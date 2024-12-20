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Жизни подростков за деньги под видом оружия. Дубинский рассказал, как Зеленский торгуется с США

Жизни подростков за деньги под видом оружия. Дубинский рассказал, как Зеленский торгуется с США - 20.12.2024 Украина.ру

Жизни подростков за деньги под видом оружия. Дубинский рассказал, как Зеленский торгуется с США

Владимир Зеленский рассматривает снижение возраста мобилизации на Украине как предмет торга с США. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский

2024-12-20T12:10

2024-12-20T12:10

2024-12-20T12:10

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"Снижение мобилизационного возраста без надлежащего обеспечения оружием - это "нечестная" игра, сообщает Владимир Александрович (Зеленский). То есть нет уже никакого "генофонда", который надо "сберечь", а есть сделка - дайте больше денег (под видом оружия) и мы призовем 18-летних", - написал Дубинский.По его мнению власти торгуются, что может быть причиной задержки помощи.В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Накануне Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности снижения мобилизационного возраста, заявил, что неважно, сколько человеку лет – 20 или 30, если он без оружия.Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст.Подробнее о попытках отправить молодежь воевать - в материале На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, сша, владимир зеленский, украина, россия, александр дубинский, вооруженные силы украины, владимир путин, верховная рада