"Мир на Украине за 24 часа, ни одной начатой войны": не все поняли скрытый подтекст обещаний Трампа

Давать громкие и даже дерзкие обещания 45-й и почти уже 47-й президент США Дональд Трамп любит. А в чём же их истинный смысл? Давайте разберёмся

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0c/1041715063_0:78:800:528_1920x0_80_0_0_3ad7f58ee1d9fe7886f5036216a0a335.jpg

На урегулирование украинского кризиса всего суткиПроанализировав заявления, пресс-конференцию и интервью Трампа с 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года, т.е. за период предвыборной кампании и месяц после победы на выборах, портал Axios выяснил, что самым частым обещанием избранного президента США было урегулирование конфликта на Украине. Причём политик заверял, что сможет сделать это всего за сутки."Если бы я был президентом, то закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа. Я хорошо знаю Зеленского и хорошо знаю Путина. Этого можно было бы с лёгкостью добиться, сделку было бы легко заключить. Многое в этой ситуации завязано на деньгах, на военной помощи, которую мы оказываем Киеву, но я бы добился соглашения за 24 часа", – заявлял Трамп в интервью британскому политику и телеведущему Найджелу Фаражу в мае 2023 года.А на митинге в Филадельфии 23 июня 2024-го политик и вовсе пообещал положить конец "этому ужасному конфликту между Россией и Украиной" ещё до того, как победит на президентских выборах и войдёт в Овальный кабинет.Он войдёт в Овальный кабинет через 4 дня, но даже очертаний перспективы урегулирования украинского кризиса не видно. И судя по тому, что спецпосланник по Украине Кит Келлог отвёл себе на достижение результатов срок в 100 дней, а сам Трамп 7 января в эфире Fox News сказал, что надеется завершить конфликт в течение полугода, ни о каком лёгком экспресс-решении столь сложного вопроса будущей американской администрацией речь уже не идёт.И 9 января британская газета Financial Times подтвердила, что Трамп изменил свой подход к урегулированию украинского конфликта – "избранный президент США отложил своё предвыборное обещание прекратить войну на Украине за 24часа до нескольких месяцев, что европейские партнёры восприняли как признак того, что его администрация не откажется немедленно от поддержки Киева".Советники следующего хозяина Белого дома считают его обещание уладить всё за день "сочетанием предвыборного бахвальства и недостаточной оценки", а на урегулирование украинского конфликта, по их мнению, ему понадобятся месяцы или даже больше, писало агентство Reuters.Двое европейских чиновников сказали Financial Times, что новая команда Трампа, как показали обсуждения в последние недели, ещё не определились с тем, как разрешить конфликт, а поддержка Украины продолжится после инаугурации 47-го президента 20 января.“Вся команда одержима идеей силы и хочет выглядеть сильной, поэтому они пересматривают подход к Украине”, – пояснил один из собеседников.Financial Times не исключает, что Трамп намеренно отказался от предвыборного обещания, рассчитывая усилить позиции Украины перед переговорами с Россией. И премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая недавно встретилась с избранным президентом США, выразила мнение, что Вашингтон не бросит Киев, говорится в статье.Да и кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете Сената по делам вооружённых сил, отвечая на вопрос о планах новой администрации относительно поддержки Украины, заявил: "[Трамп] совершенно ясно дал понять, что мы бы хотели видеть завершение этого конфликта настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно".Тогда спрашивается, а чем курс администрации 47-го президента-республиканца на украинском направлении будет отличаться от курса его предшественника-демократа, которого он так любит критиковать?Да и Байден, выступая перед журналистами в Белом доме 10 января, признался, что ожидает продолжения поддержки Киева при Трампе. А главы Пентагона и Госдепартамента Ллойд Остин и Энтони Блинкен в статье для газеты The New York Times рассказали о рычагах давления, которые Байден дал Трампу."[Предоставленная Киеву военная помощь, введённые против России санкции, замороженные российские активы] – всё это дало рычаги влияния Украине и следующей администрации США. Эти рычаги следует использовать для завершения войны", – заявили покидающие свои посты чиновники.