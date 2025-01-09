https://ukraina.ru/20250109/1060153892.html

Сальдо показал, как "Ланцет" уничтожает "Град" ВСУ в Херсонской области

Сальдо показал, как "Ланцет" уничтожает "Град" ВСУ в Херсонской области - 09.01.2025 Украина.ру

Сальдо показал, как "Ланцет" уничтожает "Град" ВСУ в Херсонской области

Военнослужащие российской войсковой группировки "Днепр" успешно уничтожают ракетные установки, которыми украинская армия обстреливает населённые пункты Херсонской области. Об этом 9 января в своём телеграм-канале рассказал губернатор российского региона Владимир Сальдо.

2025-01-09T11:39

2025-01-09T11:39

2025-01-09T11:39

новости

херсонская область

днепр

херсонское направление

владимир сальдо

вооруженные силы украины

вдв

всу

мирные жители

рсзо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047564746_0:48:2956:1711_1920x0_80_0_0_07bb945af7d3652a00d0ba72ff327ad3.jpg

В опубликованном видеоматериале Владимир сальдо рассказал, как подразделения беспилотной авиации артиллерийского соединения ВДВ из российской группировки войск "Днепр" успешно применили барражирующие боеприпасы "Ланцет" для ликвидации артиллерии противника на Каховском направлении в Херсонской области."После запуска "Ланцета", боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения и, используя данные разведывательного беспилотника "Zala", обнаружил замаскированную РСЗО БМ-21 "Град", которая обстреливала мирное население на левом берегу Днепра. Оператор профессионально произвел захват цели и осуществил прямое попадание, в результате чего установка была уничтожена", - отметил Сальдо в комментарии к видеоматериалу.По информации губернатора, на этом участке СВО подразделения БПЛА ВДВ ликвидировали десятки орудий и других боевых систем ВСУ.Ранее Сальдо рассказал о напряженной ситуации на линии фронта на Херсонском направлении

херсонская область

днепр

херсонское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсонская область, днепр, херсонское направление, владимир сальдо, вооруженные силы украины, вдв, всу, мирные жители, рсзо, обстрелы, военные преступления, сво, новые регионы