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"Крайне неустойчивая": Гросси о ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС

"Крайне неустойчивая": Гросси о ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС - 25.10.2024 Украина.ру

"Крайне неустойчивая": Гросси о ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя отключение электроэнергии на Запорожской атомной электростанции (АЭС) на этой неделе, заявил, что ситуация с безопасностью на станции крайне неустойчива, говорится на официальном портале Агентства

2024-10-25T07:51

2024-10-25T07:51

2024-10-25T07:51

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"Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне неустойчивой", - отметил Гросси.По его словам, эти отключения электроэнергии за пределами площадки стали частым явлением во время конфликта.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Во второй раз в этом месяце станция потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи напряжением 330 киловольт, что вновь поставило ЗАЭС в зависимость от единственного источника внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других ключевых функций ядерной защиты и безопасности.Ранее в октябре директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что обстрелы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер.Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, слышали взрывы каждый день в течение последней недели.Подробнее о ситуации на ЗАЭС - в материале "Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме на сайте Украина.ру.

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