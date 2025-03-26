https://ukraina.ru/20250326/1062031459.html

30 лет "Шенгенской зоне": от расцвета до клинической смерти

30 лет "Шенгенской зоне": от расцвета до клинической смерти - 26.03.2025 Украина.ру

30 лет "Шенгенской зоне": от расцвета до клинической смерти

26 марта 1995 года вступило в силу "Шенгенское соглашение", обеспечившее свободу перемещения людей между рядом стран ЕС. Однако после миграционного кризиса 2015 года и коронавирусных ограничений "Шенген" понемногу умирает

2025-03-26T08:00

2025-03-26T08:00

2025-03-26T08:00

история

история

европа

ес

шенген

безвизовый режим

визы

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При создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС), одного из предтеч Европейского Союза, среди основных целей его существования было заявлено достижение "четырёх свобод": перемещения товаров, услуг, людей и капиталов. Ради свободы перемещения товаров и услуг в 1958 году был создан Таможенный союз, а также приняты иные многочисленные соглашения.А вот свобода перемещения людей оставалась относительной. Хотя гражданам государств ЕЭС не требовались визы для взаимных поездок, сохранение паспортного контроля означало необходимость получать паспорта и потерю времени при прохождении границ.Соглашение о постепенном отказе от пограничного контроля было подписано 14 июня 1985 года представителями Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (эти страны уже создали внутри ЕЭС более тесное содружество – Бенилюкс), а также Франции и ФРГ. Процедура подписания состоялась на судне "Принцесса Мари-Астрид" посреди реки Мозель, в месте схождения границ Люксембурга, Франции и ФРГ, и соглашение получило название по ближайшей к этому месту деревне Шенген. Стоит отметить, что аналогичное законодательство об отмене паспортного контроля к тому времени уже применялось странами Бенилюкса, то есть модель была отработана.Изначально договор существовал независимо от других структур европейской интеграции, поскольку между странами ЕЭС не было консенсуса по вопросу об отмене пограничного контроля. В исходном варианте соглашение предусматривало только постепенную замену паспортного контроля на визуальное наблюдение за индивидуальными транспортными средствами, которые могли бы не останавливаться на границах, а лишь пересечь их с пониженной скоростью.Но 7 февраля 1992 года в Маастрихте был подписан Договор об образовании Европейского Союза, который учреждал понятие гражданства Европейского Союза. Граждане ЕС отныне получали неотъемлемое право перемещаться по всей территории блока. Рост мобильности населения поставил вопрос о постепенном отказе от пограничных процедур на внутренних границах ЕС.К тому времени упомянутые выше пять стран уже подписали "Конвенцию о введении в действие и применении Шенгенского соглашения" (1990). Именно эта конвенция предусмотрела создание "Шенгенской зоны" с полной отменой регулярного паспортного контроля, унифицированной визовой политикой для владельцев обычных паспортов, полицейским и судебным сотрудничеством. В плане международных путешествий Шенгенская зона должна была действовать подобно единому государству с пограничным контролем на внешней границе – при въезде и выезде из зоны, но без пограничного контроля на внутренних рубежах государств, входящих в эту зону.Шенгенское соглашение полностью заработало 26 марта 1995 года для семи стран (к первоначальным участникам присоединились Испания и Португалия). Однако фактическое его применение на границах Германии с Францией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом началось ещё в 1994 году. Автор лично путешествовал из Мюнхена в Страсбург на поезде в июле 1994-го, и никакого контроля на немецко-французской границе не было. При этом помещения пограничной и таможенной служб на страсбургском вокзале были закрыты, судя по слою пыли на стёклах – достаточно давно.В 1997 году в Шенгенскую зону вошли Италия и Австрия. А 1 мая 1999 года вступил в силу Амстердамский договор, внёсший изменения в Договор об образовании ЕС. В соответствии ними положения "Конвенции о введении в действие и применении Шенгенского соглашения" были включены в законодательство ЕС. То есть в последующем новые члены ЕС не подписывали Шенгенское соглашение как таковое: они обязывались исполнять Шенгенские правила как часть законодательства ЕС.