https://ukraina.ru/20241210/1059540094.html

Цели СВО близки к достижению. В России заговорили о стратегическом поражении Запада

Цели СВО близки к достижению. В России заговорили о стратегическом поражении Запада - 10.12.2024 Украина.ру

Цели СВО близки к достижению. В России заговорили о стратегическом поражении Запада

Вооруженным силам РФ принадлежит стратегическая инициатива на всей линии фронта, цели специальной военной операции на Украине близки к достижению, заявил 10 декабря глава СВР Сергей Нарышкин. В это же время российская армия взяла под контроль село Шевченко – ключевой населенный пункт на пути к Покровску (Красноармейску)

2024-12-10T13:13

2024-12-10T13:13

2024-12-10T13:13

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Стратегическая инициативаБоевые действия в настоящий момент продолжаются не в пользу Киева, заявил Нарышкин в интервью журналу "Разведчик".В этом заявлении Нарышкина важно все: и что цели скоро будут достигнуты, что Вооруженные силы Украины вот-вот рухнут, и то, что никаких договоров с теми людьми, которые считают себя властями этой страны Москва вести не будет.При первом приближении может показаться, что глава СВР предвосхищает события: несмотря на очевидные успехи ВС РФ, украинская армия продолжает сопротивление. Однако тенденция очевидна. Ее лишний раз подтверждает освобождение села Шевченко.Казалось бы, как взятие одного села, о существовании которого мало кто знал до настоящего момента, может ускорить крах ВСУ, однако специфика боевых действий в Донбассе заключается в том, что такие села имеют важное значение в общей линии украинской обороны.Село Шевченко расположено к югу от Покровска – важного оборонительного укрепрайона ВСУ в Донбассе."Освобождение села Шевченко, важного для выхода к южным окраинам Покровска, создаст дополнительные сложности для группировки ВСУ и растянет их силы по фронту", - прокомментировал телеграм-канал "Рыбарь".Таким образом, до непосредственно Покровска российской армии осталось преодолеть считанные километры.Успехи ВС РФ признают и на Западе. Издание Forbes пишет, что армия России отказалась от лобовых штурмов, в данном случае идет охват города через взятие под контроль населенных пунктов, расположенных вблизи, что может привести к "отрезанию" украинского гарнизона в Покровске."Мы видим, что очень активные боевые действия, которые сейчас наблюдаются в последние дни, в Шевченко, я вам скажу, это имеет очень серьезное значение в плане освобождения самого города Красноармейска и выхода на другой оперативный простор", - заявил накануне глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24".Продвижению ВС РФ под Покровском способствует ослабленная оборона противника на этом участке, заявил ранее изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 гг. Виталий Киселёв."Мы там нащупали уязвимые места, разобрали оборону врага на семь участков и двигаемся по этим семи участкам. Штурмовики, подкрепление, снабжение – все хорошо", - рассказал он.Во-первых, это результат тщательной разведки, отметил Киселёв. Во-вторых, Украина перебросила оттуда свои механизированные бригады под Курск и под Харьков. ВС РФ этим своевременно воспользовались и развивают успех, резюмировал эксперт.Ошибочный расчет ЗападаВ интервью Сергей Нарышкин также затронул тему роли Запада в украинском конфликте. По его словам, боевые действия на Украине должны по мысли противника спровоцировать волнения в РФ."Стратегический расчет Запада в украинском кризисе предельно ясен: навязать нам затяжную борьбу на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции", - сказал он.Украина в данном случае, полагает глава СВР, служит лишь средством борьбы против России."Воевать будут, что называется, "до последнего украинца", а когда их не останется, на борьбу со "страшным русским медведем" заставят выйти прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе — и немцев", - заявил Нарышкин.По его словам, необходимые для этого "технологии промывки мозгов населению и давления на местные элиты у глобалистов имеются".Директор СВР выразил уверенность, что дальнейшая эскалация не только не приведет к истощению России, как рассчитывают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада."Несмотря на санкции и кражу наших суверенных активов, российская экономика демонстрирует рост, ускоренными темпами развивается импортозамещение, в том числе в высокотехнологичных отраслях. Появляются новые логистические цепочки, укрепляются хозяйственные связи с незападными странами, прежде всего на пространстве Большой Евразии", - подчеркнул он.Все попытки "раскачать" ситуацию в России оказались безуспешными, заявил Нарышкин."Люди осознают, что мы боремся не с киевской хунтой, а с коллективным Западом, и цена этого противостояния — наши свобода и суверенитет", - отметил он.Упомянутая Нарышкиным возможность стратегического поражения Запада выводит ситуацию на принципиально иной уровень. Без такого исхода невозможно вести речь о конечной победе России. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что целью РФ должен стать развал США.По его словам, Москве нужно действовать так, чтобы нанести максимальный вред своим противникам."Вред во всем, в чем можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне. Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений. Находить проблемы в их важнейших технологиях и беспощадно наносить удары по ним. Буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги. Наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры", - писал Медведев у себя в телеграм-канале.И никаких правил в отношении врага, заключил он.О том, какую роль в завершении украинского конфликта может сыграть следующий президент США Дональд Трамп - в материале издания Украина.ру Трамп вступил на путь миротворца: вопросов и сомнений больше, чем поводов для радости.

https://ukraina.ru/20241207/1059472075.html

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Павел Котов

эксклюзив, россия, запад, украина, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , сво, вс рф