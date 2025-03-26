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Главное за ночь 26 марта
Главное за ночь 26 марта - 26.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 26 марта
Российская ПВО уничтожила девять украинских дронов за ночь — об этом сообщает Минобороны России. Пять БПЛА сбито над Белгородской областью, два - над Курской,... Украина.ру, 26.03.2025
2025-03-26T08:11
2025-03-26T08:11
2025-03-26T08:34
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александр дарчиев
вооруженные силы украины
мид венгрии
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Российская ПВО уничтожила девять украинских дронов за ночь — об этом сообщает Минобороны России. Пять БПЛА сбито над Белгородской областью, два - над Курской, еще два - над Черным морем.ВС РФ продвинулись вперед на полкилометра у Ямполовки в ДНР и заняли новые рубежи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Владимир Зеленский признал, что у Киева нет денег на ВСУ, поэтому, по его мнению, Украину "должны финансировать" западные страны, прежде всего Европа.Назначенный посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправился в Соединенные ШтатыюСоветник президента США по нацбезопасности Майк Уолц взял на себя ответственность за добавление журналиста в чат Белого дома.Глава МИД Венгрии Сийярто планирует сегодня посетить РФ.Хуситы заявили, что атаковали ряд военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем USS Harry Truman и военные цели в районе Тель-Авива.Подробнее об успехах российских военных - в материале Поддавливаем оборону ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, сша, белгородская область, андрей марочко, владимир зеленский, александр дарчиев, вооруженные силы украины, мид венгрии
Новости, Россия, США, Белгородская область, Андрей Марочко, Владимир Зеленский, Александр Дарчиев, Вооруженные силы Украины, МИД Венгрии