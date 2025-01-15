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Как Пётр Румянцев стал Задунайским. 300 лет великому полководцу

Как Пётр Румянцев стал Задунайским. 300 лет великому полководцу - 15.01.2025 Украина.ру

Как Пётр Румянцев стал Задунайским. 300 лет великому полководцу

Будущий генерал-фельдмаршал граф Пётр Александрович Румянцев-Задунайский родился 15 января 1725 года в селе Строенцы в Приднестровье (или в Москве – историки к общему мнению не пришли). Его отец, генерал-аншеф Александр Иванович Румянцев – сподвижник Петра I, а прадед по материнский линии – боярин Артамон Матвеев, "дядька" царя Алексея Михайловича

2025-01-15T07:59

2025-01-15T07:59

2025-01-15T07:59

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новороссия

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Вплоть до второй половины XVIII столетия Османская империя оставалась вершительницей судеб на всём Востоке Европы. Султан был недоволен усилением влияния России в Польше. В 1768 году между державами разразилась война.В 1770 году благодаря применению новой тактики русские войска под командованием Петра Румянцева нанесли сокрушительные поражения туркам в Южной Бессарабии (при Ларге и Кагуле). В этих сражениях русская армия существенно уступала в численности вражеским силам, но благодаря бессарабским победам смогла очистить от османов всё левобережье Дуная: Молдавию, Валахию, вплоть до границы с Сербией.В 1770-71 годах армия Румянцева создала на Дунае эффективную систему подвижной обороны, сковала здесь крупные османские силы. В это время вторая русская армия Василия Долгорукого практически беспрепятственно заняла Тавриду.В марте 1772 года между Россией и Турцией было заключено перемирие, начались переговоры, которые шли целый год без особого успеха.Фактически русские войска контролировали всё Северное Причерноморье и Дунайские княжества. Однако соседние европейские державы были против сохранения над этими территориями власти Петербурга. Австрия демонстративно готовилась к войне на стороне турок. Главный российский союзник — король Пруссии Фридрих II вступил в сепаратные переговоры с австрийцами.Для сохранения геополитического равновесия Петербург был вынужден дать согласие Берлину и Вене на Первый раздел Польши. Однако по мере затягивания войны аппетиты германских держав росли и уже появились проекты окончательного раздела Речи Посполитой.Османская империя господствовала на Чёрном море, имела огромные людские ресурсы, и поэтому могла довольно долго находиться в состоянии войны с Россией. Ресурсы Петербурга напротив были ограничены, к тому же в сентябре 1773 году в глубоком тылу вспыхнуло восстание Емельяна Пугачёва.Ключевыми вопросами русско-турецких мирных переговоров был послевоенный статус Крымского ханства, а также организация русской торговли в Чёрном море. И если по первому вопросу после подписания Карасубазарского трактата 1772 года была хоть какая-то ясность (всё шло к тому, что Крымское ханство обретёт большой объём самостоятельности), то по второму вопросу Порта была непреклонна.Турецкие переговорщики на мирных конгрессах в Фокшанах и Бухаресте соглашались с тем, что русский торговый флот должен получить право свободного передвижения в Чёрном море. Вот только они были категорически против выделения России гаваней.Вести торговлю только через российский Таганрог было затруднительно: во-первых, Азовское море мелководно, во-вторых, контролируя Керчь и Еникале, султан или крымский хан мог в любой момент заблокировать сообщение через Керченский пролив.В ноябре 1773 году в этой переговорной позиции турок произошло незначительное смягчение.Они соглашались уступить России Кинбурнский замок с одноимённой косой у входа в Буго-Днепровский лиман при условии, что русские откажутся от претензий на Керчь и Еникале. Беда была лишь в том, что Кинбурн абсолютно не подходил для устройства гавани "по причине великих мелей, далеко в море и залив распространившихся".Весной 1774 года, когда восстание Пугачёва близилось к своему пику и повстанцы уже были на подступах к Казани, полномочия заключения мира с Турцией перешли к графу Румянцеву.Екатерина II пошла на объединение в одних руках функций главнокомандующего и главного переговорщика для того, чтобы максимально ускорить завершение затянувшейся войны.В апреле Румянцев получил от императрицы "последние кондиции" для будущих переговоров. В них выражалась готовность российского правительства идти на большие уступки. Графу разрешалось пойти на передачу татарам Керчи и Еникале, при условии признания Портой независимости Крымского ханства, а также получения Россией Кинбурнского замка. Румянцеву предлагалось также требовать от визиря уступки или разрушения Очаковской крепости, но на этом пункте рекомендовалось не настаивать.Румянцев в статусе главного российского переговорщика проявил самостоятельность. Так, он запросил в числе османских компенсаций за оставление русскими крепостей на Керченском полуострове Гаджибейский замок (на месте нынешней Одессы).Вполне ожидаемо этот вариант территориального размена получил отрицательный ответ. Однако, в начале мая 1774 года, когда по переписке визирь Мухсун-заде намекал на необходимость более серьёзных уступок с русской стороны, войска Румянцева перешли Дунай.