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На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ

На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ - 12.12.2024 Украина.ру

На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ

Украинские военные рассматривают возможность введения "мотивационных контрактов" на службу в боевых подразделениях для граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает местное издание "Телеграф"

2024-12-12T12:43

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"Такие добровольцы получат первую выплату в размере полумиллиона гривен (почти 12 тысяч долларов – ред.). Дополнительно они получат различные льготы - доступные кредиты, бесплатное обучение, большую продолжительность отпусков и тому подобное", - заверил источник в окружении главкома ВСУ Александра Сырского.Он уточнил, что по истечению срока контракта в случае отсутствия желания продолжать служить такие добровольцы смогут быть призваны в армию уже после достижения 25-летнего возраста.По закону на Украине могут мобилизовать с 25 лет.Однако в конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Агентство "Ассошиэйтед Пресс" передавало, что администрация Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, однако, указывал, что в этом нет смысла, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных. Позже он же выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.На днях официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заверил, что США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт совсем юных граждан - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, александр сырский