https://ukraina.ru/20250326/1062049516.html

Главное за ночь 26 марта

Главное за ночь 26 марта - 26.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 26 марта

Российская ПВО уничтожила девять украинских дронов за ночь — об этом сообщает Минобороны России. Пять БПЛА сбито над Белгородской областью, два - над Курской,... Украина.ру, 26.03.2025

2025-03-26T08:11

2025-03-26T08:11

2025-03-26T08:34

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Российская ПВО уничтожила девять украинских дронов за ночь — об этом сообщает Минобороны России. Пять БПЛА сбито над Белгородской областью, два - над Курской, еще два - над Черным морем.ВС РФ продвинулись вперед на полкилометра у Ямполовки в ДНР и заняли новые рубежи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Владимир Зеленский признал, что у Киева нет денег на ВСУ, поэтому, по его мнению, Украину "должны финансировать" западные страны, прежде всего Европа.Назначенный посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправился в Соединенные ШтатыюСоветник президента США по нацбезопасности Майк Уолц взял на себя ответственность за добавление журналиста в чат Белого дома.Глава МИД Венгрии Сийярто планирует сегодня посетить РФ.Хуситы заявили, что атаковали ряд военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем USS Harry Truman и военные цели в районе Тель-Авива.Подробнее об успехах российских военных - в материале Поддавливаем оборону ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, белгородская область, андрей марочко, владимир зеленский, александр дарчиев, вооруженные силы украины, мид венгрии