Ровно через пять лет после вступления в силу Шенгенского соглашения к нему присоединилась Греция, 25 марта 2001 года – Финляндия, Швеция, Исландия и Норвегия, причём две последние страны не входили в ЕС. Самое большое расширение "Шенгена" произошло 21 декабря 2007 года, тогда в него вошли Мальта, бывшие социалистические страны Европы (Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Чехия) и бывшие советские республики Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония). Не входящие в ЕС Швейцария и Лихтенштейн стали частью "Шенгена", соответственно, в 2008 и 2011 годах.Для жителей Украины шенгенская виза была фетишем, потому подписанное в 2006 году соглашение с ЕС об упрощении визового режима, снижении стоимости визы в два раза (до 35 евро) и обещание безвизового режима в будущем воспринималось украинцами как реальное достижение майдана-2004. А на "евромайдане", начавшемся в ноябре 2013 года, "безвиз с ЕС" был одной из главных "морковок".Однако после того, как в 2015 году беженцы из Азии и Африки начали прибывать в Европу в увеличенном количестве, сначала Германия и Австрия, а позже Норвегия, Швеция, Дания и Франция возобновили пограничный контроль на отдельных участках границы. Хотя внутренний пограничный контроль в Шенгенской зоне может быть восстановлен только в качестве крайней меры в ответ на "серьезные угрозы внутренней безопасности", и не более чем на шесть месяцев, власти упомянутых стран просто каждые полгода продлевали действие соответствующих решений.С начала октября 2023 года пограничный контроль был восстановлен на многих внутренних границах ЕС. Словаки ввели его на границе с Венгрией, Австрия – на границе со Словакией и Чехией, чехи и поляки – на границе со Словакией, а немцы – на границе с Польшей и Чехией. Это связано с тем, что в предыдущие месяцы резко выросло количество мигрантов (в основном с Ближнего Востока), направляющихся в Германию по так называемому "балканскому маршруту".Осенью прошлого года Германия ввела на всех своих наземных границах пограничный контроль с целью сдерживания неконтролируемого въезда мигрантов в страну. С 16 сентября 2024-го выборочный контроль начал действовать на границах с Францией, Данией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, чего раньше не бывало. А в феврале текущего года, за пару недель до парламентских выборов в ФРГ, правительство Олафа Шольца продлило контроль на всех сухопутных границах Германии до 15 сентября 2025-го.В октябре 2024 года в рамках саммита по вопросам миграции, который состоялся с участием лидеров Венгрии, Словакии и Сербии, венгерский премьер Виктор Орбан заявил:"Всё больше лидеров ЕС будут бунтовать. И это разрушит европейское сотрудничество. Так умирает Шенген".Формально Шенгенская зона продолжает существовать, 1 января 2023 года к ней присоединилась Хорватия, а с начала 2025-го – Болгария и Румыния, то есть ныне все страны-члены ЕС входят в Шенген. Однако даже если случится чудо, и Шенгенское соглашение вновь начнёт работать так, как это было в 1995 году, для граждан Украины и других стран, имеющих ныне безвизовый режим с ЕС, он вскоре может превратиться в формальность.С 2027 года в Евросоюзе готовятся запустить в действие Европейскую систему информации и авторизации путешествий (ETIAS) для граждан стран, которые могут въезжать в ЕС без визы. Перед поездкой в ​​Шенгенскую зону путешественникам нужно будет получить предварительное разрешение, заполнив онлайн-заявку. При этом необходимо будет указать личные данные, ответить на ряд вопросов и заплатить сбор в размере 7 евро.Подавать заявку создатели системы рекомендуют за 96 часов до запланированного въезда. В проспекте системы написано, что "результаты обычно будут приходить за несколько минут, но иногда проверка может длиться до 30 дней". В случае одобрения разрешения, заявитель получит онлайн-подтверждение. Разрешение на въезд будет действовать три года или до окончания срока действия паспорта. А вот в случае отказа путешественник должен будет подать заявку на получение шенгенской визы, ибо обжалование отказа в разрешении на въезд не предусмотрено.Единственное, что может порадовать граждан, ныне пользующихся безвизом с ЕС, так это тот факт, что внедрение системы ETIAS уже несколько раз откладывали. Впервые её собирались запустить ещё в ноябре 2024-го.

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https://ukraina.ru/20240705/1056075348.html

европа

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, европа, ес, шенген, безвизовый режим, визы