При этом уходящая администрация оставляет преемникам ещё и ресурсы для поддержки украинской стороны: демократы не успели израсходовать бюджетные средства, выделенные на поддержку Киева, и теперь эти без малого $4 млрд поступят в распоряжение команды Трампа. Так что республиканцы при желании помочь Украине в противостоянии с Россией могут воспользоваться этой суммой. Сам Трамп, как мы помним, говорил, что "многое в этой ситуации завязано на деньгах, на военной помощи, которую мы оказываем Киеву".И никаких войн с участием США в ближайшие 4 года47-й президент США пообещал не только положить конец войнам, но и не развязывать их.В первый срок Трамп действительно не начал ни одной военной операции в отличие от троих своих предшественников: Барак Обама присоединился к военной интервенции в Ливии и направил войска в Сирию, Джордж Буш-младший инициировал вторжение в Ирак, при Билле Клинтоне США приняли участие в бомбардировке Югославии.Трамп – ярый противник того, чтобы американские подразделения воевали за рубежом, а также оказания финансовой помощи другим странам, находящимся в состоянии конфликта, так что действительно маловероятно, что он, вернувшись к власти, развяжет боевые действия где бы то ни было. Впрочем, стоит посмотреть на ситуацию и под другими углами.Во-первых, свою внешнеполитическую концепцию Трамп собирается строить по принципу "мир через силу". Так будет работать весь Госдепартамент, как объявил будущий глава ведомства Марко Рубио, так же Вашингтон после 20 января будет добиваться урегулирования на Украине, сказал Кит Келлог.Эту стратегию придумала не команда следующей администрации, её сформулировал и реализовывал другой американский президент-республиканец, Рональд Рейган, правивший с января 1981-го по январь 1989-го. Сводится она к демонстрации военной мощи государства и возможности вести переговоры с позиции силы. Вторая составляющая полностью в духе Трампа, именно так будущий президент США собирается "сделать Америку ещё более великой" и добиться, чтобы "Америка была превыше всего".И хотя формула одна, видение её у 40-го и 47-го (он же 45-й) президентов США различно."Трамп видит "мир через силу" несколько шире, чем просто демонстрация военной мощи. Для него в определение также входят технологические преимущества, инновационное развитие и сильная американская экономика", – отмечает старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.Что касается урегулирования украинского конфликта, Трамп хоть и призывает положить ему конец, усадив обе стороны за стол переговоров и возобновив диалог между Вашингтоном и Москвой на высшем уровне, чего не делал Байден, но в целом, по крайней мере сейчас, придерживается той же позиции, что и Байден: вести переговоры с Россией нужно тогда, когда Украина сможет в них участвовать с позиции силы.В связи с этим решающее значение в контексте переговорного процесса, судя по всему, будет иметь положение ВСУ на поле боя, а команда республиканцев всё чаще признаёт реальность, сложившуюся на земле, как на днях обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2024 года.Стратегия Трампа может привести к разногласиям с Владимиром Зеленским (ему и так трудно выстраивать коммуникации с новой американской командой, сказал Пётр Порошенко), но если США и Россия сумеют договориться об условиях завершения конфликта, которые не понравятся Украине, то Киеву придётся смирится, считает Богуславская."Украина в значительной степени зависит от западных поставок помощи, поэтому в случае несогласия с США Киеву просто некуда будет деваться и придётся идти на уступки", – констатировала эксперт.Впрочем, силовой компонент в действиях следующей американской администрации на международной арене полностью исключать нельзя. В интервью телеканалу ABC 12 января советник 47-го президента США по национальной безопасности Майк Уолц, отвечая на вопрос, действительно ли Трамп допускает использование армии для обеспечения контроля над Гренландией, заявил: "Президент всегда будет рассматривать все возможные варианты. Когда речь заходит о важных для обороны США вопросах, то для верховного главнокомандующего их решение становится первостепенной задачей".Иными словами, если договориться дипломатическими методами не удастся, то присоединить Гренландию (территорию с широкой автономией в составе Дании) к США, что соответствовало бы национальным американским интересам, Трамп может силой.