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"Главный наш союзник – именно Зеленский": эксперт назвал худший сценарий для Москвы

"Главный наш союзник – именно Зеленский": эксперт назвал худший сценарий для Москвы - 30.12.2024 Украина.ру

"Главный наш союзник – именно Зеленский": эксперт назвал худший сценарий для Москвы

Вновь избранный президент США Дональд Трамп хочет заморозить конфликт на Украине, чтобы не толкнуть Россию в объятия Китая. Однако это не значит, что Вашингтону не нужен Киев. Трамп планирует продолжать накачивать местный террористический режим оружием, как буфер, сдерживающий Россию

2024-12-30T06:45

2024-12-30T06:45

2024-12-30T06:45

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил полковник запаса, первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), доктор политических наук Андрей ПинчукВ последнее время активно обсуждается тема переговоров и возможности в сжатые сроки завершить специальную военную операцию. В частности, не так давно глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что цели СВО близки к достижению, а чуть позже спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко анонсировала переговоры на 2025 год.Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 годЦели СВО близки к достижению. В России заговорили о стратегическом поражении ЗападаПинчук добавил, что Запад может попытаться склонять Россию к переговорам с помощью обрушения цен на энергоносители, новых поставок оружия на Украину, которое еще не поставлялось. Взамен, считает эксперт, Трамп предложит Кремлю частичное снятие санкций, в том числе персональных, чтобы заставить ряд российских политиков и бизнесменов продавить тему переговоров.С полным текстом интервью Андрея Пинчука можно ознакомиться здесь: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, китай, дональд трамп, андрей пинчук, владимир зеленский, украина.ру, служба внешней разведки , совет федерации, переговоры