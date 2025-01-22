https://ukraina.ru/20250122/1060468305.html

Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию и Украину - Reuters

Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию и Украину - Reuters - 22.01.2025 Украина.ру

Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию и Украину - Reuters

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию и Украину в течение следующих нескольких недель, передает Reuters

2025-01-22T15:03

2025-01-22T15:03

2025-01-22T15:03

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По данным агентства, Гросси заявил, что МАГАТЭ обеспокоено военной активностью в районе Запорожской атомной электростанции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года она перешла в собственность РФ.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.Подробнее о ЗАЭС - в материале "Крайне неустойчивая": Гросси о ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.

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новости, россия, рафаэль гросси, украина, магатэ, днепр, запорожская аэс