Песков напомнил о последствиях недружественных действий в отношении России - 23.01.2025 Украина.ру
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Песков напомнил о последствиях недружественных действий в отношении России
Песков напомнил о последствиях недружественных действий в отношении России - 23.01.2025 Украина.ру
Песков напомнил о последствиях недружественных действий в отношении России
Применяющие санкции к России столкнутся с последствиями таких своих деяний. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-01-23T13:43
2025-01-23T13:43
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санкции
антироссийские санкции
международные отношения
торговая война
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"Подчеркну еще раз, что недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их принимает", - сказал Песков.Он также сообщил журналистам о достаточном запасе прочности российской экономики. По его словам, она выдерживает внешнее давление.Песков отметил, что заявления президента США о возможном расширении антироссийских санкций услышаны. При этом руководитель пресс-службы Кремля отметил тривиальность Дональда Трампа, зарекомендовавшего себя сторонником санкций ещё в первый президентский срок.Подробности в публикации Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков
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новости, россия, сша, кремль, дмитрий песков, дональд трамп, санкции, антироссийские санкции, международные отношения, торговая война
Новости, Россия, США, Кремль, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, санкции, антироссийские санкции, международные отношения, торговая война

Песков напомнил о последствиях недружественных действий в отношении России

13:43 23.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Применяющие санкции к России столкнутся с последствиями таких своих деяний. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Подчеркну еще раз, что недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их принимает", - сказал Песков.
Он также сообщил журналистам о достаточном запасе прочности российской экономики. По его словам, она выдерживает внешнее давление.
Песков отметил, что заявления президента США о возможном расширении антироссийских санкций услышаны. При этом руководитель пресс-службы Кремля отметил тривиальность Дональда Трампа, зарекомендовавшего себя сторонником санкций ещё в первый президентский срок.
Подробности в публикации Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков
 
НовостиРоссияСШАКремльДмитрий ПесковДональд Трампсанкцииантироссийские санкциимеждународные отношенияторговая война
 
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