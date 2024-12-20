Минус на минус дает плюс: Перенджиев о том, чем закончится эйфория вооруженной оппозиции в Сирии - 20.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241220/1059818787.html
Минус на минус дает плюс: Перенджиев о том, чем закончится эйфория вооруженной оппозиции в Сирии
Минус на минус дает плюс: Перенджиев о том, чем закончится эйфория вооруженной оппозиции в Сирии - 20.12.2024 Украина.ру
Минус на минус дает плюс: Перенджиев о том, чем закончится эйфория вооруженной оппозиции в Сирии
Сирийская "оппозиция" создавалась не для того, чтобы строить государство, а для того, чтобы свергать Асада. Пока неизвестно, во что выльется эта ситуация. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-12-20T03:45
2024-12-20T03:45
новости
сирия
сша
россия
башар асад
александр перенджиев
нато
израиль
война
государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059529877_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_f687e949a6cfeed9f45bc92d9a59b290.jpg
Может быть, события в Сирии для России не так уж и плохи, предположил эксперт. Потому что тут может сработать русская пословица: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь". После того, как "вырыли яму" президенту Сирии Башару Асаду, Израиль тут же обнулил победу этой "вооруженной оппозиции", отметил политолог.По его словам, эта "оппозиция" создавалась не для того, чтобы строить государство, а для того, чтобы свергать Асада. Тем более, в Сирии сейчас фактически нет государства. Это квазигосударство, которое будет разваливаться еще сильнее, указал эксперт."Повторюсь, еще неизвестно, во что эта ситуация выльется. Минус на минус дает плюс", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО читайте на сайте Украина.ру.О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241219/1059817167.html
сирия
сша
россия
израиль
турция
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059529877_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f8106f6e95827eaa6e03a12b9e0b077.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сирия, сша, россия, башар асад, александр перенджиев, нато, израиль, война, государство, турция, детали, нефть, оппозиция, ближний восток
Новости, Сирия, США, Россия, Башар Асад, Александр Перенджиев, НАТО, Израиль, война, государство, Турция, детали, нефть, оппозиция, Ближний Восток

Минус на минус дает плюс: Перенджиев о том, чем закончится эйфория вооруженной оппозиции в Сирии

03:45 20.12.2024
 
© AP / Omar Sanadiki
- РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP / Omar Sanadiki
Читать в
ДзенTelegram
Сирийская "оппозиция" создавалась не для того, чтобы строить государство, а для того, чтобы свергать Асада. Пока неизвестно, во что выльется эта ситуация. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Может быть, события в Сирии для России не так уж и плохи, предположил эксперт. Потому что тут может сработать русская пословица: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь".
После того, как "вырыли яму" президенту Сирии Башару Асаду, Израиль тут же обнулил победу этой "вооруженной оппозиции", отметил политолог.

"Да, у [сирийской] "оппозиции" пока сохраняется эйфория. А что у них есть по факту? США отдадут им нефтяной район, который они грабят? Турция отдаст им север Сирии, где тоже можно поживиться ресурсами? Нет", — отметил Перенджиев.

По его словам, эта "оппозиция" создавалась не для того, чтобы строить государство, а для того, чтобы свергать Асада. Тем более, в Сирии сейчас фактически нет государства. Это квазигосударство, которое будет разваливаться еще сильнее, указал эксперт.
"Повторюсь, еще неизвестно, во что эта ситуация выльется. Минус на минус дает плюс", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО читайте на сайте Украина.ру.
О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 18:01
Алексей Зубец: У России появился свой "Дредноут", который втянул США и НАТО в бесконечную гонкуСамый простой способ покрыть военные расходы — это не увеличивать их, потому что это занятие совершенно бесполезное. У стран НАТО неплохие армии. Об этом Путин тоже, кстати, говорил. У них неплохие ВВС, неплохие морские силы, ракеты. Но ни одна страна НАТО не обладает сухопутной армией, способной противостоять России.
 
НовостиСирияСШАРоссияБашар АсадАлександр ПеренджиевНАТОИзраильвойнагосударствоТурциядеталинефтьоппозицияБлижний Восток
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:25Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области
05:15Самойлов: Киев может организовать новую провокацию на границе, чтобы остаться у власти и привлечь НАТО
05:00Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа
04:45Войска прорываются к Покровску: Алехин рассказал про успехи в Даченском, Песчаном и Нововасильевке
04:30Ударный кулак для нового наступления: Самойлов раскрыл, сколько резервных бригад приготовила Украина
04:15"Мы должны вычислить место и время": Самойлов о том, где ВСУ могут нанести новые удары по приграничью
04:00Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину"
03:45Минус на минус дает плюс: Перенджиев о том, чем закончится эйфория вооруженной оппозиции в Сирии
03:30Погар и Стародуб или удар в Рыльске: Самойлов рассказал про два возможных сценария наступления ВСУ
03:15В Балтийском море неспокойно: Перенджиев раскрыл, как Запад готовится к борьбе за арктические ресурсы
03:00"Гидру нельзя победить, отрубая головы": политолог о том, почему нужно бить по финансовой системе Украины
02:49Подсадная утка Зеленского, играющая в оппозиционера. Чем занимается нардеп Юрий Бойко
02:41Ядерная война полезна для Украины? Украинские эксперты и политики о ближайшем будущем
22:33"…Мы отошли от края пропасти". Путин легко отбил атаку англосаксов, но война продолжается
19:45Российские акции и американские санкции. Кто хочет приобрести предприятие "Газпрома" в Сербии
19:30Вадим Трухачев: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине
19:13Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин
19:03До мира Зеленскому рукой подать, но он проверку не прошёл и прилетел в Брюссель с другими целями
18:48Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"
18:44Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел
Лента новостейМолния