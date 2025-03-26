Главное за ночь 26 марта - 26.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 26 марта
Главное за ночь 26 марта - 26.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 26 марта
Российская ПВО уничтожила девять украинских дронов за ночь — об этом сообщает Минобороны России. Пять БПЛА сбито над Белгородской областью, два - над Курской,... Украина.ру, 26.03.2025
2025-03-26T08:11
2025-03-26T08:34
новости
россия
сша
белгородская область
андрей марочко
владимир зеленский
александр дарчиев
вооруженные силы украины
мид венгрии
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Российская ПВО уничтожила девять украинских дронов за ночь — об этом сообщает Минобороны России. Пять БПЛА сбито над Белгородской областью, два - над Курской, еще два - над Черным морем.ВС РФ продвинулись вперед на полкилометра у Ямполовки в ДНР и заняли новые рубежи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Владимир Зеленский признал, что у Киева нет денег на ВСУ, поэтому, по его мнению, Украину "должны финансировать" западные страны, прежде всего Европа.Назначенный посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправился в Соединенные ШтатыюСоветник президента США по нацбезопасности Майк Уолц взял на себя ответственность за добавление журналиста в чат Белого дома.Глава МИД Венгрии Сийярто планирует сегодня посетить РФ.Хуситы заявили, что атаковали ряд военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем USS Harry Truman и военные цели в районе Тель-Авива.Подробнее об успехах российских военных - в материале Поддавливаем оборону ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, белгородская область, андрей марочко, владимир зеленский, александр дарчиев, вооруженные силы украины, мид венгрии
Новости, Россия, США, Белгородская область, Андрей Марочко, Владимир Зеленский, Александр Дарчиев, Вооруженные силы Украины, МИД Венгрии

Главное за ночь 26 марта

08:11 26.03.2025 (обновлено: 08:34 26.03.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Российская ПВО уничтожила девять украинских дронов за ночь — об этом сообщает Минобороны России. Пять БПЛА сбито над Белгородской областью, два - над Курской, еще два - над Черным морем.
ВС РФ продвинулись вперед на полкилометра у Ямполовки в ДНР и заняли новые рубежи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Владимир Зеленский признал, что у Киева нет денег на ВСУ, поэтому, по его мнению, Украину "должны финансировать" западные страны, прежде всего Европа.
Назначенный посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправился в Соединенные Штатыю
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц взял на себя ответственность за добавление журналиста в чат Белого дома.
Глава МИД Венгрии Сийярто планирует сегодня посетить РФ.
Хуситы заявили, что атаковали ряд военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем USS Harry Truman и военные цели в районе Тель-Авива.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Поддавливаем оборону ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАБелгородская областьАндрей МарочкоВладимир ЗеленскийАлександр ДарчиевВооруженные силы УкраиныМИД Венгрии
 
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Заголовок открываемого материала
08:11Главное за ночь 26 марта
08:0030 лет "Шенгенской зоне": от расцвета до клинической смерти
07:00Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой
06:00Прорыв госграницы в Белгородской области: военный историк рассказал, как ВСУ "прощупывают оборону"
05:45Затаил зло и не хочет мира: Ищенко о том, почему Зеленский "устраивает гадости" и дружит с врагами Трампа
05:30"Украина опять включила режим мясорубки": Сазонов раскрыл, как ВСУ повторяют ошибки курской авантюры
05:15"Глубокого прорыва нет": эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ на границе Белгородчины
05:14Их борьба
05:00"Флаг над головой Трампа": Зубец о том, как зерновая сделка может стать предлогом для отмена санкций
04:41"Водевиль" на переговорах и желание увековечить войну. Чем занимается украинская элита
04:30Взятие Юнаковки и буферная зона: Сазонов назвал главные задачи армии России в Сумской области
04:00Черноморская инициатива: эксперт рассказал, какие подводные камни могут быть в новой зерновой сделке
03:30Зеленский может "моментально" прекратить огонь, но решил воевать до последнего украинца — Ищенко
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19:49Минобороны Украины рассказало об итогах переговоров с США в Эр-Рияде
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