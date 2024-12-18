https://ukraina.ru/20241218/1059739462.html

Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО

Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО - 18.12.2024 Украина.ру

Александр Перенджиев: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО

Начало СВО было сильным шагом. Надо и дальше делать сильные шаги. Если мы будем ограничиваться территорией Украины, вряд ли мы сможем эффективно защищаться в других регионах, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-12-18T07:00

2024-12-18T07:00

2024-12-18T07:00

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сирия

игорь кириллов

александр перенджиев

башар асад

нато

вооруженные силы украины

севморпуть

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Утром во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. К его дому подкатили электронный самокат, начиненный взрывчаткой, и Он был известен тем, что публично разоблачал различные провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка".- Александр Николаевич, у меня в связи с этим будет два вопроса. Нужно ли нам на период боевых действий держать людей такого масштаба в специальных хорошо охраняемых местах? Можем ли мы расценивать убийство Кириллова как покушение на наши стратегические силы ядерного сдерживания?- Безусловно. Это прямой террор в отношении высшего командования ВС РФ. Он показывает, что нам надо принимать различные меры бдительности. Не надо думать, что мы в безопасности. Враг не дремлет. Работают его теневые структуры. Где-то они внедряют своих людей. Их надо выявлять.Я понимаю, что в современном мире мы привыкли к определенной открытости. Но нам нужно закрываться.Я уверен, что руководство страны сделает правильные выводы. Будут даны соответствующие команды органам ФСБ в вооруженных силах и других спецслужб. Они уже роют землю и выясняют все обстоятельства теракта. Потому что на самом верху есть жесткий запрос, чтобы эта информация была получена как можно скорее.У всех сейчас возникает обывательский вопрос: "Как это могло случиться"? Все-таки теракты запугивают в первую очередь простых людей. Они думают: "Если такого большого начальника убили, то и меня могут убить". Конечно, на простых людей такая охота не ведется. Охота ведется за знаковыми людьми. Если раньше охота шла на журналистов и политологов, то теперь противник решил, что может охотиться за людьми, занимающими высокие должности.Выступления Кириллова по разоблачению биолабораторий на Украине и провокаций с грязными бомбами вызвали большую ненависть к нему у киевского режима. Подготовка к его убийству началась явно не вчера. К сожалению, для врага эта работа завершилась успешно.Теперь всех интересует вопрос, каков будет наш ответ.- На удары ракетами ATACMS мы ответили применением "Орешника". Но в ответ на прилет по Таганрогу мы не стали устраивать шоу, а прошлись по энергетической инфраструктуре Украины.- Это может быть связано с тем, что США попытались сыграть в интересную информационную игру. Западные СМИ стали писать, что Россия в ближайшие дни ударит "Орешником". Это была беспроигрышная позиция. Если бы мы ударили, они бы говорили, что Россия действует предсказуемо. Если бы мы не ударили, они бы говорили, что нам слабо.- Как же нам поступать с хитрой тактикой англосаксов?- "Работайте братья" - как сказал один наш герой из Дагестана.- Я согласен, что кидаться "Орешниками" без крайней необходимости нет смысла. Но показательные акции время от времени проводить надо, чтобы Запад не слишком уж наглел.- Конкретные рекомендации давать не буду. У нас есть свои козыри и есть чем ответить. Главное, чтобы это было неожиданно и враг к этому не был готов. Могу только сказать, что я предлагал, но пока это не принимается. Например, я считаю, что нам надо бить не по энергетической инфраструктуре Украины, а по ее банкам. Киевскому режиму шлют много денег, поэтому надо уничтожить систему, которая позволяет ему проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связаны с центробанком Украины.Хотелось бы, чтобы над этой моей идеей поразмышляли.Пока ситуация обстоит так. Ударили мы по энергетике, света нет, а киевский режим платит деньги восточноевропейским странам, чтобы они помогли ему с мощностями. Ударили мы по местам расположения личного состава и хранения техники, а киевский режим опять дает деньги, чтобы Запад передал ему танки и наемников.