Хотя, по словам источника Reuters, президент США вряд ли прибегнет к военной силе для получения контроля над этим островом, но собирается использовать другие средства. Например, оказать дипломатическое или экономическое давление на Данию. Как рассказал один из соратников Трампа, он видел список приоритетов внешней политики, составленный высокопоставленными чиновниками будущей администрации после победы республиканцев на выборах, и среди них значится "покупка Гренландии".Сейчас кстати уже мало кто вспоминает, но предложение о покупке Гренландии у Дании президент США озвучивал ещё в 2019 году. И его интерес очевиден – самый большой в мире остров богат полезными ископаемыми, в том числе важнейшими минералами, применяемыми для технологий, связанных с энергетикой. Приобретение Гренландии позволило бы США снизить зависимость от импорта критически важных металлов из Китая, пишет газета The Wall Street Journal.Трамп не отказался от претензий на территорию Гренландии и продолжает угрожать Копенгагену торговой войной, сообщила накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен.Войны Трампа другого форматаОтсюда вытекает ещё один важный тезис в контексте обещания Трампа не развязывать войны: войны бывает не только как боевые действия, они бывают торговыми, санкционными, энергетическими и прочими.Как отметил в комментарии изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" политолог Владимир Корнилов, главным словом года, которое уже на устах следующего американского президента, стал "тариф", т. е. обложение пошлинами всего, чего только можно, за любые прегрешения и любое несогласие с основной линией внешней политики Трампа, поэтому очевидно, что главным методом продвижения его политики будет шантаж и выкручивание рук.Напоследок, в последние дни своих полномочий демократы объявили о введении масштабных санкций против российского энергосектора, причём, как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, не было ни одного решения, о котором уходящая администрация ни проинформировала бы команду Трампа. О реакции республиканцев он предложил спросить у них самих.Что будет с этими санкциями после 20 января – останутся в силе, отменят, заменят, –полностью зависит от новых американских властей, сказали на специальном брифинге высокопоставленные представители пока ещё действующей администрации."Действия, которые мы предпринимаем, согласуются с теми шагами, которые были предложены некоторыми членами Конгресса из числа республиканцев. Введение этих санкций укрепляет ответственность России и помогает Украине в её стремлении к справедливому миру. Эти меры усложнят России доступ к финансам и технологиям, необходимым для её энергетической и военной промышленности, что создаёт дополнительные препятствия для продолжения её военной агрессии на Украине", – заявили они.И тут самым подходящий момент, чтобы вспомнить ещё одно обещание Трампа - сделать Америку доминирующим производителем энергии в мире.Неспроста же неофициальным лозунгом его избирательной кампании в этот раз стала фраза "Бури, детка, бури", а в числе первых политик собирается подписать документы, направленные на поддержку нефтегазового сектора, в частности отменит установленные Байденом ограничения на бурение на шельфе и федеральных землях. К тому же для обеспечения прочного лидерства США Трампу будет важно ослабить Россию как конкурента на рынках сырья и не допустить её альянса с другими конкурентами Вашингтона."Если американская администрация будет придерживаться парадигмы "бури, детка, бури", то в условиях слабого глобального спроса на нефть мы сможем наблюдать стагнацию мировых цен. В конце 2024-го цены опустились до $70 с небольшим за баррель и расти в наступившем году точно не будут. Вопрос – будут ли они падать дальше. Если движение вниз продолжится, то велик риск, что западные страны решат понизить ценовой потолок для российской нефти. Если Запад будет настроен на дальнейшее сдерживание России и попытается уменьшить наши нефтегазовые доходы, понизив ценовой потолок до $55–50 за баррель, это станет серьёзным вызовом", – предупреждает главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.Что из данных обещаний Дональд Трамп сумеет выполнить – увидим, но, как мы прекрасно помним, не всё из задуманного политику удалось воплотить в жизнь в предыдущий период правления. Как правильно на днях сказал секретарь совета Безопасности России Николай Патрушев, его первый президентский срок продемонстрировал, что пресловутое глубинное государство в США очень сильно.О том, чего России ждать от следующей американской администрации, читайте в статье Лавров знает, о чём говорит. Трамп может подложить свинью России, но может и пойти на уступки по Украине

