе позволить производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров.
Ранее на эту тему: Песков напомнил о последствиях недружественных действий в отношении России
 
НовостиРоссияКремльДмитрий Песковэкономикароссийская экономикаантироссийские санкциисоциальная политикасоциальные расходысоциальные выплатысоциальное государствосоциальная справедливостьсоциальная инфраструктураоборонный бюджет
 
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