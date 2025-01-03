https://ukraina.ru/20250103/1060047161.html

“Болезненный бред”: Онуфриенко высказался по поводу форсирования ВС РФ Днепра в Херсонской области

“Болезненный бред”: Онуфриенко высказался по поводу форсирования ВС РФ Днепра в Херсонской области - 03.01.2025 Украина.ру

“Болезненный бред”: Онуфриенко высказался по поводу форсирования ВС РФ Днепра в Херсонской области

Новости о подготовке ВС РФ к форсированию Днепра в Херсонской области можно назвать таким же “бредом”, как и сообщения 2023 года о том, что киевский режим после подрыва дамбы Каховской ГЭС из-за обмеления Днепра форсирует его и будет наступать на Запорожскую АЭС и Крым

2025-01-03T05:00

2025-01-03T05:00

2025-01-03T05:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По его словам, слабо представляется, как на высокий западный берег без колоссальных потерь можно перебросить не просто личный состав, но и гигантский объем техники, боеприпасов и продовольствия российской армии.“Люди, которые об этом бредят, не таскали в своей жизни ничего тяжелее своих предположений”, — резюмировал Онуфриенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин также прокомментировал эту тему."В целом в Херсонской области мы владеем умеренной инициативой. И в случае нашего десанта врагу придется туда перебрасывать что-то более серьезное. <…> Вообще у этой истории есть два варианта: либо мы действительно что-то готовим, либо мы делаем вид, что что-то готовим, чтобы заставить противника перебрасывать откуда-то резервы под Херсон", — считает Рожин.Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под ХерсономПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки

https://ukraina.ru/20241228/1060033819.html

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новости, россия, днепр, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали