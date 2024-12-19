https://ukraina.ru/20241219/1059809655.html

Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит

Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит - 19.12.2024 Украина.ру

Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит

Иностранные СМИ предпочли промолчать

2024-12-19T16:09

2024-12-19T16:09

2024-12-19T16:09

эксклюзив

владимир путин

"орешник"

с-300

с-400 «триумф»

пентагон

вооруженные силы украины

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сша

россия

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Президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве. Таким образом Путин предложил провести высокотехнологичную дуэль XXI века, чтобы определить практическим путем, что круче: американская система ПВО/ПРО или российская гиперзвуковая ракета "Орешник". Такое заявление глава государства сделал во время прямой линии, посвященной итогам 2024 года.Путина попросили оценить заявления неназванных западных экспертов о том, что противоракеты, выпущенные из американского комплекса ПРО THAAD, могут сбить "Орешник" на начальной траектории полета. Возможно, журналист не учел, что THAAD предназначены для сбития ракет в комплексе вооружений на среднем и конечном участке полета, но отвечать Путину пришлось именно на эту часть вопроса.Ожидаемо, Путин подтвердил невозможность поражения российской ракеты во время пуска. Во-первых, для этого противоракетам придется пролететь, возможно, тысячи километров, а во-вторых, они не успеют долететь, даже если вдруг районы пуска окажутся не защищены. "А они защищены", - добавил Путин.Комплексы ПВО Patriot Путин сравнил с отечественными С-300, а ПРО THAAD - с С-400.При этом Владимир Путин заявил, что комплексов THAAD на Украине, вероятно, нет. Однако они есть в Румынии и на новой базе США в Польше, и "все равно находятся у них в работе". Дуэль гиперзвуковой ракеты и комплексов ПВО/ПРО Путин назвал интересной и полезной и для России, и для США.Президент России по сути подтвердил частные мнения о том, что Украина используется в качестве военного полигона для западных государств, и виноваты в этом те люди, которые этой страной сейчас управляют. Несмотря на неточность формулировки по поводу поражения ракеты на стадии запуска, в общем, Путин подтвердил готовность России к совместным испытаниям. Это действительно будет интересно как и отстающим от России в гиперзвуковых ракетных технологиях США, так и российскому оборонно-промышленному комплексу по части дальнейших разработок.О чем говорит Путин?Первому боевому пуску "Орешника" предшествовали враждебные шаги со стороны нескольких государств. Администрация США публично разрешила Украине бить по территории России дальнобойными ракетами, а в Польше, спустя несколько лет строительства, все-таки открыли военную базу Пентагона.13 ноября в Польше открыли базу ВМС США, оснащенную системой противоракетной обороны Aegis Ashore в сухопутном варианте. База располагается в городе Редзиково у Балтийского моря в 165 километрах от границы с Россией. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это попыткой сдерживания российского военного потенциала, что приведет к принятию "мер для обеспечения паритета".Комплекс Aegis Ashore оснащен 24 противоракетами SM-3, предназначенных для уничтожения баллистических ракет на заатмосферных высотах и для пуска ударных крылатых ракет. Такой же комплекс разместили в Румынии в 2016 году (регион Жудец Олт на границе с Болгарией) и сразу приступили к строительству базы под него в Польше. Польский объект, как заявлялось, был включен в европейский поэтапный адаптивный подход к региональной ПРО от угроз со стороны Ирана. В эту часть также включены корабли с радиолокационной станцией Aegis в Испании, радар AN/TPY-2 в Турции и румынский Aegis Ashore. Подробнее об Aegis можно прочитать в материале База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник"Об американских комплексах ПРО THAAD заговорили уже после применения "Орешника". Украинские дипломаты, как сообщали западные СМИ, внезапно захотели испытать американские комплексы в боевых условиях на территории Украины. Однако местные же эксперты тут же выступили с опровержениями: не поставят Киеву такое вооружение, дескать, из-за его дороговизны.