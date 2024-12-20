Минус на минус дает плюс: Перенджиев о том, чем закончится эйфория вооруженной оппозиции в Сирии
© AP / Omar Sanadiki
© AP / Omar Sanadiki
Сирийская "оппозиция" создавалась не для того, чтобы строить государство, а для того, чтобы свергать Асада. Пока неизвестно, во что выльется эта ситуация. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Может быть, события в Сирии для России не так уж и плохи, предположил эксперт. Потому что тут может сработать русская пословица: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь".
После того, как "вырыли яму" президенту Сирии Башару Асаду, Израиль тут же обнулил победу этой "вооруженной оппозиции", отметил политолог.
"Да, у [сирийской] "оппозиции" пока сохраняется эйфория. А что у них есть по факту? США отдадут им нефтяной район, который они грабят? Турция отдаст им север Сирии, где тоже можно поживиться ресурсами? Нет", — отметил Перенджиев.
По его словам, эта "оппозиция" создавалась не для того, чтобы строить государство, а для того, чтобы свергать Асада. Тем более, в Сирии сейчас фактически нет государства. Это квазигосударство, которое будет разваливаться еще сильнее, указал эксперт.
"Повторюсь, еще неизвестно, во что эта ситуация выльется. Минус на минус дает плюс", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО читайте на сайте Украина.ру.
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