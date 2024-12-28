Борис Рожин: ВСУ "на скорую руку" роют окопы под Павлоградом, но не смогут остановить наступление ВС РФ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Быстрых прорывов на территории Днепропетровской области я не ожидаю. Там сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись – закрепились – подтянули тылы – пошли дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По поводу захода в Днепропетровскую область у экспертов есть две точки зрения. Оптимисты говорят, что это означает выход ВС РФ на оперативный простор и возможность осуществлять танковые прорывы. Пессимисты утверждают, что на открытом пространстве ВСУ будет легче атаковать войска дронами.
Грамотный украинский оператор БПЛА может устроить проблемы в любой местности. Но в районе Великой Новоселки, где сейчас наступают ВС РФ – тоже есть большие открытые пространства, отметил эксперт.
"Посмотрите на местность в районе реки Кашлагач, где осуществлялся прорыв, который привел к падению Угледара. ВСУ там пытались остановить нас дронами, но у них это не получилось", — подчеркнул Рожин.
Быстрых прорывов на территории Днепропетровской области я тоже не ожидаю. Там сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись – закрепились – подтянули тылы – пошли дальше, рассказал журналист.
Противник сейчас роет на скорую руку какие-то окопы под Павлоградом и Днепропетровском. Но изначально укреплений ВСУ к югу от Покровска было меньше, чем на востоке. Более того, противник потерял часть укреплений просто потому, что у него было недостаточно войск, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
Вчера, 06:15Михаил Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировкиИмея паритет в дронах, преимущество в ракетно-артиллерийских системах и господство в воздухе ВС РФ добиваются результатов. Для достижения целей СВО нужно многократно масштабировать этот опыт, считает военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко