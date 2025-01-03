“Болезненный бред”: Онуфриенко высказался по поводу форсирования ВС РФ Днепра в Херсонской области - 03.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250103/1060047161.html
“Болезненный бред”: Онуфриенко высказался по поводу форсирования ВС РФ Днепра в Херсонской области
“Болезненный бред”: Онуфриенко высказался по поводу форсирования ВС РФ Днепра в Херсонской области - 03.01.2025 Украина.ру
“Болезненный бред”: Онуфриенко высказался по поводу форсирования ВС РФ Днепра в Херсонской области
Новости о подготовке ВС РФ к форсированию Днепра в Херсонской области можно назвать таким же “бредом”, как и сообщения 2023 года о том, что киевский режим после подрыва дамбы Каховской ГЭС из-за обмеления Днепра форсирует его и будет наступать на Запорожскую АЭС и Крым
2025-01-03T05:00
2025-01-03T05:00
новости
россия
днепр
вооруженные силы украины
вс рф
сво
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/12/1046336956_0:122:1239:819_1920x0_80_0_0_1a16e5d0dc151adb89b17b199f5df101.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По его словам, слабо представляется, как на высокий западный берег без колоссальных потерь можно перебросить не просто личный состав, но и гигантский объем техники, боеприпасов и продовольствия российской армии.“Люди, которые об этом бредят, не таскали в своей жизни ничего тяжелее своих предположений”, — резюмировал Онуфриенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин также прокомментировал эту тему."В целом в Херсонской области мы владеем умеренной инициативой. И в случае нашего десанта врагу придется туда перебрасывать что-то более серьезное. &lt;…&gt; Вообще у этой истории есть два варианта: либо мы действительно что-то готовим, либо мы делаем вид, что что-то готовим, чтобы заставить противника перебрасывать откуда-то резервы под Херсон", — считает Рожин.Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под ХерсономПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
https://ukraina.ru/20241228/1060033819.html
россия
днепр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/12/1046336956_147:0:1239:819_1920x0_80_0_0_1f4fa6215624a63684109ff0a9639225.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днепр, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали
Новости, Россия, Днепр, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, детали

“Болезненный бред”: Онуфриенко высказался по поводу форсирования ВС РФ Днепра в Херсонской области

05:00 03.01.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Новости о подготовке ВС РФ к форсированию Днепра в Херсонской области можно назвать таким же “бредом”, как и сообщения 2023 года о том, что киевский режим после подрыва дамбы Каховской ГЭС из-за обмеления Днепра форсирует его и будет наступать на Запорожскую АЭС и Крым
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
“Что сейчас реально происходит в районе Херсона? Мы только недавно вышли к Антоновскому мосту в районе дач, наступая от Алешек. И наше присутствие там пока документально не подтверждено. Как и то, что ВСУ смогли выдавить нас обратно. Там же еще есть многочисленные острова, за которые постоянно идут боевые действия”, — рассказал собеседник издания.
По его словам, слабо представляется, как на высокий западный берег без колоссальных потерь можно перебросить не просто личный состав, но и гигантский объем техники, боеприпасов и продовольствия российской армии.
“Люди, которые об этом бредят, не таскали в своей жизни ничего тяжелее своих предположений”, — резюмировал Онуфриенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин также прокомментировал эту тему.
"В целом в Херсонской области мы владеем умеренной инициативой. И в случае нашего десанта врагу придется туда перебрасывать что-то более серьезное. <…> Вообще у этой истории есть два варианта: либо мы действительно что-то готовим, либо мы делаем вид, что что-то готовим, чтобы заставить противника перебрасывать откуда-то резервы под Херсон", — считает Рожин.
Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
28 декабря 2024, 08:07
Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им едуВ Селидово украинские военные ВСУ убили в Селидово семью, которая месяц готовила им еду. В Селидово в ДНР солдаты Вооруженных сил Украины убили семейную пару, которая месяц готовила им еду. Об этом агентству РИА Новости рассказала беженка Елена Николаенко
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
 
НовостиРоссияДнепрВооруженные силы УкраиныВС РФСВОдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:20Конрад Рэнкас: В обозримом будущем Россия не сможет вернуться к утешительному "геополитическому сну"
08:10Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт
08:08Армии НАТО. Цена войны
08:07Битва за Арктику: проблемы правового статуса
08:00"Большая лгунья": эксперт развенчал миф о кинофобии Ангелы Меркель
07:50"Козацьки стравы": что ели казаки у Гоголя
07:40Ситуация остается напряженной: военный волонтер об эксплуатации "буханок" на фронте
07:30"На жену смотреть не сможешь". Голая правда Барбары Брыльской
07:20Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника"
07:10Сергей Полетаев: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США
07:05Спикер парламента ДНР рассказал, как командовал Шахтерской дивизией
07:00Почему "встреча Путина и Трампа" не состоялась? Офис "АнтиТрамп" в Киеве, что нагадала гадалка Залужному?
06:50Сергей "Лыня" Паршиков о результатах работы волонтеров в минувшем году и планах на следующий
06:40Мир через призму России: пять главных событий 2024 года
06:30"Клетка и мусора – реальность для каждого украинца". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
06:20Часы 12 бьют. Что станет с Украиной в 2025 году
06:15Год Спокойного Медведя. Предсказание на заданную тему
06:00Республиканцы в большинстве, но Трампу грозят проблемы: в чём особенность нового состава Конгресса США
05:55Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования Днепра
05:40Трухачёв назвал того, кто заставит Трампа сохранить финансирование Украины
Лента новостейМолния