"Главный наш союзник – именно Зеленский": эксперт назвал худший сценарий для Москвы
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
Вновь избранный президент США Дональд Трамп хочет заморозить конфликт на Украине, чтобы не толкнуть Россию в объятия Китая. Однако это не значит, что Вашингтону не нужен Киев. Трамп планирует продолжать накачивать местный террористический режим оружием, как буфер, сдерживающий Россию
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил полковник запаса, первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), доктор политических наук Андрей Пинчук
"Китай, главный геополитический противник Трампа. СВО повышает кооперацию России и Китая, чтобы не толкать Россию в объятия Китая Трамп замораживает ситуацию. Но при заморозке мы не решаем главную цель СВО – не устраняем стратегическую угрозу со стороны Украины. У меня надежда на главного нашего "союзника" по переговорам Вовку Зеленского (смеется), он точно не подведет, он не хочет, чтобы его повесили. Повторюсь, главный наш союзник в том, чтобы не допустить заморозки конфликта - именно Зеленский", - подчеркнул Пинчук.
В последнее время активно обсуждается тема переговоров и возможности в сжатые сроки завершить специальную военную операцию. В частности, не так давно глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что цели СВО близки к достижению, а чуть позже спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко анонсировала переговоры на 2025 год.
Пинчук добавил, что Запад может попытаться склонять Россию к переговорам с помощью обрушения цен на энергоносители, новых поставок оружия на Украину, которое еще не поставлялось. Взамен, считает эксперт, Трамп предложит Кремлю частичное снятие санкций, в том числе персональных, чтобы заставить ряд российских политиков и бизнесменов продавить тему переговоров.
С полным текстом интервью Андрея Пинчука можно ознакомиться здесь: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти.