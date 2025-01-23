https://ukraina.ru/20250123/1060501229.html

Песков напомнил о последствиях недружественных действий в отношении России

Песков напомнил о последствиях недружественных действий в отношении России - 23.01.2025 Украина.ру

Песков напомнил о последствиях недружественных действий в отношении России

Применяющие санкции к России столкнутся с последствиями таких своих деяний. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-01-23T13:43

2025-01-23T13:43

2025-01-23T13:43

новости

россия

сша

кремль

дмитрий песков

дональд трамп

санкции

антироссийские санкции

международные отношения

торговая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320679_0:115:3234:1934_1920x0_80_0_0_e6ba0858aa1ed3cff554584c525789aa.jpg

"Подчеркну еще раз, что недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их принимает", - сказал Песков.Он также сообщил журналистам о достаточном запасе прочности российской экономики. По его словам, она выдерживает внешнее давление.Песков отметил, что заявления президента США о возможном расширении антироссийских санкций услышаны. При этом руководитель пресс-службы Кремля отметил тривиальность Дональда Трампа, зарекомендовавшего себя сторонником санкций ещё в первый президентский срок.Подробности в публикации Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков

россия

сша

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, кремль, дмитрий песков, дональд трамп, санкции, антироссийские санкции, международные отношения, торговая война