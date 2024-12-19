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"С нами воюют практически все страны НАТО": Путин рассказал, как окрепла Россия

"С нами воюют практически все страны НАТО": Путин рассказал, как окрепла Россия - 19.12.2024 Украина.ру

"С нами воюют практически все страны НАТО": Путин рассказал, как окрепла Россия

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, указал, что Россия за последние два-три года стала гораздо сильнее

2024-12-19T13:52

2024-12-19T13:52

2024-12-19T13:57

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"Мы становимся по-настоящему суверенной страной... Боеготовность наших ВС находится сегодня на самом высоком месте в мире. То же о нашей оборонной промышленности... делаем это уверенно, чего не скажешь о наших противниках", - указал президент. Он отметил, что с РФ воюют практически все страны НАТО. Он отметил выучку, боеспособность, внутреннее состояние российских войск. По его словам, "такого нет сегодня, пожалуй, ни у одной страны мира".Глава государства еще раз подчеркнул, что Россия окрепла, стала по-настоящему суверенной страной, и заверил, что" мы будем руководствоваться только своими национальными интересами".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, нато