Их вступление на Балканы было неожиданно для турок, поскольку ранее дунайская армия демонстрировала подготовку к оборонительным действиям. Кроме того, показательно усиливались русские эскадры в Средиземноморье и на Азовском море.За Дунаем Румянцев ставил перед корпусами Михаила Каменского и Александра Суворова задачу — не ввязываясь в крепостную войну, продвигаться к Шумле, где размещалась ставка великого визиря. Спустя месяц главные силы русской армии во главе с Румянцевым также переправились через Дунай и блокировали Рущук и Силистрию с сильными турецкими гарнизонами.20 июня 1774 года объединённый отряд Каменского и Суворова (около 24 тыс. человек) одержал победу над основными силами (40 тыс. человек) турецкой армии у Козлуджи (ныне — город Суворово в Болгарии).В итоге визирь был блокирован и вынужден был направить Румянцеву послание с предложением объявить новое перемирие и начать мирный конгресс.На этот раз уже русский главнокомандующий ответил отказом.16 июля османские уполномоченные Ресми-Ахмед эфенди (хранитель султанской печати) и Ибрагим-Мюниб(канцлер, министр иностранных дел) прибыли для ведения переговоров в деревню Кючук-Кайнарджи, где находилась ставка Румянцева.В связи с тем, что сотрудники русской дипломатической службы (во главе с Алексеем Обресковым) задерживались на левом берегу Дуная, Румянцев назначил российским уполномоченным генерал-поручика Николая Репнина и особо оговорил — переговоры должны занять не более пяти дней.К вечеру следующего дня были достигнуты договорённости по всем основным вопросам мирного урегулирования.Крымское ханство получало политическую независимость, при сохранении духовной связи с султаном. Россия оставляла за собой Керчь, Еникале и Кинбурн, а также участок черноморского побережья между Днепром и Бугом. Все иные крепости в Крыму, на Тамани и Кубани возвращались ханству. Торговля по Чёрному морю, равно как по Дунаю и Средиземному морю "взаимным образом обеим империям дозволена". Кроме того, Турция обязалась выплатить контрибуцию в размере 4,5 млн. рублей.Российская империя взамен уступала Порте занятые русскими войсками Очаковскую область, Бессарабию, Дунайские княжества, все острова в Средиземноморье "выговоря для жителей островских и помянутых провинций свободное отправление веры, облегчение в податях и сохранение при их привилегиях".Таковы были предварительные условия мирного договораТем временем русские войска продолжали теснить турецкие отряды, уничтожали продовольственные запасы вокруг осаждённых османских крепостей.Вечером 22 июля Кючук-Кайнарджийский мирный договор был подписан на предложенных Румянцевым условиях.Главнокомандующий нарочно старался приурочить заключение этого судьбоносного документа к годовщине не столь радостного для России Прутского мирного договора с Турцией (от 23 июля 1711 года). Таким образом Румянцев стремился окончательно перевернуть страницу истории, омрачавшую правление его крёстного отца (по некоторым данным будущий полководец был последним крестником Петра I, в честь которого и был назван).26 июля в ставке русского командования состоялся размен текстов договора, подписанных сторонами. В тот же день всем имперским войскам и флотам была отдана команда прекратить боевые действия.Кючук-Кайнарджийский трактат был с восторгом воспринят в Петербурге.Ещё бы, ведь он был существенно лучше переговорных директив, изначально направленных Румянцеву. Приобретения на Керченском полуострове позволяли России не только контролировать вход в Азовское море, иметь мощный рычаг влияния на Крымское ханство, но и получить первую гавань на Чёрном море. В 1783 году 11 русских фрегатов, совершивших стремительный переход в Ахтиарскую бухту после обнародования рескрипта о присоединении Крыма, сосредотачивались именно в Керчи.В междуречье Днепра и Южного Буга Россия получила возможность создать новые верфи и военно-морские базы, рядом с которыми выросли города Херсон и Николаев. Сама возможность строить не только гражданские, но и военные суда на Чёрном море также проистекала из условия Кючук-Кайнарджи нежданного в Петербурге.Дискриминационная для России статья Белградского договора о запрете на строительство и содержание военного флота на Азовском и Чёрном морях отменялась (как и весь договор), а в новом мирном соглашении эта тема обходилась молчанием. Поэтому скорые военно-корабельные проекты в Херсоне осуществлялись Петербургом "по умолчанию".Екатерина II осыпала графа Румянцева за его военные и дипломатические победы в той войне высшими государственными наградами, среди которых особо выделялись фельдмаршальский жезл и почётное наименование "Задунайский".Через год после этих событий в честь полководца были организованы грандиозные торжества и народные гуляния в Москве на Ходынском поле.Императрица тогда посетила имение Румянцевых в деревне Троицкое неподалёку от Первопрестольной, где также проходили празднества, и, по местной легенде, повелела его именовать Троицкое-Кайнарджи. Здесь же по заказу Петра Румянцева в 1778 году в память о тех событиях был возвед’н Троицкий храм. Это строение выполнено в весьма необычном для Подмосковья стиле французского классицизма.В 30-х годах XIX века неподалёку от этой церкви младший сын фельдмаршала — Сергей Румянцев построил мавзолей для перезахоронения останков отца. Однако этот задумка осуществлена не была, и прах доблестного Румянцева-Задунайского так и остался в Киево-Печерской лавре.

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