https://ukraina.ru/20241220/1059818787.html

Минус на минус дает плюс: Перенджиев о том, чем закончится эйфория вооруженной оппозиции в Сирии

Минус на минус дает плюс: Перенджиев о том, чем закончится эйфория вооруженной оппозиции в Сирии - 20.12.2024 Украина.ру

Минус на минус дает плюс: Перенджиев о том, чем закончится эйфория вооруженной оппозиции в Сирии

Сирийская "оппозиция" создавалась не для того, чтобы строить государство, а для того, чтобы свергать Асада. Пока неизвестно, во что выльется эта ситуация. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-12-20T03:45

2024-12-20T03:45

2024-12-20T03:45

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Может быть, события в Сирии для России не так уж и плохи, предположил эксперт. Потому что тут может сработать русская пословица: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь". После того, как "вырыли яму" президенту Сирии Башару Асаду, Израиль тут же обнулил победу этой "вооруженной оппозиции", отметил политолог.По его словам, эта "оппозиция" создавалась не для того, чтобы строить государство, а для того, чтобы свергать Асада. Тем более, в Сирии сейчас фактически нет государства. Это квазигосударство, которое будет разваливаться еще сильнее, указал эксперт."Повторюсь, еще неизвестно, во что эта ситуация выльется. Минус на минус дает плюс", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО читайте на сайте Украина.ру.О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241219/1059817167.html

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