Борис Рожин: ВСУ "на скорую руку" роют окопы под Павлоградом, но не смогут остановить наступление ВС РФ - 28.12.2024 Украина.ру
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Борис Рожин: ВСУ "на скорую руку" роют окопы под Павлоградом, но не смогут остановить наступление ВС РФ
Борис Рожин: ВСУ "на скорую руку" роют окопы под Павлоградом, но не смогут остановить наступление ВС РФ - 28.12.2024 Украина.ру
Борис Рожин: ВСУ "на скорую руку" роют окопы под Павлоградом, но не смогут остановить наступление ВС РФ
Быстрых прорывов на территории Днепропетровской области я не ожидаю. Там сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись – закрепились – подтянули тылы – пошли дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-28T04:00
2024-12-28T04:00
новости
россия
павлоград
днепропетровская область
борис рожин
вооруженные силы украины
всу
вс рф
наступление
дроны
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По поводу захода в Днепропетровскую область у экспертов есть две точки зрения. Оптимисты говорят, что это означает выход ВС РФ на оперативный простор и возможность осуществлять танковые прорывы. Пессимисты утверждают, что на открытом пространстве ВСУ будет легче атаковать войска дронами.Грамотный украинский оператор БПЛА может устроить проблемы в любой местности. Но в районе Великой Новоселки, где сейчас наступают ВС РФ – тоже есть большие открытые пространства, отметил эксперт.Быстрых прорывов на территории Днепропетровской области я тоже не ожидаю. Там сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись – закрепились – подтянули тылы – пошли дальше, рассказал журналист.Противник сейчас роет на скорую руку какие-то окопы под Павлоградом и Днепропетровском. Но изначально укреплений ВСУ к югу от Покровска было меньше, чем на востоке. Более того, противник потерял часть укреплений просто потому, что у него было недостаточно войск, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
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новости, россия, павлоград, днепропетровская область, борис рожин, вооруженные силы украины, всу, вс рф, наступление, дроны, бпла, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Павлоград, Днепропетровская область, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, наступление, дроны, БПЛА, СВО, Спецоперация, детали

Борис Рожин: ВСУ "на скорую руку" роют окопы под Павлоградом, но не смогут остановить наступление ВС РФ

04:00 28.12.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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Быстрых прорывов на территории Днепропетровской области я не ожидаю. Там сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись – закрепились – подтянули тылы – пошли дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По поводу захода в Днепропетровскую область у экспертов есть две точки зрения. Оптимисты говорят, что это означает выход ВС РФ на оперативный простор и возможность осуществлять танковые прорывы. Пессимисты утверждают, что на открытом пространстве ВСУ будет легче атаковать войска дронами.
Грамотный украинский оператор БПЛА может устроить проблемы в любой местности. Но в районе Великой Новоселки, где сейчас наступают ВС РФ – тоже есть большие открытые пространства, отметил эксперт.
"Посмотрите на местность в районе реки Кашлагач, где осуществлялся прорыв, который привел к падению Угледара. ВСУ там пытались остановить нас дронами, но у них это не получилось", — подчеркнул Рожин.
Быстрых прорывов на территории Днепропетровской области я тоже не ожидаю. Там сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись – закрепились – подтянули тылы – пошли дальше, рассказал журналист.
Противник сейчас роет на скорую руку какие-то окопы под Павлоградом и Днепропетровском. Но изначально укреплений ВСУ к югу от Покровска было меньше, чем на востоке. Более того, противник потерял часть укреплений просто потому, что у него было недостаточно войск, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко интервью
Вчера, 06:15
Михаил Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировкиИмея паритет в дронах, преимущество в ракетно-артиллерийских системах и господство в воздухе ВС РФ добиваются результатов. Для достижения целей СВО нужно многократно масштабировать этот опыт, считает военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
 
НовостиРоссияПавлоградДнепропетровская областьБорис РожинВооруженные силы УкраиныВСУВС РФнаступлениедроныБПЛАСВОСпецоперациядетали
 
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04:15"Доплыть и высадиться можно всегда": эксперт о перспективах форсирования Днепра в Херсонской области
04:00Борис Рожин: ВСУ "на скорую руку" роют окопы под Павлоградом, но не смогут остановить наступление ВС РФ
03:45До Днепропетровской области осталось семь километров: Алехин о ситуации на Покровском направлении
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