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Евгений Вучетич: монументалист эпохи

Евгений Вучетич: монументалист эпохи - 28.12.2024 Украина.ру

Евгений Вучетич: монументалист эпохи

Ещё лет пять назад на старом доме на улице Грушевского (Казанской, Карла Либкнехта) можно было обнаружить изуродованную мемориальную табличку, на которой значилось, что в этом доме родился Вучетич. Сохранилась ли она сейчас мы сказать не можем, хотя сообщений о демонтаже не было, а гугл-карты показывают, что её даже восстановили

2024-12-28T08:00

2024-12-28T08:00

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Парадоксально – в этом же дворе 28 июня 1924 года родился другой знаменитый советский скульптор – Вадим Сидур. Но если Вучетич был знаменем скульптурного мейнстрима, то Сидур, напротив, андеграунда. В 2002 году на школе, где учился Сидур, была установлена табличка, а в 2021-м даже открыт музей его творчества.Академик, Герой Социалистического Труда, Народный художник СССР, лауреат Ленинской и пяти (!) Сталинских премий Евгений Викторович Вучетич родился в Екатеринославе 28 декабря 1908 года. Фамилия ему досталась от отца, ведущего свой род от переселенцев из Черногории. Мать – урождённая француженка Анна Стюарт.В 1926 году он поступил в Ростовскую художественную школу, в 1931-33 годах обучался в Ленинградском институте пролетарских изобразительных искусств (с 1932 года – Институт живописи, скульптуры и архитектуры), а позже проходил повышение квалификации скульпторов под руководством Бориса Яковлева.Дипломной работой Вучетича была скульптурная группа, изображающая матроса на вздыбленном коне в полную величину. Первая его самостоятельная работа была в Северо-Кавказском музее революции﻿.Вучетич обладал немалым талантом и, при этом, правильно понял установки партии и лично тов. Сталина в сфере изобразительного искусства. Современные искусствоведы, в отличие от советских, всё же испытывают определённые сомнения относительно того, следует ли считать Вучетича социалистическим реалистом. Если камерные его работы вроде бы соответствуют канонам реализма, а вот в крупнейших произведениях слишком много символичного.Высокий идейно-художественный уровень работ Вучетича предопределял масштабные заказы и неизменно благожелательное отношение к нему советской критики (отчасти обусловленной высокой оценкой И.В. Сталина).Справедливости ради не следует сводить всё именно к идеологической нагрузке. Всё же первую свою серьёзную награду он получил на парижской выставке 1937 года. Правда – за вполне идейно выдержанную скульптуру "Климент Ворошилов верхом".В качестве скульптора Вучетич работал над оформлением Драматического театра в Ростове-на-Дону, гостиницы "Москва" и Государственной библиотеки им. Ленина в Москве, а в 1940 году был назначен руководителем художественно-экспериментальных мастерских Управления строительства Дворца Советов в Москве.7 июля 1941 года ушёл добровольцем на фронт, в составе 5-й Московской дивизии народного ополчения принимал участие в битве за Москву. В октябре 1941 года был переведён на должность художника редакции газеты "Отвага" 26-й резервной / 2-й ударной армии Андрея Власова. Вместе с армией попал в котёл во время неудачной Любанской операции, но сумел из него выйти.С сентября 1942 года по март 1943 года ― в резерве старшего политсостава Главного политического управления Красной армии. В марте 1943 года был зачислен военным художником в Студию военных художников имени Грекова в Москве, где работал до декабря 1960 года. С мая 1961 года занимал должность старшего военного скульптора Центрального дома Советской армии.Как можно понять, на войне он особенно не отличился, зато получил звание капитана интендантской службы (к 1951 году стал подполковником и выше уже не поднялся) и уже в 1946 году – орден Отечественной войны 2-й степени.В 1943 году он вступил в ВКП(б). причём это было не так уж просто – ведь его отец во время Гражданской войны был офицером в составе Вооружённых сил Юга России. Пожалуй, до войны Вучетича в партию и не приняли бы.В 1943 году он выполнил портретные бюсты Суворова, Кутузова, Багратиона и Дениса Давыдова, которые, как считается, окончательно сделали Вучетича признанным скульптором (что несколько загадочно – получается руководить оформлением гигантского Дворца Советов назначили скульптора не особенно признанного…)В 1948 году он по совместительству был главным скульптором ВСХВ (сейчас – ВДНХ) и создал там горельеф "Знаменосцу мира – советскому народу слава!" площадью 90 кв. м. На нём изображено 1,5 тысячи (!) человек, восемь скульпторов работали три года. Горельеф несколько раз менялся – убирали потрет Сталина, заменяли герб СССР младенцем…Удивительно, но этот горельеф считался утраченным ещё в советское время (в конце 1960-х его сочли не соответствующим требованиям времени) и только в 2014 году был обнаружен… там, где находился всё это время – в центральном павильоне ВДНХ! Открыли его для зрителей в 2016 году.