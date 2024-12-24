Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 год - 24.12.2024 Украина.ру
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Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 год
Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 год - 24.12.2024 Украина.ру
Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 год
Переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, однако он будет непростым. Такое заявление 24 декабря во время встречи с журналистами сделала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
2024-12-24T14:46
2024-12-24T14:47
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Во вторник, 24 декабря, в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что кризис на Украине закончится уже в будущем году."Война закончится в 2025 году. Либо его [конфликт. - Ред.] удастся завершить мирными переговорами, либо будет уничтожена одна из воюющих сторон", - сказал Орбан.Реагируя на это заявление венгерского политика, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что доля истины в его словах есть."Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим", - сказал Картаполов, уточнив, что завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя, "все может быть".Во время "Прямой линии", прошедшей 19 декабря, Путин подчеркнул, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной, российская сторона готова вести диалог "на базе того, о чем мы договорились в ходе переговоров в Стамбуле, и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня".Путин также подчеркнул, что подписывать соответствующие документы со стороны Киева должны представители легитимной власти, "а легитимным является Рада и председатель Рады... это чисто формальный юридический вопрос... если дойдем до подписания документов".Разговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры в последнее время набирают обороты. Причина - заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о твердом намерении завершить конфликт на Украине. Что из этого может получиться, разбирался автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?.
https://ukraina.ru/20241224/1059911830.html
https://ukraina.ru/20241224/1059913100.html
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новости, украина, россия, владимир путин, виктор орбан, дональд трамп, переговоры
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дональд Трамп, переговоры

Без оговорки "может": Матвиенко анонсировала старт переговоров на 2025 год

14:46 24.12.2024 (обновлено: 14:47 24.12.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, однако он будет непростым. Такое заявление 24 декабря во время встречи с журналистами сделала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

"Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой. И хотя абсолютно справедливо то, что сказал [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин], что политика - это поиск компромиссов. И переговоры - это поиск компромиссов", - сказала спикер.

Во вторник, 24 декабря, в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что кризис на Украине закончится уже в будущем году.
"Война закончится в 2025 году. Либо его [конфликт. - Ред.] удастся завершить мирными переговорами, либо будет уничтожена одна из воюющих сторон", - сказал Орбан.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
13:27
Орбан предположил, когда и как закончится украинский конфликтПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet предположил, что кризис на Украине закончится в будущем году
Реагируя на это заявление венгерского политика, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что доля истины в его словах есть.
"Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим", - сказал Картаполов, уточнив, что завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя, "все может быть".
Мариуполь разрушения
13:56
В Госдуме РФ оценили шансы на окончание СВО в 2025 годуПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший, что Киев уже проиграл в конфликте, и значит кризис на Украине закончится уже в 2025 году, "знает, что говорит". Так отреагировал на слова венгерского политика глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Его слова 24 декабря опубликовало агентство РИА Новости
Во время "Прямой линии", прошедшей 19 декабря, Путин подчеркнул, что у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной, российская сторона готова вести диалог "на базе того, о чем мы договорились в ходе переговоров в Стамбуле, и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня".
Путин также подчеркнул, что подписывать соответствующие документы со стороны Киева должны представители легитимной власти, "а легитимным является Рада и председатель Рады... это чисто формальный юридический вопрос... если дойдем до подписания документов".
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
19 декабря, 14:52
Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с КиевомУ России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией
Разговоры о скором выходе сторон украинского конфликта на переговоры в последнее время набирают обороты. Причина - заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о твердом намерении завершить конфликт на Украине. Что из этого может получиться, разбирался автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?.
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ПутинВиктор ОрбанДональд Трамппереговоры
 
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