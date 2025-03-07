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Песков упрекнул воинственных европейцев, мешающих миру на Украине
Песков упрекнул воинственных европейцев, мешающих миру на Украине - 07.03.2025 Украина.ру
Песков упрекнул воинственных европейцев, мешающих миру на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта прокомментировал журналистам намерение Евросоюза развивать военно-промышленный комплекс (ВПК)
2025-03-07T13:52
2025-03-07T13:52
2025-03-07T13:55
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"Такая конфронтационная риторика и конфронтационные проработки, которые мы сейчас видим в Брюсселе и в европейских столицах, конечно, серьезно диссонируют с настроем на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины", - сказал Песков.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.Создается впечатление, что в Европе формируется новая оборонная политика, независимая от Вашингтона. Подробнее — в материале Владимира Видеманна Новая европейская оборонная политика на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, брюссель, европа, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, ес, впк, еврокомиссия
Новости, Россия, Брюссель, Европа, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ВПК, Еврокомиссия
Песков упрекнул воинственных европейцев, мешающих миру на Украине
13:52 07.03.2025 (обновлено: 13:55 07.03.2025)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта прокомментировал журналистам намерение Евросоюза развивать военно-промышленный комплекс (ВПК)