Это же гидра. Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам. И финансовые операции – это чувствительное место.- Удары по финансовой системе Украины: это показательная акция или обычная боевая работа?- Все вместе. Потому что мы в этом случае будем уничтожать инфраструктуру двойного назначения. Мы затрудним киевскому режиму возможность расплачиваться за технику и давать деньги солдатам. Может быть, у противника есть еще какие-то уязвимые точки, о которых мы пока не знаем.Мы же пока вроде бы бьем, куда надо: и по оборонным заводам, и по пунктам временной дислокации, и по энергетике. Но враг от этого слабее не становится. Значит, надо искать другие способы воздействия на него.- Что должно произойти, чтобы мы или начали "Орешник" применять с боевой частью, или стали наносить удары непосредственно по территории стран НАТО?- Поводов для этого уже было хоть отбавляй. Просто мы взвешенно оцениваем эту ситуацию, ограничиваясь ударами только по территории Украины. Надеюсь, на Западе поймут, что такие уже удары можно наносить и по территории стран НАТО. Тем не менее, Запад пока устраивает нам новые провокации.Например, одна известная газета вчера написала, что "Россия вступила с Западом в борьбу за Прибалтику". А что у нас в Прибалтике? Основная наша проблема – транспортное сообщение между Калининградом и остальной Россией. Если бы прибалты не играли в эти игры, никакой борьбы интересов не было бы.Но сейчас из западных стран движется техника и направляется в Прибалтику. Для чего? А для чего на границе строятся оборонительные сооружения на границе? Есть еще более мелкие провокации, когда в Прибалтике обыскали наши вагоны с грузом из Калининградской области и конфисковали маскировочные сети, которые калининградцы плели для бойцов в зоне СВО.Наверное, они готовят общественное мнение к тому, что они, под предлогом борьбы с "российской угрозой", будут осуществлять некие рейды по территории Калининградской области. И нам надо быть к этому готовы.Такое ощущение, что в Прибалтике готовят для нас вторую Украину.Причем эта обстановка накаляется как бы с запада на север. В Балтийском море сейчас неспокойно. Финляндия, Швеция и Норвегия участвуют в подготовке к агрессии против наших арктических рубежей. В самой Финляндии разместили штаб северо-арктических войск НАТО. Выстраивается инфраструктура, проводятся учения, разрабатывают планы военных операций.Я ведь уже говорил, что украинский конфликт нужен был Западу, чтобы получше подготовиться к борьбе за российские арктические ресурсы. Их не устраивает, что мы эксплуатируем Севморпуть и получаем от этого определенные выгоды. Я бы даже сказал, что Запад готовился к борьбе за Арктику еще до майдана 2004 года. Он уже тогда привлекал к учениям НАТО на тот момент нейтральную Швецию и Финляндию. И эти долгосрочные планы сейчас потихоньку воплощаются в жизнь.То есть наша борьба вся впереди. Запад потихоньку раскрывает свои козыри и показывает их нам. И все же, есть момент, который меня радует: Запад в принципе не ожидал, что мы будем биться за Украину. Начало СВО было сильным шагом. Надо и дальше делать сильные шаги. Если мы будем ограничиваться территорией Украины, вряд ли мы сможем эффективно защищаться в других регионах.- А в других регионах мы можем эффективно действовать? Кризис в Сирии показал, что мы не можем опереться на своих союзников в борьбе за эти транспортные коридоры, о которых мы говорили с вами в прошлый раз.- Может быть, события в Сирии для нас не так уж и плохи. Потому что тут может сработать русская пословица: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь". Вырыли яму, убрали Асада – а дальше что? Израиль тут же обнулил победу этой "вооруженной оппозиции".Да, у "оппозиции" пока сохраняется эйфория. А что у них есть по факту? США отдадут им нефтяной район, который они грабят? Турция отдаст им север Сирии, где тоже можно поживиться ресурсами? Нет. Да и сама эта "оппозиция" создавалась не для того, чтобы строить государство, а для того, чтобы свергать Асада. Тем более, в Сирии сейчас фактически государства нет. Это квазигосударство, которое будет еще сильнее разрушаться.Повторюсь, еще неизвестно, во что эта ситуация выльется. Минус на минус дает плюс.