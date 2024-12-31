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Сальдо рассказал о напряженной ситуации на линии фронта на Херсонском направлении

Сальдо рассказал о напряженной ситуации на линии фронта на Херсонском направлении - 31.12.2024 Украина.ру

Сальдо рассказал о напряженной ситуации на линии фронта на Херсонском направлении

Ситуация на линии фронта на Херсонском направлении остается напряженной, но контролируемой. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости

2024-12-31T11:11

2024-12-31T11:11

2024-12-31T10:58

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"У противника нет сил для масштабной десантной операции, но высадки малыми группами, в том числе на черноморском побережье, до сих пор происходят. В основном эти акции носят чисто пропагандистский характер, никакого реально военного эффекта от них нет", - сказал Сальдо.По его словам, перебраться через Днепр незаметно сейчас практически невозможно.Он заверил, что цели и задачи спецоперации на Украине успешно выполняются, киевский режим шаг за шагом терпит стратегическое поражение. ВСУ не хватает оружия и личного состава, а тот, который есть, теряет мотивацию воевать.О других успехах ВС РФ - в материале Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, они могут быть организованы и в праздничные дни, сообщили в пророссийском подполье на сайте Украина.ру.

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новости, херсонское направление, днепр, херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины