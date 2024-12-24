https://ukraina.ru/20241224/1059915008.html

Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 год

Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 год - 24.12.2024 Украина.ру

Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 год

Переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, однако он будет непростым. Такое заявление 24 декабря во время встречи с журналистами сделала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

2024-12-24T14:46

2024-12-24T14:46

2024-12-24T14:47

новости

украина

россия

владимир путин

виктор орбан

дональд трамп

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101774/31/1017743150_0:234:2662:1731_1920x0_80_0_0_249206844345971dbc3b44d384efb1c9.jpg

Во вторник, 24 декабря, в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что кризис на Украине закончится уже в будущем году."Война закончится в 2025 году. Либо его [конфликт. - Ред.] удастся завершить мирными переговорами, либо будет уничтожена одна из воюющих сторон", - сказал Орбан.Реагируя на это заявление венгерского политика, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что доля истины в его словах есть."Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим", - сказал Картаполов, уточнив, что завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя, "все может быть".Во время "Прямой линии", прошедшей 19 декабря, Путин подчеркнул, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной, российская сторона готова вести диалог "на базе того, о чем мы договорились в ходе переговоров в Стамбуле, и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня".Путин также подчеркнул, что подписывать соответствующие документы со стороны Киева должны представители легитимной власти, "а легитимным является Рада и председатель Рады... это чисто формальный юридический вопрос... если дойдем до подписания документов".Разговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры в последнее время набирают обороты. Причина - заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о твердом намерении завершить конфликт на Украине. Что из этого может получиться, разбирался автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?.

https://ukraina.ru/20241224/1059911830.html

https://ukraina.ru/20241224/1059913100.html

https://ukraina.ru/20241219/1059806171.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир путин, виктор орбан, дональд трамп, переговоры