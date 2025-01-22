Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию и Украину - Reuters - 22.01.2025 Украина.ру
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Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию и Украину - Reuters
Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию и Украину - Reuters - 22.01.2025 Украина.ру
Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию и Украину - Reuters
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию и Украину в течение следующих нескольких недель, передает Reuters
2025-01-22T15:03
2025-01-22T15:03
новости
россия
рафаэль гросси
украина
магатэ
днепр
запорожская аэс
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По данным агентства, Гросси заявил, что МАГАТЭ обеспокоено военной активностью в районе Запорожской атомной электростанции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года она перешла в собственность РФ.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.Подробнее о ЗАЭС - в материале "Крайне неустойчивая": Гросси о ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, рафаэль гросси, украина, магатэ, днепр, запорожская аэс
Новости, Россия, Рафаэль Гросси, Украина, МАГАТЭ, Днепр, Запорожская АЭС

Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию и Украину - Reuters

15:03 22.01.2025
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
© Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию и Украину в течение следующих нескольких недель, передает Reuters
По данным агентства, Гросси заявил, что МАГАТЭ обеспокоено военной активностью в районе Запорожской атомной электростанции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года она перешла в собственность РФ.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
Подробнее о ЗАЭС - в материале "Крайне неустойчивая": Гросси о ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияРафаэль ГроссиУкраинаМАГАТЭДнепрЗапорожская АЭС
 
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