https://ukraina.ru/20241228/1060018347.html

Борис Рожин: ВСУ "на скорую руку" роют окопы под Павлоградом, но не смогут остановить наступление ВС РФ

Борис Рожин: ВСУ "на скорую руку" роют окопы под Павлоградом, но не смогут остановить наступление ВС РФ - 28.12.2024 Украина.ру

Борис Рожин: ВСУ "на скорую руку" роют окопы под Павлоградом, но не смогут остановить наступление ВС РФ

Быстрых прорывов на территории Днепропетровской области я не ожидаю. Там сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись – закрепились – подтянули тылы – пошли дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-12-28T04:00

2024-12-28T04:00

2024-12-28T04:00

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павлоград

днепропетровская область

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вс рф

наступление

дроны

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По поводу захода в Днепропетровскую область у экспертов есть две точки зрения. Оптимисты говорят, что это означает выход ВС РФ на оперативный простор и возможность осуществлять танковые прорывы. Пессимисты утверждают, что на открытом пространстве ВСУ будет легче атаковать войска дронами.Грамотный украинский оператор БПЛА может устроить проблемы в любой местности. Но в районе Великой Новоселки, где сейчас наступают ВС РФ – тоже есть большие открытые пространства, отметил эксперт.Быстрых прорывов на территории Днепропетровской области я тоже не ожидаю. Там сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись – закрепились – подтянули тылы – пошли дальше, рассказал журналист.Противник сейчас роет на скорую руку какие-то окопы под Павлоградом и Днепропетровском. Но изначально укреплений ВСУ к югу от Покровска было меньше, чем на востоке. Более того, противник потерял часть укреплений просто потому, что у него было недостаточно войск, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241227/1060001070.html

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новости, россия, павлоград, днепропетровская область, борис рожин, вооруженные силы украины, всу, вс рф, наступление, дроны, бпла, сво, спецоперация, детали