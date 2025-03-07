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Песков упрекнул воинственных европейцев, мешающих миру на Украине

Песков упрекнул воинственных европейцев, мешающих миру на Украине - 07.03.2025 Украина.ру

Песков упрекнул воинственных европейцев, мешающих миру на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта прокомментировал журналистам намерение Евросоюза развивать военно-промышленный комплекс (ВПК)

2025-03-07T13:52

2025-03-07T13:52

2025-03-07T13:55

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"Такая конфронтационная риторика и конфронтационные проработки, которые мы сейчас видим в Брюсселе и в европейских столицах, конечно, серьезно диссонируют с настроем на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины", - сказал Песков.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.Создается впечатление, что в Европе формируется новая оборонная политика, независимая от Вашингтона. Подробнее — в материале Владимира Видеманна Новая европейская оборонная политика на сайте Украина.ру.

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новости, россия, брюссель, европа, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, ес, впк, еврокомиссия