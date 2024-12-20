Жизни подростков за деньги под видом оружия. Дубинский рассказал, как Зеленский торгуется с США - 20.12.2024 Украина.ру
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Жизни подростков за деньги под видом оружия. Дубинский рассказал, как Зеленский торгуется с США
Жизни подростков за деньги под видом оружия. Дубинский рассказал, как Зеленский торгуется с США - 20.12.2024 Украина.ру
Жизни подростков за деньги под видом оружия. Дубинский рассказал, как Зеленский торгуется с США
Владимир Зеленский рассматривает снижение возраста мобилизации на Украине как предмет торга с США. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
2024-12-20T12:10
2024-12-20T12:10
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"Снижение мобилизационного возраста без надлежащего обеспечения оружием - это "нечестная" игра, сообщает Владимир Александрович (Зеленский). То есть нет уже никакого "генофонда", который надо "сберечь", а есть сделка - дайте больше денег (под видом оружия) и мы призовем 18-летних", - написал Дубинский.По его мнению власти торгуются, что может быть причиной задержки помощи.В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Накануне Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности снижения мобилизационного возраста, заявил, что неважно, сколько человеку лет – 20 или 30, если он без оружия.Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст.Подробнее о попытках отправить молодежь воевать - в материале На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, сша, владимир зеленский, украина, россия, александр дубинский, вооруженные силы украины, владимир путин, верховная рада
Новости, США, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Верховная Рада

Жизни подростков за деньги под видом оружия. Дубинский рассказал, как Зеленский торгуется с США

12:10 20.12.2024
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
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Владимир Зеленский рассматривает снижение возраста мобилизации на Украине как предмет торга с США. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
"Снижение мобилизационного возраста без надлежащего обеспечения оружием - это "нечестная" игра, сообщает Владимир Александрович (Зеленский). То есть нет уже никакого "генофонда", который надо "сберечь", а есть сделка - дайте больше денег (под видом оружия) и мы призовем 18-летних", - написал Дубинский.
По его мнению власти торгуются, что может быть причиной задержки помощи.
В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.
Накануне Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности снижения мобилизационного возраста, заявил, что неважно, сколько человеку лет – 20 или 30, если он без оружия.
Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст.
Подробнее о попытках отправить молодежь воевать - в материале На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВерховная Рада
 
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