После войны на Вучетича обрушился вал заказов, каждый из которых влёк за собой существенные материальные последствия:- скульптурный портрет генерала армии Ивана Черняховского (1945) был оценён Сталинской премией 2-й степени (50 тыс. руб. – 100 средних заплат);- памятник генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову в Вязьме (1946) – Сталинская премия 2-й степени (1946);- скульптурный портрет гвардии генерал-полковника Василия Чуйкова (1947) – Сталинская премия 2-й степени;- скульптурные портреты дважды Героя Советского Союза Тимофея Хрюкина и Героя Социалистического Труда Назарали Ниязова (1949) – Сталинская премия 2-й степени;- памятник воинам Советской Армии в Берлине (13-метровый "Воин-освободитель" в Трептов-парке, 1949) и горельеф "Клянёмся тебе, товарищ Ленин!" – Сталинская премия 1-й степени (200 тыс. руб.)Источником идеи последнего памятника стал подвиг Николая Масалова, который в апреле 1945 года спас немецкую девочку. Ну а на строительство фундамента пошёл гранит, заготовленный для строительства памятника в честь победы над СССР.Берлинский проект сделал его имя известным уже далеко за пределами СССР. Позже Вучетич создал несколько уменьшенных копий памятника, установленных в Серпухове, Тарусе, Верее, Советске, Твери и Южно-Сахалинске.Установленный в 1948 году памятник Ватутину в Киеве (уничтожен в 2023 году) премий не удостоился, хотя тоже является шедевром.В 1957 году скульптор стал автором аллегорической статуи "Перекуём мечи на орала", установленной в 1959 году у здания ООН в Нью-Йорке.В 1958-67 годах Вучетич был руководителем творческого коллектива, проектировавшего мемориальный ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде, увенчанный грандиозной 85-метровой скульптурой "Родина-мать зовёт!" (она и сейчас четвёртая по высоте в России). За этот проект он в 1970 году был удостоен Ленинской премии.Интересно, что Вучетич был одним из главных лоббистов строительства мемориала – в советском руководстве доминировала точка зрения, что Мамаев курган достаточно оставить заповедной зоной. Борьба за строительство строила Вучетичу инфаркта и сейчас понимаешь, что он был прав – этот район неминуемо был бы застроен, если не в советские, то в постсоветские времена. Моделью Родины-матери была третья жена скульптора – Вера Владимировна.Последним проектом Вучетича должна была стать композиция Музея истории Великой Отечественной войны в Киеве, главным элементом которой должна была стать ещё одна скульптура "Родина-мать", но тут Вучетич смог только начать эскизное проектирование – он умер 12 апреля 1974 года, памятник был достроен в 1981 году по проекту украинского скульптора Василия Бородая, который, насколько можно понять, мало соотносился с идеей Вучетича. Об этом говорят его собственные слова:"Я только трижды обращался к мечу — один меч подняла к небу Родина-мать на Мамаевом кургане, призывая своих сыновей изгнать фашистских варваров, топчущих советскую землю. Второй меч держит острием вниз наш Воин-победитель в берлинском Трептов-парке, разрубивший свастику и освободивший народы Европы. Третий меч человек перековывает на плуг, выражая стремление людей доброй воли бороться за разоружение во имя торжества мира на планете".Одновременно Вучетич работал над множеством других проектов. Одних только памятников Ленину по его проектам было сооружено семь штук (причём памятник в Волгограде – самый большой в мире), не говоря о множестве других монументов вроде многострадального памятника Дзержинскому на Лубянской площади, который находится сейчас в парке "Музеон" в Москве.Не забывал Вучетич и свой родной Днепропетровск, где в 1974 году был установлен памятник Александру Матросову работы Вучетича перед Музеем комсомольской славы (уничтожен в 2022 году).В Днепропетровске есть и площадь Вучетича на жилмассиве "Победа", но площадь удивительная – на ней нет ни одного адреса и, соответственно, ни одной таблички. Хорошо хоть гугл-карты её находят.Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Памятник на могиле выдающегося скульптора был установлен только после смерти Веры Вучетич в 2020 году. Бюст около дома-мастерской появился ещё в 1981 году.

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https://ukraina.ru/20230731/1048370577.html

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