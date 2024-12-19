"С нами воюют практически все страны НАТО": Путин рассказал, как окрепла Россия - 19.12.2024 Украина.ру
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"С нами воюют практически все страны НАТО": Путин рассказал, как окрепла Россия
"С нами воюют практически все страны НАТО": Путин рассказал, как окрепла Россия - 19.12.2024 Украина.ру
"С нами воюют практически все страны НАТО": Путин рассказал, как окрепла Россия
Президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, указал, что Россия за последние два-три года стала гораздо сильнее
2024-12-19T13:52
2024-12-19T13:57
новости
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"Мы становимся по-настоящему суверенной страной... Боеготовность наших ВС находится сегодня на самом высоком месте в мире. То же о нашей оборонной промышленности... делаем это уверенно, чего не скажешь о наших противниках", - указал президент. Он отметил, что с РФ воюют практически все страны НАТО. Он отметил выучку, боеспособность, внутреннее состояние российских войск. По его словам, "такого нет сегодня, пожалуй, ни у одной страны мира".Глава государства еще раз подчеркнул, что Россия окрепла, стала по-настоящему суверенной страной, и заверил, что" мы будем руководствоваться только своими национальными интересами".
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новости, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, нато
Новости, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО

"С нами воюют практически все страны НАТО": Путин рассказал, как окрепла Россия

13:52 19.12.2024 (обновлено: 13:57 19.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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Президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, указал, что Россия за последние два-три года стала гораздо сильнее
"Мы становимся по-настоящему суверенной страной... Боеготовность наших ВС находится сегодня на самом высоком месте в мире. То же о нашей оборонной промышленности... делаем это уверенно, чего не скажешь о наших противниках", - указал президент.
Он отметил, что с РФ воюют практически все страны НАТО.
"Но вот мы говорили о нашей инфляции, а что там происходит? Один снаряд 155-мм два года назад стоил две тысячи евро, теперь стоит восемь... если все будет развиваться такими же темпами, то не только двух процентов на оборонные расходы (на которых настаивает победивший на выборах президента США Дональд Трамп) странам НАТО не будет хватать, не будет хватать и трех процентов", - заверил Путин.
Он отметил выучку, боеспособность, внутреннее состояние российских войск. По его словам, "такого нет сегодня, пожалуй, ни у одной страны мира".
Глава государства еще раз подчеркнул, что Россия окрепла, стала по-настоящему суверенной страной, и заверил, что" мы будем руководствоваться только своими национальными интересами".
 
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