Система противоракетной обороны США выстроена в несколько эшелонов: глубокий тыл, ближний бой, тактическая, оперативная и стратегическая операционные зоны. В каждой зоне применяются разные комбинации комплексов вооружений в зависимости от задач, среди которых оборона от крылатых ракет, противодействие авиации и беспилотным летательным аппаратам, и другие.THAAD относится к операционной зоне, в случае с США это Североамериканское побережье. Концептуально комплекс применяется в связке с модернизированными батареями Patriot с расширенными возможностями и ракетами PAC-3, а также лазерными оружейными системами (IFPC-HEL, пока в стадии разработки, дата поставок в армию не называется) и радиолокационными станциями ПВО нижнего уровня (LTAMDS, производитель Raytheon).Испытания связки THAAD и PAC-3 впервые прошли в 2020 году. Суть учений заключалась в том, чтобы "научить" зенитные ракеты наводиться на цели при помощи радара THAAD. В ноябре 2023 года - успешные испытания по интеграции PAC-3 с радаром LTAMDS, что также подтвердило их совместимость с суперинтегрированной системой управления боевым пространством IBCS. Подробнее о противоракетах и комплексе THAAD можно прочитать в материале Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAADИ, наконец, третий компонент американской ПВО/ПРО в операционной зоне - системы защиты от непрямого огня, предназначенные для поражения ракет, а также беспилотников. Представители украинского командования в лице полковника ВСУ Вадима Сухаревского заявили, будто Украина получила лазерное оружие, способное сбивать самолеты на высоте 2000 метров. Журналисты предположили, что речь идет о британском лазере DragonFire, испытанном на полигоне в Уэльсе. Кстати, Украина.ру путем нехитрых калькуляций вычислила по опубликованным видеозаписям, что испытания проводились за пару месяцев до события и на полигоне в США. Предполагаемая дальность действия лазерной установки - 992 метра.Подробнее в материале "Лазерный каминг-аут" полковника ВСУ Сухаревского: обманул или проговорился?Как отреагировали на Западе?Итоговая пресс-конференция Владимира Путина проходит на фоне стремительно развивающихся событий на Ближнем Востоке и на Украине. А также на фоне не менее стремительно развивающихся новостей оборонно-промышленных комплексов стран Запада.Профильные издания, что предсказуемо, озадачены пуском гиперзвуковой ракеты "Палестина-2" со стороны хуситов по Израилю, израильским ответом и выделением очередного финансового пакета Киеву.За день до этого в Польше объявили о достижении оперативной готовности польской (а на самом деле американской) системы ПВО/ПРО "Висла". В Сохачеве прошли заключительные испытания с применением американских комплексов ПВО Patriot, модернизированных по множественным контрактам Варшавы и Вашингтона до последнего образца в количестве двух батарей. Если говорить о "вишенке на торте", то это, пожалуй, возможность подключать эти батареи к американской системе управления боевым пространством IBCS.Испытания IBCS, как ни странно, связывают европейский регион с Индо-Тихоокеанским регионом. Первую баллистическую ракету с помощью IBCS сбили с базы США на острове Гуам. Милитаризация этой территории идет в рамках американской антикитайской стратегии, которой, к слову, Пентагон накануне посвятил большой 164-страничный доклад. Подробнее в материале IBCS и Гуам: как США разворачивают глобальную систему ПРО под маской мираНепрофильные издания, задействованные в западной пропаганде, пошли по двум разным путям. Первой отреагировала британская газета Daily Mail материалом с заголовком: "Путин бросает вызов Западу на "высокотехнологичную ракетную дуэль": президент предлагает заранее уведомить о гиперзвуковой атаке "Орешника", чтобы посмотреть, "смогут ли они ее вовремя остановить". Причем журналисты достаточно подробно пишут об основных заявлениях Путина, но добавляют к описательной части неприятные колкости, переходящие допустимые грани сатиры.Американские ABC news тоже оповестили читателей о вызове на дуэль, но о том, что вызов брошен США, и Штатам было бы самим интересно поучаствовать в эксперименте, умолчали. "Нам будет интересно", - выдернули из конекста фразу Путина журналисты.Впрочем, ничего удивительного в скромной реакции Запада нет. То же самое было и после пуска "Орешника". Когда западные пропагандисты поняли, что не могут обыграть эту тему в свою пользу, первому в мировой истории боевому удару гиперзвуковой ракетой не стали уделять должного внимания. А Владимир Путин с вызовом на дуэль еще раз напомнил: возможно, эту позицию стоит пересмотреть.Читайте также Финская компания поможет ВСУ отступить в Донбассе. Не пора ли глушить спутники?

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эксклюзив, владимир путин, "орешник", с-300, с-400 «триумф», пентагон, вооруженные силы украины, украина, сша, россия