- Вы допускаете, что они там перегрызутся между собой, а мы снова вернемся в Сирию?- Об этом пока рано говорить. Скорее всего, в Сирии сейчас будет то же, что и в Ираке.Когда США победили иракскую армию, созданную по вертикальной иерархии, вместо нее непонятно откуда появились вооруженные подразделения, созданные по сетевому принципу. Эти структуры никому не подчинялись и начали свою войну. Стали гореть американские танки, стали гибнуть американские военнослужащие, и вся эйфория Вашингтона от этой победы закончилась.То же самое будет в Сирии. Правда, не сразу. В Ираке это тоже не сразу произошло.Другое дело, что в Сирии гуманитарная катастрофа будет даже пострашнее, чем в Ираке. Если в Ирак был поделен на части между различными силами, каждая из которой пыталась на своей территории выстраивать хоть какую-то государственность (курды или шииты), то в Сирии этого нет.- Вернемся к Украине. Андрей Белоусов сообщил, что в следующем году в нашей армии появятся беспилотные войска. Правда, мы так и не поняли, идет речь о новом виде войск или о новом роде войск.- Я четко услышал, что речь идет о новом роде войск. Есть же танковые или артиллерийские подразделения в составе мотострелковых частей. В случае с подразделениями операторов БПЛА будет то же самое. Они будут поддерживать остальные сухопутные войска. Дроны нужны и пехотинцам, и танкистам, и артиллеристам, и морякам. Вся наша система ведения боевых действий будет пронизана нашими дроноводами.- Если мы эту задачу выполним, мы сможем обойтись без мобилизации и огромных масс пехоты?- Мы сможем обойтись без мобилизации, потому что набор добровольцев у нас постоянно идет.Во-первых, даже в московском метро установили информационные пункты набора на контракт.Во-вторых, ведется работа с военно-патриотическими клубами, где занимаются ребята, которые хотели бы стать бойцами.В-третьих, у нас формируются целые подразделения из казаков, которые вносят большой вклад в СВО.Наконец, мы ведем работу с Федеральными национально-культурными автономиями: гражданами РФ, которые не относятся к коренным народам России. Об этом мало говорят, но за нас на фронте сражаются азербайджанцы, казахи и узбеки, несмотря на то, что правительства на их исторической родине не особенно поддерживают СВО.Я считаю, что в СМИ об этом надо говорить чаще. Пока же у нас в основном обращают внимание на кубинских или американских добровольцев. Не надо думать, что представители постсоветских стран – сплошные мигранты. Это не так. Среди них есть достойные сыны нашего Отечества.Забыл сказать, что и студенты отправляются на СВО. Конкретно из моего университета имени Плеханова и других ВУЗов. Не надо думать, что молодежь идет учиться, чтобы откосить от армии.Есть еще и мои ровесники, которые по полгода служили на СВО в составе "БАРсов".Короче говоря, общество наше понимает, что Родина в опасности. И это позволит нам не проводить мобилизацию. Резервы у нас есть. Нам есть, кого вводить в бой. Хотя это не означает, что вопрос с пополнением личного состава закрыт окончательно.- Каков у вас будет прогноз по фронту? Пока все выглядит так, что мы будем через Покровск пробиваться к Днепру, а ВСУ будут атаковать оставшуюся часть Курской области или Брянскую область. Так ли здесь все просто? Возможны ли какие-то неожиданные ходы в следующем году?- По поводу Курска и Брянска. Нам, конечно, нужно освободить наши территории. Но иногда есть смысл создать для противника видимость, что он может продвинутся, а потом уничтожить его на подходе к нашей территории.Наемники, элитные части ВСУ, какая нам теперь разница, на каком направлении их уничтожать: в Курской области или в зоне СВО?Сейчас идет вязкая борьба. Я надеялся, что к декабрю районы Курской области будут освобождены, но оказалось, что это очень непростая работа. Обществу, наблюдая за тем, как воюют наши бойцы, свои хотелки надо оставить в стороне. Это не футбол, где ты можешь с трибуны кричать игроку, кому надо отдавать пас и как надо забить гол. Тут нельзя никого учить воевать. Армии нужно просто помогать и морально ее поддерживать.О других сценариях СВО - в интервью Алексея Чадаева: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США

https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, запад, сирия, игорь кириллов, александр перенджиев, башар асад, нато, вооруженные силы украины, севморпуть, арктика