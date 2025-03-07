Песков рассказал, что может стать основой мирного договора между РФ и Украиной - 07.03.2025 Украина.ру
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Песков рассказал, что может стать основой мирного договора между РФ и Украиной
Песков рассказал, что может стать основой мирного договора между РФ и Украиной - 07.03.2025 Украина.ру
Песков рассказал, что может стать основой мирного договора между РФ и Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 марта рассказал журналистам, что может стать основой мирного договора между Москвой и Киевом
2025-03-07T13:16
2025-03-07T13:44
новости
россия
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"В Вашингтоне тоже мы слышали заявления о том, что это может стать базой, отправной точкой для переговоров. Ну и, конечно же, президент (России Владимир) Путин говорил о том, что переговоры могут иметь в качестве отправной точки именно стамбульские договоренности", - сказал Песков.В конце прошлого года российский лидер указал, что у России "нет предварительных условий" для начала переговоров, но добавил, что они должны проходить на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий, которые складываются "на земле".В конце февраля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что за основу в украинском урегулировании может быть взят проект стамбульских договоренностей, которые Россия и Украине могли заключить в начале спецоперации в 2022 году. Подробнее о возможном мирном договоре - в материале "Стамбул плюс что-то": Полетаев раскрыл, сможет ли Трамп заставить Зеленского выполнять договоренности на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дмитрий песков, украина, москва, дональд трамп
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Москва, Дональд Трамп

Песков рассказал, что может стать основой мирного договора между РФ и Украиной

13:16 07.03.2025 (обновлено: 13:44 07.03.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 марта рассказал журналистам, что может стать основой мирного договора между Москвой и Киевом
"В Вашингтоне тоже мы слышали заявления о том, что это может стать базой, отправной точкой для переговоров. Ну и, конечно же, президент (России Владимир) Путин говорил о том, что переговоры могут иметь в качестве отправной точки именно стамбульские договоренности", - сказал Песков.
В конце прошлого года российский лидер указал, что у России "нет предварительных условий" для начала переговоров, но добавил, что они должны проходить на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий, которые складываются "на земле".
В конце февраля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что за основу в украинском урегулировании может быть взят проект стамбульских договоренностей, которые Россия и Украине могли заключить в начале спецоперации в 2022 году.
Подробнее о возможном мирном договоре - в материале "Стамбул плюс что-то": Полетаев раскрыл, сможет ли Трамп заставить Зеленского выполнять договоренности на сайте Украина.ру.
 
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