https://ukraina.ru/20250307/1061628434.html

СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто

СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто - 07.03.2025 Украина.ру

СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто

Владимир Зеленский - диктатор, который начал конфликт на Украине, позволив Западу использовать свою страну для противостояния Москве. Именно поэтому он несет основную долю вины за произошедшее. К таким выводам пришел известный на Западе публицист издания The American Conservative Тед Карпентер

2025-03-07T19:43

2025-03-07T19:43

2025-03-07T19:43

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По его мнению, констатировав, что Владимир Зеленский - диктатор, президент Дональд Трамп допустил политическую оплошность, ведь даже если "король-то голый", вслух это произносить нельзя. Ведь это признание того, что и так знает весь мир: этот персонаж - кукла, насаженная на руку Запада. Именно поэтому "украинские фанаты в США и Европе" пришли в ярость от таких слов Трампа, отметил Карпентер.Он обратил внимание, на то, что все свои защитные силы западные "патриоты" сконцентрировали против одного, причем самого безобидного, греха Зеленского: утраты им президентской легитимности. При этом другие многочисленные антидемократические действия его правительства были попросту проигнорированы. Между тем, в список его злодеяний, по мнению американского публициста, довольно внушительный:И прикрыть эти деяния российской спецоперацией не получится, подчеркнул Карпентер, так как все эти преступления киевский режим совершал под дирижированием Зеленского еще до 2022 года. Журналист обратил внимание, что в отчете Freedom House (это американская организация, спонсируемая правительством США) Украину отнесли к категории "частично свободных" стран еще в 2021-м. И что самое интересное, отметил Карпентер, эту такую оценку дала Киеву крайне лояльная киевскому режиму организация. "Легко представить, к какому выводу может прийти более нейтральная сторона" - заметил по этому поводу публицист.Терпеть такое Зеленский-диктатор никак не хочет, отметил он, поэтому сделал все, чтобы заткнуть рты критикам. Так в конце сентября 2023 года появился список с адресами 35 главных целей, которых объявили "террористами-дезинформаторами" и "военными преступниками". В него вошли, например, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, главный редактор журнала The American Conservative Дуг Бэндоу и бывшая конгрессвумен, а ныне директор Нацразведки Тулси Габбард.Напомнил публицист и еще один довод Трампа в копилку диктаторства главаря киевского режима. Он был сформулирован американским лидером так: "Зеленский по глупости начал конфликт с Россией, который привел к таким ужасающим разрушениям в его стране".Западные спонсоры незамедлительно встали на защиту Киева, заявив, что "это все русские", а Зеленский почти святой. Вот только "критики Трампа ведут себя более чем нечестно, когда утверждают, что действия Москвы не были спровоцированы", подчеркнул Карпентер, напомнив о расширении НАТО к границам РФ.Журналист согласился, что началось все это еще при предыдущем ставленнике США на Украине Петре Порошенко, однако именно Зеленский позволил западным державам использовать свою страну в качестве оружия для противостояния Москве и попыток ее запугать. Таким образом, он несет существенную долю вины за постигшую его страну трагедию.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко с ним согласился, добавив, что для признания Зеленского диктатором, а точнее даже узурпатором власти, достаточно всего одного факта: он нарушил конституционные права по времени пребывания в должности президента. И продолжает удерживать главное кресло страны силой.И ситуация очевидно меняется не в лучшую для Зеленского сторону, добавил эксперт. Причина простая: Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены.Наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или физически, или политически. Хороших выходов для него, резюмировал Скачко, уже не осталось. Ведь мечты Зеленского о разделении России на 34 государства лечатся только "таблетками, смирительными рубашками и ударами санитаров дубиной по голове".К сказанному стоит добавить только следующее. Статья Теда Карпентера в The American Conservative появилась в феврале 2025 года и по меркам украинской политической машины - является "сборником российских нарративов", хотя, на самом деле, в ней собраны только факты и изложены вполне логичные суждения и выводы, которые опять же, конечно, придутся нет по нраву ни в Украине ни в руководстве ЕС. Плохо в этой истории только одно - эта правда была такой же правдой и три года назад, и два года и год назад. Только на Западе этого либо никто не признавал, либо эту правду не пускали на страницы известных изданий. А когда заболевание приняло вполне очевидный гангренозный характер и простым лечением уже не обойтись, а только ампутацией, вдруг проснулись все эти западные СМИ, публицисты, обличители режима Зеленского, до этого в упор не видевшие деспотизм, нарушения свободы слова, преследования, вплоть до убийств политических оппонентов. Ведь это все было на протяжение 9 лет (с 2014 года), а на Западе, замалчивая эти преступления, тем самым поощряли режим и его руководителей к дальнейшей эскалации деспотизма, выродившегося в конечном счете в неонацизм.Так что нынешним западным обличителям "диктаторского режима Зеленского" стоит принять на себя часть вины за содеянное им и его окружением.Кстати, в пятницу, 7 марта, депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая предположила, что на фоне потепления отношений России и США Зеленского могут физически устранить. Шансы на это в комментарии изданию Украина.ру оценил политолог-американист Малек Дудаков в материале Если Зеленский продолжит в том же духе, с ним могут расправиться физически.

https://ukraina.ru/20250228/1061421139.html

https://ukraina.ru/20250301/1061463547.html

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, такер карлсон, нато, диктатура, эксклюзив, владимир скачко, запад, украина.ру, freedom house