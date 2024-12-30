"Главный наш союзник – именно Зеленский": эксперт назвал худший сценарий для Москвы - 30.12.2024 Украина.ру
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"Главный наш союзник – именно Зеленский": эксперт назвал худший сценарий для Москвы
"Главный наш союзник – именно Зеленский": эксперт назвал худший сценарий для Москвы - 30.12.2024 Украина.ру
"Главный наш союзник – именно Зеленский": эксперт назвал худший сценарий для Москвы
Вновь избранный президент США Дональд Трамп хочет заморозить конфликт на Украине, чтобы не толкнуть Россию в объятия Китая. Однако это не значит, что Вашингтону не нужен Киев. Трамп планирует продолжать накачивать местный террористический режим оружием, как буфер, сдерживающий Россию
2024-12-30T06:45
2024-12-30T06:45
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владимир зеленский
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служба внешней разведки
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил полковник запаса, первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), доктор политических наук Андрей ПинчукВ последнее время активно обсуждается тема переговоров и возможности в сжатые сроки завершить специальную военную операцию. В частности, не так давно глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что цели СВО близки к достижению, а чуть позже спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко анонсировала переговоры на 2025 год.Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 годЦели СВО близки к достижению. В России заговорили о стратегическом поражении ЗападаПинчук добавил, что Запад может попытаться склонять Россию к переговорам с помощью обрушения цен на энергоносители, новых поставок оружия на Украину, которое еще не поставлялось. Взамен, считает эксперт, Трамп предложит Кремлю частичное снятие санкций, в том числе персональных, чтобы заставить ряд российских политиков и бизнесменов продавить тему переговоров.С полным текстом интервью Андрея Пинчука можно ознакомиться здесь: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, китай, дональд трамп, андрей пинчук, владимир зеленский, украина.ру, служба внешней разведки , совет федерации, переговоры
Новости, Россия, Украина, Китай, Дональд Трамп, Андрей Пинчук, Владимир Зеленский, Украина.ру, Служба внешней разведки , Совет Федерации, переговоры

"Главный наш союзник – именно Зеленский": эксперт назвал худший сценарий для Москвы

06:45 30.12.2024
 
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
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Вновь избранный президент США Дональд Трамп хочет заморозить конфликт на Украине, чтобы не толкнуть Россию в объятия Китая. Однако это не значит, что Вашингтону не нужен Киев. Трамп планирует продолжать накачивать местный террористический режим оружием, как буфер, сдерживающий Россию
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил полковник запаса, первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), доктор политических наук Андрей Пинчук
"Китай, главный геополитический противник Трампа. СВО повышает кооперацию России и Китая, чтобы не толкать Россию в объятия Китая Трамп замораживает ситуацию. Но при заморозке мы не решаем главную цель СВО – не устраняем стратегическую угрозу со стороны Украины. У меня надежда на главного нашего "союзника" по переговорам Вовку Зеленского (смеется), он точно не подведет, он не хочет, чтобы его повесили. Повторюсь, главный наш союзник в том, чтобы не допустить заморозки конфликта - именно Зеленский", - подчеркнул Пинчук.
В последнее время активно обсуждается тема переговоров и возможности в сжатые сроки завершить специальную военную операцию. В частности, не так давно глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что цели СВО близки к достижению, а чуть позже спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко анонсировала переговоры на 2025 год.
Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 год
Цели СВО близки к достижению. В России заговорили о стратегическом поражении Запада
Пинчук добавил, что Запад может попытаться склонять Россию к переговорам с помощью обрушения цен на энергоносители, новых поставок оружия на Украину, которое еще не поставлялось. Взамен, считает эксперт, Трамп предложит Кремлю частичное снятие санкций, в том числе персональных, чтобы заставить ряд российских политиков и бизнесменов продавить тему переговоров.
С полным текстом интервью Андрея Пинчука можно ознакомиться здесь: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти.
 
НовостиРоссияУкраинаКитайДональд ТрампАндрей ПинчукВладимир ЗеленскийУкраина.руСлужба внешней разведкиСовет Федерациипереговоры
 
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