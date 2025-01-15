https://ukraina.ru/20250115/1060265814.html

Лавров знает, о чём говорит. Трамп может подложить свинью России, но может и пойти на уступки по Украине

Лавров знает, о чём говорит. Трамп может подложить свинью России, но может и пойти на уступки по Украине - 15.01.2025 Украина.ру

Лавров знает, о чём говорит. Трамп может подложить свинью России, но может и пойти на уступки по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обращает внимание на понимание избранным президентом США Дональдом Трампом первопричин СВО на Украине и открытость к поискам путей урегулирования конфликта. Однако обольщаться не стоит - не исключено, что новая американская администрация, наоборот, попытается осложнить России жизнь

2025-01-15T06:30

2025-01-15T06:30

2025-01-15T06:30

эксклюзив

комментарий

сергей лавров

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир корнилов

нато

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060245294_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_c67420685c91d1b021fe64f1e061bb36.jpg

На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что диктату Запада теперь противостоит многополярный мир в лице быстроразвивающихся и экономически успешных объединений во всех регионах стран Глобального Юга, БРИКС, ШОС, АСЕАН, Китая, Индии, арабского мира, сообщества латиноамериканских и карибских государств, наконец России вместе с союзниками по Евразийскому экономическому союзу, СНГ, ОДКБ.В этой новой реальности появилось много сильных конкурентов, и они желают честно соперничать в различных сферах, однако Запад к этому не готов и пытается перекрыть дорогу оппонентам везде, например, в экономике – посредством санкций. Не далее, как 13 января, американские власти объявили о введении новых ограничений экспорта высокотехнологичных ИИ-чипов в большинство стран, даже нескольких членов ЕС, что вызвало нешуточную обеспокоенность сообщества."Не нужен никакой конкурент Соединённым Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за "Северными потоками" ещё и "Турецкий поток" вывести из строя", - заявил Лавров.11 января ВСУ предприняли попытку атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", с целью нарушить поставку энергоресурсов в европейские страны. Все 9 беспилотников сбиты, станция работает в штатном режиме."Что касается подрывов, надо понимать: пока что ответственность за диверсии, которые совершаются против объектов российской инфраструктуры, всё-таки несёт уходящая администрация США", - сказал в комментарии изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" политолог Владимир Корнилов.То, что Запад утратил договороспособность и может прибегать к нечестным методам ведения дел, давно ни для кого не секрет, очень ярко это продемонстрировала украинская история, насчитывающая уже 11 лет. Минские соглашения Германия и Франция, выступившие гарантами реализации этого комплекса мер, изначально выполнять не собирались, в чём признались Ангела Меркель и Франсуа Олланд, чьи подписи стоят под документом, уже после ухода с постов канцлера ФРГ и президента Франции соответственно. Об этом Лавров в ходе пресс-конференции тоже напомнил.Теперь же в условиях проведения СВО, которую Москву вынудили начать, для российской стороны крайне важно получить гарантии безопасности. Накануне пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков сказал, что это неотъемлемая составляющая урегулирования украинского конфликта.В свою очередь Лавров подтвердил готовность России к переговорам на эту тему, отметив, что договариваться нужно о более масштабных вопросах безопасности."Конечно же, угрозы на западном фланге, на наших западных границах, должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин. Ликвидированы они могут быть, наверное, только в контексте каких-то более широких договорённостей, мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока ещё никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но, при всей важности этого аспекта безопасности, евразийский контекст будет доминирующим", - заявил министр.По мнению заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрия Суслова, и проект Стамбульского соглашения от апреля 2022 года, и, безусловно, те требования гарантий безопасности, которые Россия направляла США и НАТО в декабре 2021 года, сохраняют свою актуальность, именно на этой основе Россия и будет вести переговоры, если они когда-либо начнутся.В качестве гарантии безопасности для себя Россия будет настаивать на нейтральном статусе Украины, её демилитаризации и денацификации, обеспечении прав русскоязычных граждан, ограничениях на военное сотрудничество Украины и Запада в области безопасности и в военной сфере, а также уменьшении военного присутствия НАТО на восточных рубежах, считает эксперт."Что касается гарантий безопасности для Украины, здесь можно в качестве первоосновы брать Стамбульское соглашение от апреля 2022 года, в котором говорилось о гарантиях от стран Запада. Мы окончательно не договорились, но Россия тоже должна быть одним из гарантов. Здесь договорённости могут выглядеть так, что по мере необходимости, в случае угрозы безопасности для другой неопределившейся части бывшей Украины страны-гаранты начинают немедленные консультации", - поделился своим мнением Суслов в комментарии изданию Украина.ру.Чего Россия ожидает от ТрампаПресс-конференция министра иностранных дел России прошла за 6 дней до инаугурации 47-го (он же 45-й) президента США Дональда Трампа, который обещал положить конец украинскому конфликту менее чем за 24 часа, но позже Кит Келлог, назначенный им спецпосланником по Украине, теперь отвёл на достижение результатов 100 дней.Лавров обратил внимание на важный аспект – команда избранного американского лидера стала больше упоминать реалии на земле, и сам этот факт заслуживает приветствия."Отправной точкой для таких заявлений послужили первые неудачи Зеленского на фронтах и, естественно, победа Дональда Трампа на выборах в США. До этого многие на Западе занимали выжидательную позицию. Тот, кто одерживает победу, диктует свои правила игры. Как только контрнаступление, которое планировал Зеленский, с треском провалилось, так сразу резко поменялся тон комментариев по поводу происходящего сначала в США, а потом и в Европе. Пусть ещё не все поменяли своё мнение, есть кампания противодействия, тем не менее, чем дальше Россия продвигается вперёд, тем быстрее и кардинальнее меняется этот тон", - заявила политолог-международник, востоковед Елена Супонина в комментарии изданию Украина.ру.Кроме того, Трамп первым из западных руководителей честно признал, что в НАТО врали о нерасширении альянса к границам РФ вопреки договорённостям между США с СССР, а затем с Россией, а также в рамках ОБСЕ, отметил Лавров.Это, конечно, важное заявление, но что стоит за этим в реальности? Пойдёт ли Трамп дальше красивых слов и предпримет ли какие-то реальные действия, например, для изменения позиции альянса?"Я думаю, для Трампа в целом украинский кризис не настолько приоритетен, как для Байдена, поэтому у Трампа есть понимание, что рано или поздно придётся договариваться, особенно на фоне успехов России на поле боя. Во-вторых, это как раз один из тех вопросов, где Трамп готов будет пойти на компромисс в будущих переговорах с Россией. Трамп, конечно, не будет разваливать НАТО, но в планах у него стоит некая перетряска альянса, и, возможно, его раздел на мини-блоки. Поэтому тема членства Украины в НАТО для Трампа точно не приоритет. То есть это как раз один из тех вопросов, где Трамп готов будет пойти на компромисс в будущих переговорах с Россией", - заявил американист Малек Дудаков в комментарии изданию Украина.ру.Как бы то ни было, необходимо дождаться, когда Трамп вступит в должность, а его команда сформулирует свои официальные подходы к международным делам, призвал Лавров, а пока все размышления вслух не имеют практического действия."Если господин Трамп, вступив в должность президента, сделает Америку ещё более великой, надо будет очень внимательно смотреть, как эта цель будет достигаться", — добавил глава МИД РФ."Мы видим уже даже по заявлениям и действиям Трампа накануне его президентства, что главным методом продвижения его политики будет шантаж и выкручивание рук. Главное слово года, которое уже на устах Трампа, судя по некоторым публикациям, - "тариф", то есть обложение пошлинами всего, чего только можно, за любые прегрешения и любое несогласие с основной линией внешней политики Трампа. Он применяет это слово не только к своим противникам, но и к своим союзникам, чем вызывает у них напряжение", - говорит Корнилов.И спецпосланник Келлог, и будущий госсекретарь США Марко Рубио намерены под руководством Трампа обеспечивать мир с позиции силы."Всегда американская сторона надеется договариваться с позиции силы, но проблема для Трампа состоит в том, что с позицией силы тут не договоришься, учитывая успехи России на фронте, поэтому не так-то много рычагов влияния на РФ у него остаётся. Всё оружие, какое только можно, поставили. Новых существенных поставок вооружений для ВСУ и согласования новых траншей при Трампе я не ожидаю. Остаётся вопрос экономических санкций и наших замороженных активов, как раз этот вопрос, я думаю, будет активно педалироваться", - сказал Дудаков.А переговорный процесс, по его мнению, может начаться либо с визита спецпосланника Трампа по Украине в Москву, либо со встречи с российскими дипломатами где-нибудь на нейтральной территории.На Трампа не надейся – он может и свинью подложитьНесмотря на то, что победа Трампа повлияла на аспект мнений на Западе, быстрых решений от него Супонина не ожидает, поскольку любой президент США всё равно остается связанным по рукам и ногам прежними обязательствами, текущей политической ситуацией и экономическими интересами страны. К тому же, хоть и в нюансах позиции уходящего и избранного глав государств отличаются – Байден был не готов вести диалог с Россией, а Трамп к этому склонен, - то в общих чертах всё равно есть много схожего."Во-вторых, я опасаюсь, что Трамп будет оказывать давление не только на Киев, но и на Москву, чтобы его предложения на пути решения украинского кризиса были приняты. В-третьих, я ожидаю от него подвоха на каком-то другом направлении, где он может поставить Россию перед жёстким выбором. Например, Трамп может по-другому, нежели этого хотелось бы России, начать решать региональную проблему Ирана на Ближнем и Среднем Востоке. Здесь возможны неприятные сюрпризы", - считает Супонина.В свою очередь Корнилов отмечает, что политика Америки во многом не меняется годами и даже веками."Но сегодня открываются определённые возможности и для нас, и для стран Глобального Юга. Они связаны в первую очередь с декларируемыми методами политики Трампа, которыми недовольны и его союзники. Мы можем пользоваться этими редкими возможностями для того, чтобы вносить раздрай в их ряды и добиваться раскола и НАТО, и других западных блоков, альянсов, союзов. Если Трамп наломает дров, вне зависимости от того, как будут выстраиваться наши с ним отношения, мы сможем попробовать извлечь из этого выгоду", - добавил политолог.Читайте также Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя

https://ukraina.ru/20250113/1060233051.html

https://ukraina.ru/20250114/1060236182.html

https://ukraina.ru/20250113/1060234239.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, комментарий, сергей лавров, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир корнилов, нато, северный поток, турецкий поток, переговоры, минские соглашения