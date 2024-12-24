Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 год
14:46 24.12.2024 (обновлено: 14:47 24.12.2024)
Переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, однако он будет непростым. Такое заявление 24 декабря во время встречи с журналистами сделала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
"Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой. И хотя абсолютно справедливо то, что сказал [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин], что политика - это поиск компромиссов. И переговоры - это поиск компромиссов", - сказала спикер.
Во вторник, 24 декабря, в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что кризис на Украине закончится уже в будущем году.
"Война закончится в 2025 году. Либо его [конфликт. - Ред.] удастся завершить мирными переговорами, либо будет уничтожена одна из воюющих сторон", - сказал Орбан.
Реагируя на это заявление венгерского политика, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что доля истины в его словах есть.
"Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим", - сказал Картаполов, уточнив, что завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя, "все может быть".
13:56В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 годуПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший, что Киев уже проиграл в конфликте, и значит кризис на Украине закончится уже в 2025 году, "знает, что говорит". Так отреагировал на слова венгерского политика глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Его слова 24 декабря опубликовало агентство РИА Новости
Во время "Прямой линии", прошедшей 19 декабря, Путин подчеркнул, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной, российская сторона готова вести диалог "на базе того, о чем мы договорились в ходе переговоров в Стамбуле, и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня".
Разговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры в последнее время набирают обороты. Причина - заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о твердом намерении завершить конфликт на Украине. Что из этого может получиться, разбирался автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?.